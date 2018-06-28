Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 10:07 28.06.2018 - 10:07

Главное, что у избирателя будет выбор, он сможет сам решать, какой формат голосования ему выбрать: идти ли на участок, голосовать ли по почте или в удалённом режиме в интернете. (Keystone)

Электронное голосование (E-Voting) будет введено в Швейцарии в качестве третьего формата народного волеизъявления наряду с голосованием по почте и обычным походом на избирательный участок. Так решилоВнешняя ссылка правительство страны, Федеральный совет, на своём очередном заседании вчера в среду.

Решение правительства о приоритетном развитии электронного канала для народных волеизъявлений базируется на обобщающем экспертном докладе. В этом документе специалисты пришли к выводу о том, что такой формат голосования вполне может стать «надёжным и технически стабильным», существующие в настоящее время требования в смысле обеспечения безопасности и сохранности персональных данных должны действовать и дальше, поднявшись с уровня «распоряжения правительства» до статуса полноценного «федерального закона».

Как и прежде, кантоны, субъекты федерации, должны будут и дальше совершенно суверенно принимать решение о том, хотят ли они вводить у себя систему электронного голосования в удалённом режиме при помощи сети интернет, или нет. Они же должны выбирать версии таких систем (сейчас в Швейцарии проходят тестирование несколько видов операционных систем, позволяющих голосовать в электронном формате). Вводить же выбранную систему каждый кантон будет на основании разрешения федерального центра.

Новым является теперь то обстоятельство, что в будущем такие выданные центром разрешения будут бессрочными. Об этом заявил в Берне на пресс-конференции федеральный канцлер Швейцарии (глава Федеральной канцелярии, аппарата правительства и парламента) Вальтер Турнхерр (Walter Thurnherr). Именно его ведомство занимается общей координацией работ по внедрению инструментов и механизмов электронного голосования в стране.

Он напомним, что, начиная с 2004 года, 14 кантонов уже провели около двух сотен тестовых голосований с использованием формата E-Voting. В настоящий момент используют эту систему восемь кантонов, из них пять предоставляют возможность голосования в удалённом режиме как гражданам, живущим в Швейцарии, так и швейцарцам, проживающим на ПМЖ за рубежом, но приписанным к данному кантону (субъекты федерации в Швейцарии являются еще и избирательными округами). В сентябре 2018 года тестировать E-Voting начнёт кантон Тургау.

Главное, что у избирателя будет выбор, он сможет сам решать, какой формат голосования ему выбрать: идти ли на участок, голосовать ли по почте или в удалённом режиме в интернете. Для того, чтобы повысить степень доверия к электронному голосованию, правительство Швейцарии решило опубликовать все исходные коды и сделать их достоянием гласности.

«Безбарьерное голосование»

По мнению Барбары Шюпбахер-Гуггенбюль (Barbara Schüpbacher-Guggenbühl), председателя «Постоянного совещания глав аппаратов кантональных парламентов и правительств» (Schweizerische Staatsschreiberkonferenz), электронное голосование «является для кантонов большим шансом».

По ее мнению, «избирательные процедуры будут усовершенствованы, никаких испорченных или недействительных бюллетеней больше не будет, граждане смогут с меньшими издержками пользоваться законными избирательными правами. Что очень важно — электронное голосование является абсолютно „безбарьерным“, оно учитывает интересы маломобильных граждан, в частности, инвалидов».

Большим вопросом остается обеспечение безопасности и организация противодействия хакерским атакам. Критики указывают, что абсолютной безопасности в сети не бывает, а это значит, что любая электронная система может быть взломана, а результаты голосования сфальсифицированы. По словам Вальтера Турнхерра, правительство Швейцарии осознает наличие всех этих рисков и вызовов.

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«Сомнения легитимны, мы воспринимаем их со всей серьёзностью. Однако в конечном итоге законодатель должен будет принять решение, взвесив все за и против, все риски и все выгоды». Соответствующая работа начнётся в стране осенью, когда правительство начнёт процесс общественного обсуждения и межведомственного согласования новой редакции Федерального закона Швейцарии «О политических правах граждан» (Bundesgesetz über die politischen RechteВнешняя ссылка / Loi fédérale sur les droits politiquesВнешняя ссылка).





Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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