Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 10:00 17.10.2018 - 10:00

Деньги и подношения: в Швейцарии для политика они могут означать конец карьеры. (sda-ats)

Швейцария принадлежит к числу стран мира с наименьшим уровнем коррупции. И, тем не менее, за последнее время здесь имели место сразу несколько случаев проступков политиков регионального и федерального уровня, в которых может прослеживаться коррупционная составляющая. По мнению организации Transparency International все эти случаи образуют только вершину айсберга.

При всех ее преимуществах швейцарская политическая система отнюдь не застрахована от случаев коррупции, кумовства и даже возможного подкупа. Только в последнее время фигурантами антикоррупционных расследований стали такие известные в стране люди, как Пьер Моде (Pierre Maudet), Паскаль Брули (Pascal Broulis) и Кристиан Миш (Christian Miesch). Все они подозреваются в том, что принимали в неположенном размере деньги, подарки или давали оплачивать третьим лицам свои поездки за рубеж.



«Тот, кто (...) в отношении отправления своих прямых должностных обязанностей позволяет себе или обеспечивает третьим лицам (...) незаслуженные привилегии или выгоды, тот может понести наказание в виде лишения свободы до трёх лет или денежного штрафа» Уголовный Кодекс Швейцарии Конец цитаты

В швейцарском Уголовном кодексе все эти деликты проходят по разряду «неправомерного получения материальной выгоды» (соответствующий немецкий термин: «Vorteilsannahme»). Именно такое «получение выгоды» и является довольно точным описанием процесса, более известного под названием «коррупция». Лица, уличённые в такого рода правонарушениях, могут понести наказание в виде лишения свободы до трёх лет или крупного денежного штрафа. Исключением являются подарки, стоимость которых пренебрежимо мала, или же сувениры, принятие которых чётко позволено нормативно-правовыми документами, регулирующими, например, работу швейцарских депутатов и парламентариев всех уровней.

УК Швейцарии и его, если честно, довольно-таки расплывчатые формулировки – вот и всё, что стоит между совестью того или иного политика и соблазнами этих самых «неправомерных выгод». Будь то политики муниципального, кантонального или федерального уровня: все они, обладая минимальной «находчивостью» в этой сфере, обладают довольно значительным пространством для манёвра, когда речь заходит о подарках, подношениях или сотрудничестве с лоббистами.

Доверие и просвещение

В последнее время в Швейцарии на уровне федерального парламента начали уделять противодействию коррупции особенное внимание. Из аппарата обеих палат парламента в начале каждого нового легислатурного периода на имя каждого депутата посылается, например, письмо, посвящённое опасностям, связанным с коррупцией с тем, чтобы обратить внимание народных избранников на то, сколь это важно, осознанно относиться к рискам, ведущим от простой любезности к сомнительным сюжетам с явно просматривающейся коррупционной составляющей.

Никаких официальных ограничений в этих письмах на депутатов не возлагается. Как обычно в Швейцарии, ставка делается на совесть и самоконтроль каждого депутата, на то, что каждый из них сам способен «адекватно оценить, приведёт ли получение данного подарка или использование тех или иных привилегий или выгод к ограничению депутатской независимости или к попаданию в ситуацию внешнего влияния со стороны третьих лиц, каковое способно в потенциале привести и к уголовному преследованию». В этом же «циркуляре» в качестве подарков пренебрежимо малой стоимости отмечены, например, букет цветов, бутылка вина, приглашение на ужин или на общественное мероприятие, при условии, что такого рода подношения не начинают повторяться слишком уж часто. В документе отмечается также, что участие в зарубежной поездке или вообще в любом организованном путешествии считается приемлемым в том случае, если все расходы приглашённое лицо берет на себя и покрывает самостоятельно.

Мы обратились с соответствующим запросом к ведущим политическим партиям страны и в каждом полученном нами ответе (а нам ответили представители «Зелёных», партии Либералов (FDP/Die Liberalen), демохристиан (CVP), «Зелёных Либералов» (Grün-Liberale), Швейцарской народной партии (SVP), социалистов (SP), Евангельской народной партии (EVP) было указано, что их кандидаты в депутаты и избранные парламентарии не обязаны подписывать никаких хартий или кодексов поведения. Некоторые региональные партийные организации, правда, требуют от политиков, претендующих на высокие должности, огласить весь список их должностей и других мандатов и обязанностей. От них могут также потребовать предоставить справки о несудимости и об отсутствии долгов.

Исключением является бернского отделение партии демохристиан (CVP): в 2016 году в ходе переизбрания состава правлений общин кантона партия потребовала от своих кандидатов подписать «Кодекс чести» («Ehrenkodex»), в котором те обязывались «уважать законы страны и ценности партии». Все партии ответили нам, что они исходят из того, что их кандидаты и политические функционеры изначально настроены на соблюдение действующего законодательства в антикоррупционной сфере, а также соответствующих положений партийных программ. Ставка, в конечном итоге, как это часто бывает в Швейцарии, делается на институт репутации и на осознание политиками своей собственной ответственности перед обществом и страной.



«Народ потеряет доверие к собственной избранной власти» Мартин Хилти (Martin Hilti), Transparency Schweiz Конец цитаты

«Вершина айсберга»

Швейцария по праву считается страной, в наименьшей степени затронутой проблемой коррупции. В недавно опубликованном Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions IndeВнешняя ссылкаx) организации Transparency International Швейцария заняла призовое третье место среди лидеров противодействия коррупционным явлениям. И все равно, нужно быть очень острожным с такого рода цифрами. Об этом нас предупредил Мартин Хилти (Martin Hilti), директор Швейцарской секции Transparency International. «Речь идет всего лишь о сравнении страны с другими государствами и отличные результаты этого сравнения вовсе не означают, что в Швейцарии вообще нет никаких проблем с коррупцией».

Так, Мартина Хилти совершенно не удивляют сюжеты, связанные с личностями Пьера Моде или Кристиана Миша. «У швейцарских политиков часто отсутствуют „тонкие настройки“ в области, например, распознавания очевидных конфликтов интересов. Этим как раз и можно объяснить, почему многие из наших депутатов соглашаются принимать подарки или пользоваться выгодами и привилегиями, по большому счёту несовместимыми с их депутатским статусом». С его точки зрения все «случаи, ставшие в последнее время достоянием гласности, являются только вершиной айсберга». В Швейцарии организация Transparency InternationalВнешняя ссылка выступает за реализацию новых методик и введение новых инструментов, позволяющих как более эффективно противодействовать коррупционным явлениям, так и более последовательно наказывать тех, кто запятнал себя грехом мздоимства.

Среди эти инструментов М. Хилти выделяет модернизацию норм, регулирующих порядок финансирования партий, избирательных и голосовательных кампаний (соответствующая народная законодательная инициативаВнешняя ссылка скоро будет вынесена на общенародный референдум), повышение степени прозрачности лоббистской работы, введение обязательного для политиков «Этического кодекса поведения», а также более эффективную защиту для информаторов, вскрывающих соответствующие недостатки и указывающих на конкретные злоупотребления. «Уже одно только подозрение или допущение, что политик у нас может быть коррупционером, является ядом для демократии, народ может ведь начать терять доверие к собственной избранной власти», — резюмирует М. Хилти.



Коррупционные скандалы в Швейцарии

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Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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