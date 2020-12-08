Азербайджан использовал против Армении швейцарские технологии

Недавний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе завершился подписанием мирного договора. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

Как сообщает швейцарское общественное телевидение SRF, беспилотные летательные аппараты, в состав которых входят швейцарские компоненты, были развернуты азербайджанской армией в ходе недавнего конфликта с Арменией.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss technology used in Azerbaijani military drones, report claims Оригинал Читать далее Swiss technology used in Azerbaijani military drones, report claims

Беспилотники якобы сыграли решающую рольВнешняя ссылка в недавнем конфликте между Азербайджаном и Арменией по поводу спорного Нагорно-Карабахского региона. Согласно новостной программе SRF от 7 декабряВнешняя ссылка, израильский беспилотный летательный аппарат, принадлежащий азербайджанской армии, который, по сообщениям, был сбит армянскими силами вблизи города Шуши 18 октября, перевозил изготовленную в Швейцарии технику.

Цилиндр приводного двигателя с выгравированным на нем названием фирмы-производителя Faulhaber Minimotor SA и слова Swiss made можно увидеть на фотографиях, представленных SRF. Здесь получили эти снимки от армянских журналистов. Сообщается, что обнаруженные на земле предметы принадлежали израильскому беспилотному летательному аппарату Harop, известному также под названием «беспилотник камикадзе».

Внешний контент "Your business is killing me"@Hetq_TraceВнешняя ссылка published an article today under the title "Merchants of Death" reporting that some components of Israeli "Harop" loitering munition (or "suicide drone") used during the Karabakh war are Swiss and French made:https://t.co/PshAdArbnHВнешняя ссылка pic.twitter.com/6VWShxxC6AВнешняя ссылка — Vicken Cheterian (@YesVicken) December 2, 2020 Внешняя ссылка

Немецкая промышленная группу Faulhaber, чья дочерняя компания Faulhaber Minimotor в Тичино производит электродвигатели, похожие на те, которые якобы используются в беспилотнике, направила 6 декабря заявление в SRF. В нем фирма заявила, что ее товары подпадают под действие международных правил экспортного контроля и, по ее мнению, в данном случае применяются те же правила.

Швейцарское законодательство не запрещает экспорт таких электродвигателей из Швейцарии в Израиль, а затем в Азербайджан. Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco), который отвечает за экспортный контроль, пояснил для SRF: «Такие электродвигатели не подпадают под действие законодательства о контроле за товарами и могут экспортироваться без разрешения. Они имеют широкое промышленное применение».

В Seco отметили, что электрический двигатель используется не для питания беспилотника, а, скорее всего, для его крыльчатого механизма. Такие электрические устройства могут быть проданы в любую страну, где они могут быть установлены на вооруженных и невооруженных беспилотных летательных аппаратах, добавили здесь.

Нагорный Карабах – регион Азербайджана, находвшийся под контролем сил этнических армян, поддерживаемых Арменией с тех пор, как в 1994 году там закончилась сепаратистская война. В результате этого конфликта не только сам Нагорный Карабах, но и большие куски прилегающих земель остаются в руках Армении.

За 44 дня боевых действий, начавшихся 27 сентября, азербайджанские войска подавили армянские силы и закрепились в Нагорном Карабахе, вынудив Армению принять мирное соглашение от 10 ноября, в результате которого Азербайджану была возвращена значительная часть сепаратистского региона. Он также обязал Армению передать все районы, которыми она управляла за пределами Нагорного Карабаха.

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