Старый руководитель ВЭФ и юная климатическая активистка: постер к фильму «Форум».

(zvg)

У них есть традиция: каждый год в январе мировые лидеры приезжают в Давос, чтобы обсудить публично или за закрытыми дверями актуальные вопросы мировой повестки. Кто и что стоит за ежегодной встречей мировой элиты в горах Швейцарии? Немецкому режиссеру-документалисту Маркусу Феттеру (Marcus Vetter) впервые за всю историю ВЭФ удалось заглянуть за кулисы этого мероприятия.

Фильм Феттера «Форум» в настоящее время идет в некоторых кинотеатрах, а в феврале 2020 года его покажут по швейцарскому телевидению – на немецкоязычном канале SRF. Портал swissinfo встретился с режиссером и поговорил с ним о его последней работе. Посмотреть трейлер фильма можно в конце материала.

swissinfo.ch: Что привлекло вас, увенчанного наградами режиссера, к идее создать фильм об этом, как сейчас говорят, «противоречивом» саммите мировых лидеров в горах Швейцарии?

М.Ф.: Поначалу меня в этом ничего не привлекало. У меня было то же самое, полное предрассудков мнение, что и у большинства общества: мол, Давос – это место, где сильные мира сего собираются, чтобы заниматься своими делами, то есть заключать в основном сделки. Я даже не знал, что у форума есть основатель – Клаус Шваб.

Но когда я получил от Клауса Бетца (Klaus Beetz), продюсера, предложение заняться этим проектом, то тогда усмотрел здесь возможность понаблюдать за поведением элит в период, когда нас всех уже просто тошнит от политики. И вот в 2018 году я впервые поехал в Давос, получил первые впечатления от Форума, а также организации, стоящей за ним.

Режиссер Маркус Феттер. (zvg)

swissinfo.ch: И какими они были, эти впечатления?

М.Ф.: Во время моего первого разговора с основателем WEF Клаусом Швабом я увидел перед собой человека, который почти 50 лет назад уже имел целью ежегодно собирать влиятельных людей, чтобы поговорить с ними не просто об экономике и бизнесе, но еще и об этике. Это человек, который уже тогда вынашивал довольно современную идею о том, что бизнес, фирмы и концерны несут перед обществом, окружающей средой и своими сотрудниками огромную ответственность.

Я столкнулся с очень подвижным и энергичным человеком, который борется за реализацию своих идей буквально с утра до ночи. И вот в этот момент у меня и начал проявляться неподдельный интерес к нему. Мне было ясно, что я могу сделать фильм только если в его центре будет стоять образ человека с четкими представлениями о том, чего он хочет и чего добивается, а иначе этот проект будет мне просто неинтересен. Клаус Шваб как раз и был таким человеком. Еще одной предпосылкой и условием была полная с его стороны откровенность — и он согласился пойти на это.

swissinfo.ch: Вы провели с ним две долгие беседы, кроме того вы получили возможность снимать на самом Форуме в Давосе. Насколько свободно могли Вы передвигаться или какие у Вас на этот счёт были договоренности?

М.Ф.: Я согласился на участие в проекте только после того, как стало ясно, что мне позволено будет делать больше, чем обычным журналистам, и что я смогу присутствовать даже на переговорах на самом высоком уровне. Таким образом мне удалось снять таких лидеров, как Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Тереза Мэй в рамках обычных человеческих ситуаций.

Как старые друзья: Клаус Шваб в рамках ВЭФ беседует с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

(Pierre Johne)

Что касается переговоров в формате один на один, то в первый год меня постоянно просили удалиться из помещений, где проходили такие консультации. Тогда я написал Клаусу Швабу и сказал, что так я работать не могу и что на этих условиях продолжить проект не представляется возможным. Он немедленно ответил, что понимает меня и пообещал добиться для меня большей свободы. И слово своё сдержал.

swissinfo.ch: В фильме есть сцены, которые могут быть весьма неприятными для тех, кто в них участвует. Например, когда показан ряд мировых бизнес-лидеров, льстящих президенту Трампу и смотрящих ему в рот, как школьники. Как Вам вообще удалось стать свидетелем всего этого?

М.Ф.: Клаус Шваб доверял мне, а его гости доверяли ему. В этой сцене собравшиеся руководители концернов и компаний действительно буквально сначала заглядывали Трампу в глаза, а потом смотрели ему в рот.

Та самая сцена во время обеда в рамках Давосского Форума: собравшиеся руководители концернов и компаний буквально смотрели в рот президенту Трампу.

(World Economic Forum / Benedikt Von Loebell)

swissinfo.ch: В самом ли деле Давос есть площадка для контактов руководителей высшего ранга, озабоченных решением исключительно собственных проблем?

М.Ф.: Форум, безусловно, - нечто большее, чем это, но в целом такая критика верна. Вот почему в фильме так важен голос генерального директора Гринпис Дженнифер Морган (Jennifer Morgan), которой отведена роль представителя одной из неправительственных организаций. Она, что называется, сыплет соль на раны и ясно озвучивает то беспокойство и те сомнения, которое разделяют сейчас многие.

Дженнифер Морган, например, обвиняет давосскую элиту в «гринвошинге» и в том, что на самом деле эта элита вовсе не заботится о насущных проблемах, таких, как изменение климата. В фильме она как бы оппонирует Клаусу Швабу, обращаясь к нему с просьбой воззвать к совести гостей Форума, не ограничиваясь предоставлением в их распоряжение Давоса в качестве дискуссионной площадки.

Greenwashing Формат «экологического» маркетинга, в котором обширно применяется «зелёный» пиар и методы, цель которых есть введение потребителя в заблуждение относительно истинных целей организации или производителя и стремление заставить его поверить в то, что данная продукция или услуги полностью соответствуют экологическим нормам. Конец инфобокса

swissinfo.ch: А почему бы ему этого и не сделать, в самом-то деле?

М.Ф.: Ему это непросто, так как он — хозяин этого Форума и люди могут просто не приехать в следующий раз. Швабу важно обеспечить площадку для дебатов вне зависимости от того, нравятся ему те или иные гости или нет. И тот факт, что НПО как бы со стороны критикуют участников Форума и призывают их к ответственности, безусловно, в значительной степени совпадает и с его намерениями. Но тут есть большая разница: он не может себе позволить себе высказываться так, как это делают активисты.

swissinfo.ch: В 2019 году Грета Тунберг упрекнула высоких гостей Давоса в бездействии. Очень быстро она стала потом всемирно знаменитой. Стало ли это обстоятельство удачей для фильма?

М.Ф.: Это не удача и не совпадение, это знак времени. Ведь я решил снимать этот фильм именно потому, что массовое недоверие к элитам растет и критика в их адрес становится все громче. Ну а затем Дух Времени сам просто практически неизбежно столкнул меня с этим символом молодежных гнева и тревог.

forum Forum

swissinfo.ch: В фильме показано, как Клаус Шваб лично следит за тем, чтобы приглашения были написаны в правильной форме и чтобы гости получили безупречные подарки, он приветствует глав государств как старых друзей и даже модерирует некоторые дискуссии. Короче говоря, он является центром и сердцем Давоса. Кто однажды сможет стать его «наследником»?

М.Ф.: Я не хотел бы это обсуждать, потому что он все еще невероятно подвижен и активен. Фильм не должен был стать прощанием с ним. Но, в самом деле, найти кого-то, кто смог бы стать его достойным продолжателем, очень сложно. Это должен быть кто-то, кто столь же неудобен, как он, у кого есть такая же харизма, упорство и понимание того, чего он хочет добиться и как устроен образ желаемого будущего.

swissinfo.ch: Похоже, он действительно произвел на Вас большое впечатление.

М.Ф.: Документальный фильм, который бы опять пережёвывал старую критику, зрителю был бы неинтересен. Фильм показывает, поэтому, обе точки зрения. Критики форума, возможно, желали бы услышать больше негативных откликов о нём, а сотрудники ВЭФ сочли критику в свой адрес со стороны НПО, таких как Гринпис, несправедливой.

Но, в конце концов, все они пошли на контакт со мной, а все потому, что мы никого не разоблачали и не ставили себе целью представить кого-либо в нелицеприятном свете. Мне лично было важно разрушить самые грубые мифы и предрассудки в отношении ВЭФ. Люди должны присмотреться к нему, а потом уже формировать своё собственное мнение.

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Фильм «Форум» В течение двух лет режиссер Маркус Феттер (Marcus VetterВнешняя ссылка) сопровождал уже 81-летнего основателя ВЭФ Клауса Шваба. В фильм вошли кадры, снятые им как во время ежегодной сессии в Форума в Давосе, так и во время конфиденциальных переговоров между влиятельными бизнесменами и главами государств, проходившими за закрытыми дверями В своём фильме Маркус Феттер дает слово на равных как представителям ВЭФ, так и активистам неправительственных организаций, предлагая зрителю объективный и непредвзятый взгляд на сами встречи в Давосе, а также на организацию по имени Давосский Форум, стоящую за ними. Маркус Феттер — известный мастер документального кино, в его активе множество наград и призов. Картина «Форум» в настоящее время демонстрируется на кинофестивалях и в кинотеатрах, а в феврале швейцарский общественный национальный телеканал SRF, будучи одним из участников и спонсоров проекта создания этого фильма, покажет ее по телевидению. Конец инфобокса



Русскоязычная версия: Надежда Капоне

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