Азербайджан использовал против Армении швейцарские технологии

"Your business is killing me"@Hetq_TraceВнешняя ссылка published an article today under the title "Merchants of Death" reporting that some components of Israeli "Harop" loitering munition (or "suicide drone") used during the Karabakh war are Swiss and French made:https://t.co/PshAdArbnHВнешняя ссылка pic.twitter.com/6VWShxxC6AВнешняя ссылка

Внешняя ссылка