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Внешняя политика

Международное сотрудничество Помощь развитию должна служить интересам Швейцарии

Кассис

Оказывая беднейшим странам мира помощь развитию, Берн должен прежде всего иметь перед глазами обеспечения экономического роста собственной экономики, равно как и экономики соответствующих стран. На фото: И. Кассис в Хараре, Зимбабве, 9 января 2019 года. 

(Keystone / Aaron Ufumeli)

Глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис намерен кардинально пересмотреть порядок предоставления помощи развитию беднейшим странам. Эти деньги должны в большей мере служить швейцарским интересам, прежде всего в области миграции.

Глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис намерен в следующие четыре года выделить на предоставление помощи развитию беднейшим странам почти 12 млрд франков (11,37), однако теперь эти средства должны инвестироваться более «концентрированно, эффективно и с большей отдачей в плане продвижения и реализации исключительно швейцарских интересов».

Данные цели зафиксированы в перспективном плане развития международного технического и гуманитарного сотрудничества на период с 2021 по 2024 годы, проект которого находится в распоряжении швейцарской газеты NZZ am Sonntag. Издание полагает, что документ носит четко узнаваемые черты стиля работы нового министра иностранных дел: цели помощи развитию в этом проекте пересмотрены, сделаны более концентрированными и прагматичными.

Помощь развитию Не рыбу, но удочку: швейцарская гуманитарная помощь меняет подходы

Швейцарская гуманитарная помощь должна ориентироваться на рыночные критерии и логику отношений поставщика услуг и их потребителя.

Исходя из проекта, оказывая беднейшим странам мира помощь развитию, Берн должен прежде всего иметь перед глазами обеспечения экономического роста собственной экономики, равно как и экономики соответствующих стран. Не последнюю роль играет необходимость противодействия глобальным климатическим изменениям и решение задач, связанных с сокращением объемов нерегулярной (нелегальной) миграции. И только на четвертом месте целью помощи развитию является «развитие демократических институтов и миротворчество». Цель «сокращения бедности в мире» вообще в этом документе не ставится.

С точки зрения внутренней политики Швейцарии, разумеется, наибольший интерес вызовет качественно более тесная увязка оказания помощи развитию с вопросами регулирования и упорядочения миграции. Иньяцио Кассис, представляющий партию швейцарских либералов, хочет и дальше делать эту привязку более тесной, без, правда, предъявления каких-либо встречных дополнительных требований соответствующим странам.

Одна из прежних идей — напрямую оказывать помощь развитию только странам, безоговорочно принимающим обратно в рамках соглашений о реадмиссии своих граждан, которым было отказано в предоставлении в Швейцарии статуса беженца — была признана нецелесообразной и неконструктивной. При этом в будущем, заключая с теми или иными странами соглашения о технической помощи более активно учитывать и «миграционно-политические аспекты».

Инновационные подходы к помощи развитию

В парламенте Швейцарии такого рода стратегия подвергается критике, прежде всего, со стороны политиков и партий левого толка. «Усиление степени ориентации швейцарской помощи развитию на аспекты экономико-миграционного характера вредит репутации нашей страны», — утверждают они. Определенное беспокойство высказывают и швейцарские благотворительные и правозащитные левые организации.

«Мы надеемся, что Швейцария сохранит свою общую ориентацию на достижение задачи сокращения бедности», — говорит Марк Херкенрат (Mark Herkenrath) из швейцарской ассоциации гуманитарных НКО Alliance Sud. Партии правого и центристского характера, наоборот, всячески приветствуют такие новые акценты. Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter) из Швейцарской христианско-демократической народной партии (CVP) считает, что ориентация на швейцарские интересы вполне оправдана.

Спорным будет и вопрос финансирования. Предложенные И. Кассисом суммы означают, что в будущем на помощь развитию Берн будет выделять 0,45% от общего объема своего ВВП, что заметно меньше декларированной ранее цели в 0,50%. Кроме того, И. Кассис хочет «внести свежий ветер» в область работы неправительственных гуманитарных организаций. Ограничивая сумму, выделяемую на данный проект 8-мью миллионами франков министр намерен дать возможность претендовать на федеральные средства не только уже всем известным организациям, но и новым, альтернативным структурам с инновационными подходами к решению задач помощи развитию.

Гуманитарная политика Швейцарские гуманитарные организации: приказано выжить!

Конкуренция, политика ЕС, необходимость экономить, подмоченная репутация — швейцарские гуманитарные организации вынуждены бороться за выживание.


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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