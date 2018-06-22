Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 7:30 22.06.2018 - 07:30

Контент СМИ в современных условиях можно потреблять еще и при помощи настольного и планшетного компьютеров, а также смартфонов. (Keystone)

В Швейцарской Конфедерации начался процесс общественного обсуждения и межведомственного согласованияВнешняя ссылка проекта нового Федерального Закона «Об электронных СМИ» (Bundesgesetz über elektronische Medien).

Электронные СМИ, в том числе средства массовой информации в сети Интернет, играют все более важную роль. В условиях глобальной цифровой революции они становятся, наряду с традиционными радио- и телевизионными каналами и печатной прессой, важнейшим источником информации и просвещения. Об этом в четверг на пресс-конференции напомнила швейцарская министр коммуникаций Дорис Лойтхард. Новый закон «Об электронных СМИ» должен заменить ныне действующий Федеральный закон «О радио- и телевизионном вещании» (Bundesgesetz über Radio und Fernsehen - RTVGВнешняя ссылка).

По мнению правительства Швейцарии, прогресс в области перехода всех областей жизни на цифровые рельсы ведет к качественным изменениям характера производства и потребления информационного и медийного контента. Традиционный «линейный» порядок продвижения информации, стоящий в центре RTVG, представляется морально устарелым на фоне становящегося все более распространённым «потребления контента со сдвигом по времени». Современный пользователь хочет потреблять контент там и тогда, где и когда этого хочет он, а не программный директор телеканала. Новый закон должен отразить все эти перемены.

Сотрудничество общественных и частных СМИ

Кроме того, новый закон должен предоставить возможность вносить вклад в общественно-полезное вещание не только радио- и телеканалам, но и СМИ, работающим исключительно в режиме онлайн. Швейцарская национальная (негосударственная) теле- и радиокомпания SRG SSRВнешняя ссылка, подразделением которой является и сайт швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI SwissinfoВнешняя ссылка, должен, как и раньше, оставаться основным поставщиком контента (на четырёх национальных языках страны – немецком, французском, итальянском, ретороманском) в рамках информационной работы в интересах общественного блага.

Однако возможность создавать контент, важный для укрепления швейцарской демократии, должны иметь ещё и частные средства массовой информации. Сотрудничество между частными и общественными СМИ (государственных СМИ в Швейцарии, вопреки неверным утверждениям, не существует) должно быть качественно усилено и углублено. В рамках нового закона должна быть создана и специальная, независимая от государства комиссия, в задачи которой будет входить разработка «технических заданий» по обеспечению медиа-журналистской работы в интересах общественного блага, возложение на те или иные СМИ ответственности за выполнение этих «заданий», а также осуществление мониторинга за положением в области общественных СМИ.

Эта комиссия будет создана в качестве ответа на критику в адрес ТРК SRG SSR, которую нередко обвиняли в занятии позиций «квази-государственного» средства информации. Что касается контента, создаваемого порталом swissinfo.ch, то вопрос будущей роли этого сайта в качестве источника всеобъемлющей, точной и взвешенной информации о Швейцарии и из Швейцарии для зарубежной аудитории будет рассматриваться в свете возможного более тесного его сотрудничества с другими общественными СМИ.

СМИ Швейцарии на референдуме

Напомним, что в последние годы вопрос формата функционирования общественных СМИ в Швейцарии уже несколько раз выносился на суд народа. В 2015 году на референдумеВнешняя ссылка минимальным перевесом голосов сторонников новой редакции Федерального Закона «О радио- и телевизионном вещании» (RTVG) народом было одобрено решение о изменении формата взимания в стране медийного взноса, идущего на финансирование общественных электронных СМИ.

С тех пор уплачивать взнос обязаны все домохозяйства, все равно, есть ли у них телевизор (радиоприёмник) или нет, с учетом того, что контент СМИ в современных условиях можно потреблять при помощи настольного и планшетного компьютеров, а также смартфонов. В марте 2018 года народ Швейцарии убедительнейшим большинством голосов (71,6%) провалил на референдумеВнешняя ссылка народную законодательную инициативу «No Billag», предлагавшую вообще отказаться от взимания медийного взноса, что было равноценно гибели общественных СМИ страны в их нынешнем формате.

+ Почему швейцарские избиратели дружно провалили инициативу «No Billag»?

В настоящее время общественная (негосударственная) ТРК SRG SSR, как и было обещано, формирует пакет экономии средств в размере 100 млн франков. Политические партии, 26 кантонов, а также все заинтересованные организации и учреждения до середины октября 2018 года имеют возможность высказать свои пожелания и предложения в связи с проектом ФЗ «Об электронных СМИ».

Затем, суммировав их и, по возможности, учтя в тексте, правительство передаст закон на рассмотрение в парламент. Не исключено, что и этот закон, после одобрения его депутатами, будет вынесен на референдум. Новый закон «Об электронных СМИ» должен, в конечном итоге, обеспечить в Швейцарии существование разнообразного, всеобъемлющего, качественного медиа-ландшафта.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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