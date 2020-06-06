Филипп Лаццарини (Philippe Lazzarini) не разделяет позицию главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, который считает, что БАПОР есть «часть проблемы в рамках ближневосточного урегулирования, а не часть решения». «Агентство несомненно способствует урегулированию, а не мешает», — говорит он. (Keystone)

Филиппу Лаццарини не позавидовать. В разгар пандемии коронавируса он официально 1-го апреля занял пост Генерального комиссара БАПОР / UNRWA, подвергавшегося ранее резкой критике Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Бывший специальный координатор Организации Объединённых Наций в Ливане, он не считает, будучи экспертом в области гуманитарной помощи в зонах конфликтов, особенно на Ближнем Востоке, что своим назначением он обязан именно швейцарскому гражданству. «Но свою роль это безусловно сыграло», — заявил он в разговоре с порталом швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch.

«На Ближнем Востоке Швейцарию по-прежнему воспринимают как одну из самых беспристрастных и в политическом отношении равноудаленных стран», — говорит Ф. Лаццарини. «Здесь все еще сохранилось представление о Швейцарии как о стране, имеющей долгую традицию нейтралитета и невмешательства. При этом, конечно, мой паспорт вовсе не является причиной моего назначения. Но, конечно, в таком взрывоопасном регионе принадлежность к швейцарскому гражданству оказывается полезной». Сделать так, чтобы подведомственная ему организация снова «пошла верной дорогой» - в этом и состоит его основная задача, стоящая очень высоко в списке его руководящих приоритетов, ведь ближневосточный конфликт длится уже десятилетиями, приобретя имидж безнадежного и неразрешимого, столь же «безнадежной миссией» выглядит и мандат БАПОР.

Будучи учрежденным Генеральной Ассамблеей ООН в соответствии с резолюцией 302(IV) от 8 декабря 1949 года, БАПОР получил полномочия оказывать помощь палестинским беженцам, пострадавшим в результате исхода палестинских арабов вследствие арабо-израильской войны 1948 года. Их право на статус беженца основано на требовании вернуться в места своего постоянного проживания, что неизменно становится камнем преткновения в ходе переговоров в рамках ближневосточного урегулирования. Первоначальная численность вынужденных арабских переселенцев, составлявшая 700 000 человек, за несколько поколений выросла до 5,6 млн человек, распределенных по лагерям в Иордании, Ливане, Сирии, а также в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим.

Агентство, деятельность которого в значительной степени зависит от взносов государств-членов ООН, переживает настоящее время серьезный финансовый кризис, особенно после того, как администрация Дональда Трампа отказала Агентству в финансировании из-за отказа международного сообщества реформировать БАПОР, а также по причине, по словам президента США, нежелания Палестины вести мирные переговоры с Израилем. Тем временем в 2019 году из-за обвинений в некомпетентном управлении ушел в отставку бывший Генеральный комиссар агентства и тоже швейцарец Пьер Крэенбюль (Pierre Krähenbühl), который утверждал, что стал жертвой «грязной политики», ведущейся в особенности со стороны США и их союзника Израиля. Даже от главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса в 2018 году последовало заявление, что БАПОР является частью ближневосточной проблемы, а не средством её решения. А теперь ещё и пандемия Covid-19.

Новая норма?

Так что первые месяцы работы в новой должности дались Ф. Лаццарини точно нелегко. По его словам, только для проезда в Восточный Иерусалим через Сирию, Иорданию и Западный берег реки Иордан из Бейрута, где ранее он занимал должность специального координатора Организации Объединённых Наций в Ливане, потребовалось три недели согласований. По прибытии на новое место работы он был помещён на двухнедельный карантин, а его первое знакомство с организацией прошло онлайн. «Я думаю, что для всех нас это теперь новая норма, но именно так, заочно, начинать свою работу в Агентстве - да, это было несколько странно», — рассказывает он порталу SWI swissinfo.ch.



От помощи Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам в области продовольственного, медицинского и образовательного снабжения зависят 5,6 млн палестинских беженцев. (Keystone)

По его словам, сегодня приоритетной задачей является противодействие распространению Covid-19 в переполненных лагерях беженцев. «Мы были крайне обеспокоены возможностью вспышки Covid-19 в секторе Газа или лагерях, где он распространился бы очень быстро». То, как отреагировало БАПОР на ситуацию с коронавирусом, является для нового шефа причиной гордости, ведь, по его словам, на сегодняшний день (дата написания статьи на английском языке — прим. ред.) было зарегистрировано всего около 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в пяти районах операций Агентства.

По его словам, Агентство «с самого первого дня пандемии стало куда более активно использовать технологии медицины в удаленном формате, а также инструменты электронного обучения. Кроме того, во избежание появления массовых скоплений людей продовольственную помощь теперь оказывают не через центры, а при помощи курьерской доставки. Если нам и удавалось успешно сдерживать распространение Covid-19 в лагерях, то только благодаря масштабной профилактической кампании, а также за счет соответствующей корректировки всех наших форм и методов работы», — говорит Ф. Лаццарини.

Восстановление доверия

Помимо пандемии Covid-19 и социально-экономических последствий пандемии для беженцев, к приоритетным задачам нового главы Агентства относится поиск путей преодоления финансового кризиса БАПОР, а также восстановление общего доверия к этой организации. «Я должен сделать так, чтобы организация адаптировалась к новым условиям работы и чтобы мы все сделали выводы из кризиса, который обрушился на организацию в прошлом году. Для восстановления доверия потребуется реализовать ряд инициатив в области управления».



Эти инициативы направлены на укрепление степени подотчетности Агентства, на укрепление его отношений с надзорными органами и на восстановление финансовой прозрачности. «Но помимо этого нам также необходимо скорректировать работу организации, создать культуру, где каждый чувствует себя наделенным административным ресурсами, правами и возможностями, чтобы у каждого была мотивация к действиям. Только так можно восстановить доверие внутри самой организации, а также вернуть утраченное доверие прежних партнеров». Ф. Лаццарини говорит, что ряд этих инициатив уже находится в стадии разработки и обсуждается с представителями государств-членов в Консультативной комиссии.

Её задача заключается в том, чтобы консультировать Генерального комиссара БАПОР и оказывать ему помощь в выполнении мандата агентства. Комиссия не является руководящим органом, а выполняет действительно чисто консультативные функции. В настоящее время состоит из 27 членов и трёх наблюдателей. Комиссия собирается дважды в год обычно в июне и ноябре для обсуждения вопросов, имеющих важное значение для БАПОР. Члены и наблюдатели более регулярно встречаются на заседаниях подкомитета. Ожидается, что реализация всех этих мер займет от 12 до 18 месяцев.

В стороне от политики?

Что скажет новый глава БАПОР в ответ на слова министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что БАПОР является «не столько решением, сколько составной частью ближневосточной проблемы»? «Вне всякого сомнения, эта структура является составной частью решения, и я не вижу никакой альтернативы БАПОР и инвестиционным вложениям во все то, что способствует установлению мира и безопасности в регионе. И было бы жаль просто отказаться от всех инвестиций, уже сделанных здесь в области развития человеческого потенциала». Но при этом он признает, что авторитет и легитимность организации регулярно и не без оснований ставятся под сомнение.



«В первую очередь я хочу наладить работу организации вне зоны влияния со стороны разных политических резонов. Нам важно сосредоточиться на выполнении нашего мандата, на оказании услуг, на защите прав палестинских беженцев - и так до тех пор, пока в регионе не будет достигнуто справедливое и долговременное политическое решение всех существующих здесь проблем». Однако оградить БАПОР от влияния политических игрищ? Задача не из легких, тем более в таком сложном регионе. Фактическим конкурентом БАПОР является так называемый «план Джареда Кушнера», анонсированный недавно США и который исходит из государственных (арабские страны) и частных инвестиций в Западный берег реки Иордан, в сектор Газа, а также в Египет, Иорданию и Ливан в объеме 50 млрд долларов под гарантии Вашингтона.

Оценки этого плана, разумеется, порой полярны, но швейцарский шеф БАПОР отказался комментировать актуальные политические процессы, лишь заявив, что, находясь в тесном контакте с правительством Израиля, он намерен «ежедневно следить за тем, что, где и как происходит и оказывает ли какое-либо новое развитие негативное влияние на способность Агентства выполнять свой мандат в области обеспечения палестинским беженцам надлежащего доступа к (жизненно важным) услугам».

Отношения со Швейцарией

После отказа США выплачивать взносы в доход в БАПОР в 2018 году, Швейцария также приостановила финансирование Агентства в 2019 году до завершения внутреннего расследования о возможных административных злоупотреблениях. В декабре 2019 года она возобновила выплаты. Филипп Лаццарини, у которого есть гражданство как Италии, так и Швейцарии, в ответ на вопрос о перспективах развития его отношений с властями Швейцарии, настроен оптимистично. Что бы там ни говорил в прошлом И. Кассис, по словам нового шефа БАПОР, он установил контакт из Иерусалима с Берном, и у него уже имел место обмен письмами.

«Швейцарское правительство является решительным сторонником и важным партнером БАПОР. Я действительно рассчитываю, что Швейцария и впредь будет оставаться важным партнером. И как только возобновится полноценное транспортное сообщение я немедленно отправлюсь в Швейцарию, где я намерен провести с политическим руководством страны диалог более личного характера». После снятия режима карантинных ограничений он также намерен посещать лагеря беженцев и делать это потом каждый месяц во всех районах операций БАПОР.



Внешняя политика Насколько нейтрален курс Швейцарии по отношению к Израилю? Швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг» в материале «Швейцария, ООН и «Клуб деспотов» позволяет заглянуть на внешнеполитическую кухню Швейцарии. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции