Ровно полвека назад вышло в свет «Швейцарское руководство по гражданской обороне» (Zivilverteidigungsbuch). Появившись в атмосфере холодной войны, пропитанной антикоммунизмом, оно вызвало возмущение в левых кругах гражданского общества страны, но и не только. Многие видели в этом издании попытку властей оказать давление на граждан и «наставить их на путь истинный» путем антисоветской пропаганды. Общественная рефлексия на тему «Руководства» весьма заметно изменила швейцарский социум.

«Швейцарское руководство по гражданской обороне» стало результатом инициативы, проявленной сотрудником швейцарских спецслужб Альбертом Бахманом (Albert Bachmann, 1929-2011). В истории тайной полиции Швейцарии он сыграл весьма весомую роль: именно он, в частности, выступил с предложением создать в стране систему подпольного сопротивления на случай оккупации страны СССР, именно он выступил инициатором покупки на юго-западе Ирландии в городе Корк отеля «Liss Ard Estate in Cork», который должен был стать местом размещения возможного швейцарского правительства в изгнании.

Не чужд он был и писательству: в 1958 году из-под его пера вышел «Устав» Вооруженных сил Швейцарии («Soldatenbuch»), а в 1961 году он предложил правительству Конфедерации написать и массово распространить «Руководство по гражданской обороне», при том понимании, что это издание, с одной стороны, должно в сжатой форме донести до народа основы поведения в случае наступления природных или техногенных катастроф, а с другой стороны «Руководство» должно было стать призывом к гражданам «сохранять бдительность» в условиях межблокового противостояния, характерного для эпохи холодной войны.

Стремление «предупредить, а значит вооружить» людей осознанием опасностей, исходящих от коммунистического влияния, было навеяно идеологией «духовной обороны» (Geistige LandesverteidigungВнешняя ссылка), существовавшей с Швейцарии в период Второй мировой войны. Тогда эта идеология, впервые сформулированная в 1938 году, была призвана мотивировать людей на борьбу с коричневой угрозой. Теперь похожего рода импульсы должны были «поднять граждан на борьбу» с угрозой красной.

Глава тогдашнего швейцарского Федерального департамента (министерства) юстиции и полиции (Justiz- und Polizeidepartement) Людвиг фон Мосс (Ludwig von Moos) к перспективе издания такого «Руководства» отнёсся весьма положительно. Реализация проекта, однако, затянулась, причем как по финансово-логистическим, так и по содержательным причинам. Однако в итоге властям и всем заинтересованным сторонам удалось-таки утрясти текст и структуру «Руководства», и осенью 1969 года книжка увидела свет…

…тиражом в 2,6 млн экземпляров!

Объем «Руководства» был довольно солидным и составлял 320 страниц. Сразу в глаза бросались красная обложка и большое количество качественных иллюстраций. Разумеется, «Руководство» было доступно на трёх официальных языках страны: немецком, французском и итальянском.

Как и планировалось, в этой книге читатель мог почерпнуть много полезных советов на предмет того, как ему следует готовиться к «Часу Икс», какие запасы и на сколько дней нужно всегда иметь под рукой, как пользоваться огнетушителем, как оказывать первую помощь при природных и техногенных катастрофах, а также в ходе вооруженных конфликтов.

Особняком в книге, однако, стояла глава «Die zweite Kriegsform», название которой, учитывая сегодняшние реалии, можно было бы перевести как «Гибридная война». В этой главе рассказывалась фиктивная история постепенной «инфильтрации» Швейцарии иностранной «враждебной державой», при этом всем было понятно, что в данном случае имелась в виду не какая-то там выдуманная страна, а конкретно Советский Союз.

В этой главе также прямо делался намёк на то, что и в самой Швейцарии «кто-то кое-где у нас порой» готов сыграть роль «иностранного агента», причем к числу таких «агентов» относились как пацифистские и левые политические движения, так и профсоюзы, антивоенные и антиатомные группы, а также вообще интеллектуалы.

Волна возмущения

Власти, распространяя такую книжку, может быть и хотели «как лучше», но получилось у них «как всегда»: содержанием «Руководства» были возмущены как левые движения, что понятно, но также и сторонники швейцарской либеральной демократии. Первые ощутили себя изгоями общества, вторые были недовольны тем, что «те там в Берне» пытаются оказывать давление на гражданское общество страны.

Начались акции протеста, дело дошло даже до довольно нехорошо выглядевшего прилюдного сжигания экземпляров «Руководства» на площади в Берне перед Федеральным (парламентским) дворцом. Кроме того, во многих книжных магазинах можно было демонстративно и бесплатно обменять «Руководство» на книги отечественных авторов, разумеется, тех в первую очередь, кто придерживался левых и критических по отношению к правительству позиций.

Непосредственным следствием появления этой книги стал выход таких авторов, как Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт и Петер Биксель (Peter Bichsel) из «Швейцарского союза писателей» (Schweizerische Schriftstellergesellschaft). Причиной такого их решения стала позиция председателя этой структуры, писателя из кантона Вале Мориса Церматтена (Maurice Zermatten, 1910-2001), ведь именно он перевёл «Руководство» с немецкого языка на французский.

История и современность Как швейцарцы готовились к советской оккупации Швейцария всерьез готовилась к советской оккупации, готовя и армию, и население к возможной необходимости перейти к партизанской борьбе. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство новостей SDA-ATS

От гражданской обороны к «тайной армии» P-26 Сам Альберт Бахман от всего этого не пострадал. Будучи к моменту выхода книги в свет полковником Генерального штаба Швейцарии, он получил за свои труды щедрый гонорар и даже права на распространение и продажу «Руководства» за рубежом. В 1976 году он стал шефом военной разведки, занявшись созданием и развитием структур и опорных пунктов подпольного сопротивления на случай иностранной оккупации Швейцарии и став «отцом-основателем» пресловутой «тайной армии P-26». В 1980 году, однако, его карьера неожиданно прервалась. Причиной стала плохо подготовленная, дилетантски проведенная и в итоге провалившаяся шпионская операция в рядах австрийской армии. В возрасте всего 51-го года А. Бахмана «ушли на пенсию». А в 1989 году в стране разразился «картотечный скандал»: выяснилось, что все эти годы швейцарские спецслужбы продолжали «шпионить» за собственными гражданами, накопив огромный архив «личных дел» на тех, кто в той или иной форме имел контакты с «неблагонадёжными» странами или политическими движениями как внутри страны, так и за рубежом. Так «перестройка» докатилась и до Швейцарии! Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!