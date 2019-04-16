Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 7:00

Оказывая беднейшим странам мира помощь развитию, Берн должен прежде всего иметь перед глазами обеспечения экономического роста собственной экономики, равно как и экономики соответствующих стран. На фото: И. Кассис в Хараре, Зимбабве, 9 января 2019 года.

(Keystone / Aaron Ufumeli)

Глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис намерен кардинально пересмотреть порядок предоставления помощи развитию беднейшим странам. Эти деньги должны в большей мере служить швейцарским интересам, прежде всего в области миграции.

Глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис намерен в следующие четыре года выделить на предоставление помощи развитию беднейшим странам почти 12 млрд франков (11,37), однако теперь эти средства должны инвестироваться более «концентрированно, эффективно и с большей отдачей в плане продвижения и реализации исключительно швейцарских интересов».

Данные цели зафиксированы в перспективном плане развития международного технического и гуманитарного сотрудничества на период с 2021 по 2024 годы, проект которого находится в распоряжении швейцарской газеты NZZ am Sonntag. Издание полагает, что документ носит четко узнаваемые черты стиля работы нового министра иностранных дел: цели помощи развитию в этом проекте пересмотрены, сделаны более концентрированными и прагматичными.

Помощь развитию Не рыбу, но удочку: швейцарская гуманитарная помощь меняет подходы Швейцарская гуманитарная помощь должна ориентироваться на рыночные критерии и логику отношений поставщика услуг и их потребителя. Автор: Михаэль Брё (Michael Breu), швейцарское радио SRF Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Entwicklungshilfe nach marktwirtschaftlichen Kriterien

Исходя из проекта, оказывая беднейшим странам мира помощь развитию, Берн должен прежде всего иметь перед глазами обеспечения экономического роста собственной экономики, равно как и экономики соответствующих стран. Не последнюю роль играет необходимость противодействия глобальным климатическим изменениям и решение задач, связанных с сокращением объемов нерегулярной (нелегальной) миграции. И только на четвертом месте целью помощи развитию является «развитие демократических институтов и миротворчество». Цель «сокращения бедности в мире» вообще в этом документе не ставится.

С точки зрения внутренней политики Швейцарии, разумеется, наибольший интерес вызовет качественно более тесная увязка оказания помощи развитию с вопросами регулирования и упорядочения миграции. Иньяцио Кассис, представляющий партию швейцарских либералов, хочет и дальше делать эту привязку более тесной, без, правда, предъявления каких-либо встречных дополнительных требований соответствующим странам.

Одна из прежних идей — напрямую оказывать помощь развитию только странам, безоговорочно принимающим обратно в рамках соглашений о реадмиссии своих граждан, которым было отказано в предоставлении в Швейцарии статуса беженца — была признана нецелесообразной и неконструктивной. При этом в будущем, заключая с теми или иными странами соглашения о технической помощи более активно учитывать и «миграционно-политические аспекты».

Инновационные подходы к помощи развитию

В парламенте Швейцарии такого рода стратегия подвергается критике, прежде всего, со стороны политиков и партий левого толка. «Усиление степени ориентации швейцарской помощи развитию на аспекты экономико-миграционного характера вредит репутации нашей страны», — утверждают они. Определенное беспокойство высказывают и швейцарские благотворительные и правозащитные левые организации.

«Мы надеемся, что Швейцария сохранит свою общую ориентацию на достижение задачи сокращения бедности», — говорит Марк Херкенрат (Mark Herkenrath) из швейцарской ассоциации гуманитарных НКО Alliance Sud. Партии правого и центристского характера, наоборот, всячески приветствуют такие новые акценты. Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter) из Швейцарской христианско-демократической народной партии (CVP) считает, что ориентация на швейцарские интересы вполне оправдана.

Спорным будет и вопрос финансирования. Предложенные И. Кассисом суммы означают, что в будущем на помощь развитию Берн будет выделять 0,45% от общего объема своего ВВП, что заметно меньше декларированной ранее цели в 0,50%. Кроме того, И. Кассис хочет «внести свежий ветер» в область работы неправительственных гуманитарных организаций. Ограничивая сумму, выделяемую на данный проект 8-мью миллионами франков министр намерен дать возможность претендовать на федеральные средства не только уже всем известным организациям, но и новым, альтернативным структурам с инновационными подходами к решению задач помощи развитию.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!