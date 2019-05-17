Комитет министров Совета Европы сдался, несмотря на отчаянное сопротивление Украины и других восточноевропейских стран.

(SRF-SWI)

Комитет министров Совета Европы во время заседания в Хельсинки принял решение о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Комментарий Швейцарского радио SRF: Совету Европы нанесен ущерб.

«Положение обострялось постепенно, год за годом, шаг за шагом. Сначала в нарушение международного права Россия присвоила себе украинский полуостров Крым. По этой причине ПАСЕ, хранитель демократии и правовой государственности в Европе, лишила российскую делегацию права голоса. В ответ на это Россия начала бойкотировать СЕ и остановила перечисление в его бюджет своих взносов, сумма которых составляла ни много ни мало 10% от общего располагаемого бюджета Совета Европы. В соотвествии с Уставом после двух лет отказа от платежей государство должно быть исключено из состава этой организации», — указывает в своем аналитическом комментарии швейцарское общественное радио SRF (по ссылке оригинал комментария на немецком языкеВнешняя ссылка).

Россияне получили обратно право голоса в ПАСЕ

Однако развития ситуации по такому сценарию уже не случится. В самый последний момент Комитет министров Совета Европы сдался, несмотря на отчаянное сопротивление Украины и других восточноевропейских стран. Российская сторона получит свое право голоса назад и в свою очередь начнет перечислять свои взносы в бюджет Совета Европы. Тем самым прежде всего Германия и Франция сумели настоять на своем и продавить свою позицию. А эта позиция была очевидной: российская сторона должна остаться в составе СЕ, почти любой ценой, то есть даже ценой неодобрения, но фактического принятия факта грубейшего нарушения Москвой международного права в результате аннексии Крыма.

Швейцарский взгляд От Страсбурга до Екатеринбурга: Совет Европы и права человека в России Права человека, Совет Европы, ситуация в Екатеринбурге: права человека в России под угрозой, но изгнание Москвы из СЕ не приведет ни к чему хорошему. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF

Основной аргумент: альтернатива, то есть исключение Москвы из состава Совета Европы, была бы еще более худшим вариантом. Еще один мост между Россией и Европой оказался бы сожженным. Кроме того, Совету Европы пришлось бы еще туже затянуть свой пояс из-за необходимости навсегда лишится 10% своего бюджета. Однако самый главный, основной аргумент выглядел следующим образом: в случае ухода Москвы из СЕ 145 миллионов граждан России лишились бы доступа к Европейскому Суду по правам человека, который является для них порой последней возможностью защитить свои права. Что уже имело место в лице десятков тысяч жалоб, поданных на адрес ЕСПЧ.

И последнее: после исключения России тут же возник бы вопрос, а как быть с Турцией, Азербайджаном, или Польшей и Венгрией, со странами, так же входящими в Совет Европы и далеко не примерными в плане соблюдения демократических стандартов. Не следовало бы и их наказать за прегрешения, которые, конечно же, далеко не столь тяжкие, как в российском случае, но тем не менее, достаточные для возможного введения санкций, после которых и эти страны тоже могли бы принять решение об уходе из СЕ? Иными словами, Совету Европы грозила бы эрозия.

Реальная политика важнее верности принципам

И тем не менее, падение на колени перед Россией выглядит некрасиво. Впервые отменяется международная санкция, введённая против России в ответ на её аннексию Крыма. Этот факт Кремль будет представлять по всему миру в качестве собственного успеха и триумфа. Этим решением Совет Европы, считающийся собственно говоря важнейшей моральной инстанцией, придал приоритетный характер реальной политике, а не верности собственным же принципам. Репутации Совета Европы, тем самым, был нанесён ущерб. Долгие споры по российскому вопросу ослабили его. Впрочем, такой же ущерб понёс бы он и в случае исключения России. И поэтому было решено сделать выбор в пользу продолжения ее пребывания в СЕ, выбор в пользу меньшего зла», — резюмирует швейцарское радио.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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