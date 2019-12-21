Книжный магазин, который не закрыт, не превращен в мебельный салон или ресторан, более того, магазин, который работает, продает бумажные книги, в которых есть очень много букв, и привлекает буквально толпы посетителей, включая туристов, и всё это в нашу цифровую эпоху? Да, это не фантастика, а реальность столицы Аргентины.

«Этому сначала театру, а потом и кинотеатру уже сто лет, и вот мы взяли и превратили это здание в книжный магазин. С тех пор мы ежегодно фиксируем у нас до миллиона гостей со всего мира», — говорит нам Рикардо Артуро Грюнайзен, гражданин и Аргентины, и Швейцарии. Недавно под его редакцией вышла книга «El Ateneo Grand Splendid», речь которой как раз идёт об этом чудо-заведении. Назвать его обычной «торговой точкой» просто рука не поднимается.

А началось всё в 2000 году, когда семья Грюнайзенов приняла решение круто изменить характер этого самого настоящего памятника архитектуры Буэнос-Айреса. С тех пор этот бывший театр и кинотеатр отмечается во всех туристических блогах и путеводителях в качестве одного из самых импозантных и красивых книжных магазинов в мире. В 2019 году журнал National Geographic даже посвятил ему статью под соответствующим («Это — самый красивый книжный магазин в миреВнешняя ссылка») названием.

Карл-Отто Грюнайзен (Karl Otto Grüneisen).

(swissinfo.ch)

Рикардо Артуро Грюнайзен, президент издательской группы ILHSA, подводит нас к месту в магазине, попавшему год назад в мировую прессу по «вине» президента Франции Эммануэля Макрона. Рикардо Артуро вспоминает 2000 год, момент, когда в истории этого здания началась совершенно новая глава. «Театр был на грани закрытия, поэтому мы решили взять его в аренду и кардинально перестроить».

От земли к нефти



В мире издательского бизнеса эта семья относительный новичок. Её первые шаги в Аргентине, были отмечены, как и у многих других иммигрантов в этой стране, поисками земли и работы. «Мой дед Карл Отто приехал в Аргентину из Швейцарии в 1902 году в возрасте 25 лет. В 1908 году он купил участок лесных угодий в регионе Эль Чако (El Chaco) в 1 200 километрах к северу от Буэнос-Айреса», — рассказывает Рикардо Артуро Грюнайзен.

Там Карл Отто вместе с другим швейцарцем Жюлем-Улиссом Мартэном (Jules-Ulysse Martin) основал город Вилла Анжела (Villa Ángela) и компанию La Chaqueña, которая занималась производством дубильных веществ для нужд кожевенной промышленности. Предпринимательская карьера Карла Отто на этом отнюдь не завершилась. «В 1928 году он буквально спас от гибели фирму Astra, самую первую нефтяную компанию Аргентины, расположенную в 1 800 километрах к югу от Буэнос-Айреса. Компания переживала значительные финансовые затруднения, и вот в такой ситуации мой дед стал её вице-президентом», — вспоминает Рикардо Артуро Грюнайзен.

«Компания имела 25 тыс. акционеров как в Женеве, так и в Буэнос-Айресе. Однако мировая военно-политическая и экономическая ситуация была очень сложной. Кроме того, в самой Аргентине с 1944 по 1990-е годы сменились 20 правительств, причем четыре раза к власти приходили военные, на время сворачивая все демократические свободы. Наконец, страна регулярно переживала периоды гиперинфляции».

Рикардо Артуро Грюнайзен (Ricardo Arturo Grüneisen) со своими сыновьями Рикардо Габриэлем (Ricardo Gabriel, слева) и Фелипе Гаэтано (Felipe Cayetano). (SWI swissinfo.ch/Carlo Pisani)

В 1996 году семья Грюнайзен решила продать нефтяную фирму и на эти деньги приобрести издательский холдинг ILHSA. Так в истории этой аргентинско-швейцарской семьи началась новая, издательская глава. В настоящее время компании ILHSA принадлежат 54 книжных магазина, в том числе и этот магазин, расположившийся в бывшем театре Ateneo Grand Splendid.

«Театр был на грани закрытия, и мы решили открыть здесь книжный магазин. В истории нашей семьи мы владели тремя компаниями: сначала La Chaqueña, потом это была фирма Astra, и наконец холдинг ILHSA. И каждый раз, чтобы двигаться вперед и не разориться, мы проводили политику низких дивидендов и вели очень сдержанный и острожный курс на рынке», — говорит Рикардо Артуро Грюнайзен.

Визит в Диемтиген

Сегодня на долю семьи Грюнейзен приходятся 25% оборота всего аргентинского книжного рынка. Однако интерес самого молодого поколения семьи сегодня концентрируется на сельскохозяйственном секторе, и это в период очередного экономического кризиса, переживаемого сейчас Аргентиной. «Мы занимаемся сегодня тем же, чем занимался наш прадед. Мы очень гордимся возможностью продолжить его дело», — говорит Фелипе Грюнайзен, сын Рикардо Артуро Грюнайзена.

Пятнадцать лет назад семья решила «познакомиться с исторической родиной и посетить деревню, которая прописана в наших паспортах в качестве региона, уроженцами которого мы являемся. Речь идет о деревне Диемтиген (Diemtigen) что в кантоне Берн», — рассказывает дальше Фелипе Грюнайзен. Он очень интересуется своим швейцарским происхождением и потратил уже огромное количество времени на исследование своей родословной. Тридцать лет назад семья Грюнайзен восстановила свои права швейцарского гражданства и получила паспорта.

Находясь за океаном, она, тем не менее, продолжает участвовать в политической жизни Альпийской республики. Каково же историческое наследие Карла Отто? Что он завещал своим потомкам? «Он передал нам этику труда, обязанность серьезно трудиться, необходимость быть преданным своему делу, решая все стоящие перед тобой проблемы серьёзно и с полной отдачей», — отвечает Рикардо Габриэль, также сын Рикардо Артуро и представитель четвертого поколения семьи Грюнайзенов в Аргентине, владеющей «самым красивым книжным магазином в мире».



(Kai Reusser / swissinfo.ch)

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