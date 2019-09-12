Мисс Швейцария на открытии Дома Швейцарии в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

(Keystone)

Швейцария показывает прекрасные результаты в самых разных экономических и образовательных рейтингах, но она вовсе даже не является образцом, когда речь идет, например, о социальных и экологических издержках ее деловой активности за рубежом. Швейцарский историк Якоб Таннер (Jakob Tanner) пишет, что Швейцария должна проявлять осторожность, «иначе ее может ослепить глянцевая версия собственного имиджа, созданная ею же самой».

Внешний контент graphic Якоб Таннер

«Подводя итог, можно сказать, что мы входим в первую десятку во всех рейтингах, что является довольно стабильным результатом для такого высокого уровня», — заявил недавно Николя Бидо (Nicolas Bideau), лучший пиарщик Швейцарии и ее ценностей, а, точнее, глава входящей в состав МИД страны структуры Präsenz Schweiz, организации, продвигающей эту страну и ее имидж на международном уровне. Его основная миссия состоит в том, чтобы умно «продавать» столь популярные сейчас в мире «швейцарские клише».

Организация Präsenz Schweiz была основана в 2001 г. в качестве официальной правительственной структуры с целью «вызывать за рубежом симпатии к Швейцарии». Согласно веб-сайту Федерального совета — правительства — Швейцарии поводом для этого стала тогда весьма и до сих пор для Швейцарии болезненная тема так называемых „бесхозных“ (спящих) финансовых активов в швейцарских банках. Это понятие в первую очередь касается счетов, возникших в эпоху господства в Германии национал-социализма и на которых, как выяснилось, могли храниться активы жертв Холокоста. которые и после Второй мировой войны уже банками не обслуживались.

Якоб Таннер, почетный профессор новой и новейшей истории Швейцарии Цюрихского Университета.

(Keystone / Steffen Schmidt)

В конце 1990-х, когда эта тема в Швейцарии стала достоянием гласности, страна погрузилась в разрушительный имиджевый кризис. Роль Präsenz Schweiz заключалась в том, чтобы «сглаживать» такие острые исторические углы при помощи «зарубежной рекламы», на которую уходили миллионы франков. Раньше это называлось «государственной пропагандой» — разобраться, что в этой информации соответствует действительности, а что нет, было не так-то просто.

Тот факт, что во многих глобальных рейтингах Швейцария находится в первой десятке, не только способен вводить в заблуждение, но и в целом может иметь по-настоящему катастрофические политические последствия. У маленькой, нейтральной страны есть роковая тенденция воспринимать истории успеха, сконструированные с вроде бы наилучшими намерениями, за чистую монету и самой влюбляться в них. Чрезвычайная ситуация, сложившаяся тогда вокруг «бесхозных активов» стала самым ярким тому примером. С тех пор страна в этом плане ничему, однако, так и не научилась.

Спору нет, Швейцария в настоящее время — процветающая страна, известная по всему миру высоким качеством жизни в городах и красивыми пейзажами в регионах. Суммируя все её захватывающие дух позиции в мировых рейтингах качества жизни и других показателей, очень быстро и легко можно прийти к убеждению, что жить в Швейцарии это значит быть «на седьмом небе». Ну, в самом деле: Всемирный экономический форум (WEF), который ежегодно собирается в Давосе, ставит Швейцарию на четвертое место в своем Индексе глобальной конкуренции (Global Competitive Index).

Конфедерация также занимает четвертое место в Индексе экономической свободы (Index for Economic Freedom). Она на третьем месте в отчете Global Entrepreneurship Monitor. По индексу человеческого развития ООН у Швейцарии вторая позиция после Норвегии, а по Индексу экологической эффективности, публикуемому ВЭФ в сотрудничестве с американскими университетами, она занимает первое место. Список можно продолжать. С другой стороны, ситуация сразу становится куда более мрачной, если посмотреть на социальные и экологические издержки, вызванные Швейцарией в других странах мира.

Имидж- ничто МИД Швейцарии не стал опрашивать россиян о прямой демократии Präsenz Schweiz не стала опрашивать россиян и казахов о прямой демократии, опасаясь, что такой вопрос может быть воспринят как критика режима. Этот контент был опубликован 16 августа 2019 г. 15:38

Швейцария также занимает первое место в Отчете об устойчивом развитии Фонда Бертельсмана за 2019 год (Bertelsmann Foundation’s Sustainable Development Report 2019), в котором анализируется, какие страны мешают другим в достижении Целей в области устойчивого развития. Вместе с тем в отличие от Швеции, которая тоже считается богатой страной и которая эффективно борется с материально-финансовым расслоением глобального общества, Швейцария в этом плане является откровенным отстающим. Не лучше обстоят дела и в финансовом секторе. Кроме того, на международной арене Швейцария если чем и известна, то только не активной борьбой за налоговую прозрачность и противодействием отмыванию преступных капиталов.

А в Индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка (World Bank’s Ease of Doing Business Index), который документирует дружелюбие бизнеса и корпоративное регулирование, за последние 12 лет Швейцария вообще опустилась с 15 на 38 место. Даже на фоне высокого качества демократии в Швейцарии и её достижений в сфере борьбы за гендерное равенство этот результат выглядит весьма сомнительно. Что касается самой аналитической и рейтинговой индустрии, то у нее имеются и свои собственные проблемы, и прежде всего проблемы, связанные с доверием.

При этом в наши дни системы глобальной коммуникации в значительной степени основаны именно на измерительных инструментах сравнения и оценки. Настоящий культ, сложившийся вокруг разного рода количественных оценочных рейтингов, если и способствуют нашему пониманию особенностей той или иной страны, то только с чисто технократической стороны. Болезненная фиксация на желании забраться в рейтинге международного уровня на как можно более высокую ступеньку грозит стать заменой разумным политическим решениям. Швейцария должна быть осторожна, иначе ее может ослепить глянцевая версия собственного имиджа, созданная ею же самой.

Впервые материал был опубликован в журнале "Das MagazinВнешняя ссылка".

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Präsenz Schweiz Структурное подразделение Министерства иностранных дел Швейцарии, отвечает за продвижение позитивного имиджа и интересов Швейцарии за рубежом с использованием всех современных инструментов массовой коммуникации и связей с общественностью. Согласно информации, размещённой на веб-сайте этой организации, в её задачи входит распространение общих информации и знаний о Швейцарии, формирование условий для успешной межкультурной коммуникации, а также информирование зарубежной общественности о всём разнообразии и привлекательности Швейцарии как страны, культуры, цивилизации. Конец инфобокса

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