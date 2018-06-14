Перед началом строительства аэропорта необходимо было провести разминирование территории, которая в прошлом служила артиллерийским стрельбищем.

Images en noir et blanc sur la construction de l'aéroport de Kloten

Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 13:39 14.06.2018 - 13:39

Международный аэропортВнешняя ссылка Цюриха, главные воздушные ворота Швейцарии, отмечающий сегодня свое 70-летие, регулярно занимает самые верхние позиции в ведущих мировых рейтингах аэропортов. Сегодня, ровно 70 лет назад, 14 июня 1948 года, с введением в строй западной взлётной полосы, здесь начались регулярные полёты рейсовых пассажирских самолётов.

Первой машиной, взлетевшей из Клотена, стал почтенный трудяга Douglas DC-4 компании Swissair, взявший курс на Лондон. Уже в ноябре в Клотена была введена в строй самая современная на тот момент система навигации, однако еще долгое время аэропорт напоминал какую-то времянку или в лучшем случае обычный деревенский аэродром.

Первый современный терминал был здесь открыт только в 1953 году, по бокам от которого находились ресторан и административное здание. Затем была построена терраса для тех, кто никуда не улетает и просто хочет полюбоваться на прибывающие и отбывающие самолёты. С тех пор аэропорт не переставал строится и развиваться.

В 2003 году здесь была введена в строй полностью автоматическая линия пассажирских перевозок Skymetro протяжённостью в 1,1 км. Годом позже заработал пересадочный узел-терминал Airside Center. А сейчас в непосредственной близости от аэропорта достраивается самый современный деловой, гостиничный и жилой центр The Circle.Внешняя ссылка Стоимость проекта превышает 1 млрд франков, ввод его в эксплуатацию намечен на 2020 год.

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Компания Flughafen Zürich AG, управляющая аэропортом, исходит из того, что в ближайшем будущем аэропорт будет переживать постоянный рост нагрузки и если сегодня в год он обрабатывает 29 млн пассажиров, то к 2030 году этот показатель доберётся до отметки в 50 млн человек. Поэтом уже сейчас запланировано начать в 2021 году полную перестройку Терминала 1 включая контрольно-диспетчерский центр компании Skyguide. Завершение этого гигантского проекта планируется на 2030 год.



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