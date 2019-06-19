Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 7:00

Высокая стоимость медикаментов в Швейцарии частично объясняет постоянный рост расходов граждан на медицинское страхование. (© Keystone / Gaetan Bally)

Ожидается, что тарифы взносов по договорам обязательного медицинского страхования в Швейцарии вырастут на 3% как в этом, так и в следующем 2020 году. Об этом предупреждает межотраслевая ассоциация швейцарских компаний обязательного медицинского страхования SantésuisseВнешняя ссылка. Это намного выше прогноза роста цен на потребительские товары, составленного на 2019 год. Предполагается, что по итогам текущего года повышение цен в магазинах страны составит лишь 0,9%.

В понедельник 17 июня ассоциация Santésuisse обнародовала не только свои прогнозы, но еще и изложила основные причины, которые приведут к предполагаемому увеличению стоимости полисов медицинского страхования (ОМС).

В частности, по мнению данной структуры, возрастет востребованность физиотерапевтического лечения (на 6%), и на столько же увеличится спрос на услуги по уходу лежачими больными и престарелыми, кроме того, на 5% увеличится спрос на дополнительную медицинскую лабораторную диагностику.

Дорогие лекарства

Страховщики также ожидают, что и расходы на амбулаторное лечение увеличатся в такой же степени. По словам Santésuisse для удовлетворения этих дополнительных расходов необходимы «эффективные меры», что в итоге, как всегда в Швейцарии, обернется ростом тарифов ОМС.

По словам представителей Santésuisse, можно было бы сделать ставку на рост населения и, соответственно, на увеличение количества полисов обязательного медицинского страхования, но в 2017 году этот показатель вырос в Швейцарии только на 1%, а потому особенно рассчитывать на этот источник поступления дополнительных средств не приходится.

Отдельно ассоциация Santésuisse указывает на высокую стоимость лекарств в Швейцарии. Особую головную боль вызывают у неё лекарства-дженерики (дешевые копии настоящих препаратов), поскольку в Швейцарии, на этом «острове высоких цен», они стоят ровным счетом вдвое дороже, чем на сопоставимых рынках за рубежом. Ожидается, что в ближайшие два года стоимость лекарств в стране вырастет в итоге на 3%.

Ассоциация Santésuisse призывает усилить степень прозрачности в области механизмов ценообразования на лекарства и начать расчитывать специальный индекс сравнения цен на лекарства в Швейцарии и в других странах. Тем самым, не исключено, что эта косвенная мера «поможет снять с граждан Швейцарии часть расходов на оплату чрезмерно дорогих медикаментов и препаратов».





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!