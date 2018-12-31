Глава Римско-Католической церкви оказался безусловно лидером швейцарских симпатий: негативно его личность оценивают только 26,6% опрошенных, зато доля тех, кто рассматривает его позитивно, достигает 60% (AP Photo/Matt Dunham). (Keystone)

Швейцарская газета «ЗоннтагсБликВнешняя ссылка» опубликовала данные социологического опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Gallup на предмет того, кто из иностранных общественных и политических деятелей пользуется особенной популярностью в Швейцарии.

Первые три призовых места на пьедестале популярности заняли Папа Римский Франциск, федеральный канцлер (глава правительства) Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Весьма удивлена оказалась газета тем фактом, что, как она пишет, «даже российский автократ Владимир Путин оказался в Конфедерации популярнее Дональда Трампа».

Эти личности по данным Gallup заняли в рейтинге популярности среди швейцарцев соответственно 5 и 9 места. Как указывается далее, Трамп оказался менее популярным чем даже иранский президент Хасан Рохани (8-е место) и китайский лидер Си Цзиньпин (6 место). Еще менее популярным чем Д. Трамп в первой десятке опроса оказался только президент Турции Р. Эрдоган.

Если подробнее посмотреть итоги опроса по каждой из личностей в отдельности, то окажется, что негативно к Дональду Трампу относятся 85% опрошенных швейцарцев, к Владимиру Путину «негативно» и «скорее негативно» относятся 72,4% респондентов, негативный рейтинг Си Цзиньпина находится на уровне в 50,9% опрошенных. А вот глава Римско-Католической церкви оказался безусловно лидером швейцарских симпатий.

Имидж Швейцарии за рубежом Трамп в Давосе, Роджер Федерер и «албанский орёл» Как выглядела Швейцария в мировой прессе? Наш краткий анализ основных вопросов, которыми зарубежные СМИ интересовались в связи с Конфедерацией. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Trump am WEF, Federer und Doppeladler

Негативно личность Папы Римского Франциска была окрашена только для 26,6% опрошенных, зато доля тех, кто рассматривает его позитивно, достигает 60%. Позитивный показатель Ангелы Меркель находится на уровне 58%, президента Э. Макрона — 56%. Газета задаётся вопросом, с чем связаны столь плохие результаты американского президента. Швейцарский политолог Маттиас Капеллер (Matthias Kappeler) из швейцарского отделения института Gallup считает такие итоги опроса совершенно логичными.

Силовая игра

«В западном мире мы связываем с американским президентом особенные ожидания, Трамп же этим ожиданиям не соответствует никоим образом. Ведя против Европы силовую игру, он ставит под вопрос трансатлантические союзнические отношения. Такого рода „игры“ мы до последнего времени связывали только с Россией или Китаем».

Свою роль играет и позиция СМИ: «Сообщения в связи с Трампом позитивного характера являются большой редкостью, но не потому, что такова позиция СМИ, а потому, что сама политика президента США не нацелена на генерирование позитивного имиджа». Значит ли это, что швейцарцы отличаются каким-то особенным анти-трампизмом? Скорее, наоборот!

В Германии Трампу вообще доверяют и позитивно его оценивают только 10% населения, во Франции 9%, в Швейцарии же этот показатель находится на уровне 11,8%. Исключением является Израиль, где позитивно Д. Трампа оценивают 70% респондентов, что связано, очевидно, с решением перенести посольство США в Иерусалим и с признанием этого города столицей Израиля. В самих США позитивно Дональда Трампа, так или иначе, но оценивают 40% избирателей. Но и эта цифра является своего рода антирекордом: ни один еще президент США до него не падал столь низко в глазах собственного народа.



Русскоязычная версия материала подготовлена Игорем Петровым.

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