Министры швейцарского правительства приносят присягу на верность Стране, Народу и Конституции. (Keystone/Anthony Anex)

Попытка «Зелёных» получить место в правительстве Швейцарии успехом не увенчалась. Вопреки старой «Магической формуле» (три первые партии по числу голосов избирателей и мест в парламенте имеют право иметь по два кресла в кабинете, четвертая партия может претендовать на одно кресло) парламент решил проявить «гибкость» в интерпретации «формулы» и «твердость» в плане сохранения стабильного правительства в нестабильные времена.

Партия «Зелёных» смогла по итогам прошедших парламентских выборов совершить значительный рывок и получить рекордное количество дополнительных мест в парламенте (большая палата, Национальный совет) и даже пробиться в малую, сенаторскую палату, Совет кантонов, получив там пять кресел. И все равно, парламент посчитал, что этого мало, что успехи «Зелёных» пока не системны, а конъюнктурны. В прямом противостоянии Регулы Ритц (председательница «Зелёных») и уже действующего министра иностранных дел Иньяцио Кассиса последний, получив довольно слабый результат в 145 голосов депутатов, все-таки победил Р. Ритц, которая смогла заручиться только 82-мя голосами парламентариев.

Кантон Тичино будет и дальше представлен в правительстве

Тот факт, что министр иностранных дел получил из всех министров наименьшее количество голосов депутатов, не связан ни с тем, что он является одним из самых непопулярных министров (левые ненавидят его, в частности, за его критику в адрес БАПОР, агентства ООН для помощи палестинцам), ни с тем, что в настоящее время он не может представить каких-то успехов на поприще, например, урегулирования отношений с Евросоюзом. Причиной его плохого результата стало намерение фракций «зелёных» и социал-демократов отдать свои голосам Регуле Ритц, то есть они голосовали прежде всего за неё, а не против И. Кассиса.

Как мы и предсказывали вчера, мощным бонусом, сыгравшим в пользу главы МИД Швейцарии, стало его происхождение. Иньяцио Кассис родом из Тичино, последние 18 лет этот единственный италоязычный кантон Швейцарии не был представлен в кабинете, а для Швейцарии с ее тремя официальными языками и тремя культурами (германская культура, «вэлшская» или франкоязычная, и италофонная) пропорциональное представительство всех столь разных культурных регионов в кабинете играет по меньшей мере такую же роль, что и такое же пропорциональное политическое представительство.

«Зелёные» могли быть и в самом деле «победителями» парламентских выборов в октябре, но попытка отобрать у италоязычного министра его кресло стало их главным стратегическим просчетом. При этом других опций у них не было вообще: попытка «выдернуть» кресло министра из-под любого другого «магистрата» (так часто в Швейцарии называют ещё федеральных министров) была бы еще более безнадёжным делом.

От партийного солдата к участнику «коллегиума»

Избираясь в правительство от партий, министры обязаны, таково еще одно, наряду с «Магической формулой», неписанное правило швейцарской политики, работать на благо всей страны, всех швейцарцев, поверх всех идеологических и политических барьеров. Переназначив старых/новых министров, парламент ясным образом, взвесив, с одной стороны, резоны стабильности и, с другой стороны, искушение побежать за новой зелёной модой, сделал выбор в пользу стабильности.

И именно поэтому все остальные шесть действующих членов правительства добились в ходе переизбрания очень хороших или даже блестящих результатов. А это означает, что всем министрам кабинета действительно удалось за последние годы отложить в сторону свои «партийные билеты» и, противодействуя модам, «ветрам перемен», женским забастовкам, «школьным климатическим стачкам» и прочим всплескам общественной активности, концентрироваться на главном.

«Зелёные» и правительственная ответственность

Обычно парламент такого рода «перевыборы» членов кабинета использует для того, чтобы выдать каждому из министров справку о степени их «служебного соответствия». Но сегодня, как оказалось, депутаты прежде всего захотели еще раз сыграть роль гаранта стабильности. «Зелёные» сейчас конечно досадуют, но фактически левые силы представлены в кабинете вполне адекватно.

Коллективный разум парламента учёл это обстоятельство, предложив «Зелёным» подождать еще четыре года и доказать, что их успех октября 2019 года — в самом деле не «каприз истории». Многие эксперты и депутаты, конечно, поспешили обвинить партии, представленные в кабинете, в том, что они «цепляются за власть» и не хотят ею делиться.

За кулисами власти Кто есть кто в федеральном правительстве Швейцарии? В Швейцарии окончательно утвердили состав правительства. Кто есть кто в новом кабинете? Наша справка. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF

И в самом деле, швейцарская политика — это история о том, как власть в стране постепенно делилась между всё более увеличивающимся числом сил, готовых к правительственной ответственности. Но у «Зелёных» еще будет возможность доказать эту готовность, причем уже очень скоро. Напомним, что народу Швейцарии предстоит на референдумах голосовать в новом году в том числе и по чисто экологическим законопроектам («Глетчерная инициатива»). Кроме того, «Зелёным» также придется как-то позиционировать себя по вопросу введения экологических наценок на бензин, на солярку, которой отапливаются дома, а также на выбросы С02.

В Швейцарии, и в этом состоит гениальность ее политической системы, броские лозунги всегда тесно увязаны с практическими вещами. Хотите больше климата и его защиты? Но за это придется платить! Смогут ли «Зелёные» убедить швейцарцев раскрыть свои кошельки и поглубже залезть в свои карманы с тем, чтобы возложить на алтарь имени Греты Тунберг свои дополнительные кровные франки? Так что очень скоро мы точно узнаем, насколько действительно «позеленела» Швейцария после октября 2019 года.

«Конец Магической формулы»

Ещё один результат: конец «Магической формулы», сложившейся в Швейцарии в 1959 году и в соответствии с которой три самые крупные по доле голосов избирателей и мест в парламенте партии получают по два места в кабинете, а партия, занявшая по этим показателям четвертое место, имеет право претендовать на одно место. Будь эта формула правилом, обязательным к исполнению в юридическом смысле, тут и рассуждать было бы не о чем: «Зелёные» были бы обязаны получить место в кабинете, а демохристиане были бы обязаны покинуть правительстве.

Но за прошедшие 60 лет все как-то подзабыли, что «Формула — не догма, а руководство к действию», что это просто эмпирическое «правило», позволяющее журналистам хоть как-то структурировать и без того довольно «темные» правила, на основании которых работают швейцарские политические механизмы. Поэтому если отвлечься от всяких «формул» и посмотреть на здравый смысл, мы увидим, что, конечно, ни народники (SVP), ни либералы (FDP) не имеют большинства в народе, имея большинство в кабинете. С другой стороны избрание Регулы Ритц вместо Иньяцио Кассиса привело бы к другому перекосу, на сей раз в левую сторону.

Поэтому в целом бюргерский парламент решил сохранить старый перекос, и не создавать новую диспропорцию, что, положа руку на сердце, соответствует характеру Швейцарии как страны: Конфедерация отнюдь не левое государство, а либерально-центристское. А старая «Магическая формула»? Ее больше не существует. Поэтому в начале 2020 года журналистам придется постараться и найти какую-то новую формулировку. А сами партии намерены в следующем году провести своего рода «согласительную конференцию», чтобы понять, каковы в современных условиях перспективы идеалов «конкорданса» и политического согласия.

Уточним, что нас ожидает ещё небольшой «постскриптум», когда новый /старый кабинет соберется через неделю на свое первое заседание и заново распределит министерства. И вот только тогда долгий процесс перезагрузки швейцарских федеральных органов исполнительной и законодательной власти будет завершен и политики получат право с чувством выполненного долга отправиться на Рождественские и Новогодние каникулы.

Кто получил сколько голосов (по возрастанию): Министр иностранных дел Иньяцио Кассис был переизбран уже в первом туре 145 голосами депутатов, Регула Ритц получила только 82 голоса. Министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер получила комфортные 169 голосов депутатов. Министр финансов Ули Маурер (президент Конфедерации в 2019 году) переизбирался первым, будучи самым «старослужащим» министром и получил убедительные 213 голосов парламентариев обеих палат. Симонетта Соммаруга (министр экологии, коммуникаций и транспорта) также была переизбрана без проблем 192 голосами депутатов. Она также была избрана президентом Конфедерации на 2020 год 186-тью голосами парламентариев. Ален Берсе (министр внутренних дел, курирует культуру и здравоохранение) был переизбран с очень хорошим результатом в 214 голосов. Федеральный советник Ги Пармелен (министр экономики) был переизбран 191 голосом без каких-то проблем. Представительница католиков-демохристиан Виола Амхерд (министр обороны) поставила рекорд, получив 218 голосов (второй лучший результат начиная с 1962 года) (Источник: информационное агентство Keystone-SDA) Конец инфобокса

swissinfo.ch

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