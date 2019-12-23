Палестинские беженцы в Иордании готовятся к первому учебному дню в начальной школе «Amman New Camp preparatory school». Финансируемые БАПОР школы и медицинские учреждения обслуживают более пяти миллионов палестинских беженцев в Сирии, Иордании, Ливане, секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Фото: 2018 год. (Keystone / Amel Pain)

Министерство иностранных дел Швейцарии приняло решение снять временную блокировку и начать вновь перечислять платежи в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР / UNRWA).

В июле 2019 года Швейцария приостановила выплаты в доход Агентства в связи со скандалом, в котором было замешано высшее руководство этой структуры. Тогда же министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис назвал БАПОР не решением проблемы палестинских беженцев, а самой проблемой.

В пятницу 20 декабря 2019 года Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) подтвердило сообщения швейцарских СМИ, что решением от 12 декабря 2019 года оно приняло решение выделить в доход БАПОР два транша: один в размере 700 тыс. швейцарских франков (эти деньги должны пойти на финансирование текущих проектов БАПОР) и второй размером в 2 млн. швейцарских франков на программы чрезвычайной помощи в Сирии и на оккупированных палестинских территориях.

Палестинские беженцы Швейцарец Пьер Крэенбюль покинет свой пост Руководитель учреждения ООН, помогающего палестинским беженцам, сложил свои полномочия до конца расследования обвинений в адрес БАПОР. Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 6:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) UNRWA replaces Swiss boss pending misconduct inquiry

«С учетом принятых Агентством мер (по исправлению ситуации в области оперативной деятельности этой структуры) и после того, как Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заверил, что донорские средства „осваиваются“ Агентством в соответствии со всеми нормами и правилами, МИД в лице своего автономного подразделения (Дирекции по развитию и сотрудничеству, DEZA / SDC) принял решение о возобновлении платежей в бюджет БАПОР», — заявил представитель швейцарского МИД в интервью порталу SWI swissinfo.ch.

Жертва политических нападок?

Швейцария участвует в работе Агентства с самого начала его деятельности в 1949 году. К моменту приостановки платежей летом она уже в совокупности выделила ему 22,3 млн. швейцарских франков. В июле достоянием общественности стал текст служебного отчета Коллегии БАПОР по вопросам этики, в котором приводились факты ненадлежащей организации управления делами Агентства и сообщалось о случаях злоупотребления служебными полномочиями группой высокопоставленных должностных лиц.

Утверждалось, что Генеральный комиссар БАПОР Пьер Крэенбюль (Pierre Krähenbühl), гражданин Швейцарии, возглавляющий БАПОР с 2014 г., помогал «делать карьеру» одной из сотрудниц Агентства, с которой у него были романтические отношения. Пьер Крэенбюль категорически отвергает все обвинения в свой и утверждает, что по итогам проведенного в Агентстве служебного расследования все претензии к нему были дезавуированы.

Тем не менее, в ноябре 2019 года он подал в отставку, заявив, что стал жертвой политических нападок. Он конкретно упомянул о неправомерном давлении на себя со стороны одного из высших должностных лиц США, намекнув, что это давление было «частью согласованных усилий по подрыву деятельности БАПОР».

Антиизраильская пропаганда?

Несмотря на скандал Агентство продолжает пользоваться широкой международной поддержкой. Так, 13-го декабря 2019 года Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов продлила мандат БАПОР еще на три года, проголосовав за это решение 169 голосами за при 9 воздержавшихся. Против голосовали США и Израиль.

БАПОР предоставляет услуги в области образования, здравоохранения, жилья и помощи развитию более чем пяти миллионам зарегистрированных беженцев на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме, а также в соседних Иордании, Ливане и Сирии.

Агентство сталкивается сейчас с серьёзными бюджетными трудностями. В прошлом 2018 году США — его крупнейший донор — прекратили перечисление своих взносов в размере 360 млн долл. в год. Вашингтон и Тель-Авив обвиняют Агентство в некачественном управлении и в откровенно антиизраильской позиции.

Внешняя политика Насколько нейтрален курс Швейцарии по отношению к Израилю? Швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг» в материале «Швейцария, ООН и «Клуб деспотов» позволяет заглянуть на внешнеполитическую кухню Швейцарии. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!