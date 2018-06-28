Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 7:30 28.06.2018 - 07:30

Мэр города Цуг Дольфи Мюллер (Dolfi Müller) намерен, при помощи технологии блокчейн, ни много ни мало реформировать швейцарскую демократию. (swissinfo.ch)

Город Цуг в одноименном швейцарском кантоне претендует на лидерство в области внедрения передовых цифровых технологий в избирательные процедуры. В ближайшие годы городское руководство будет активно внедрять технологию блокчейн в качестве технической основы для проведения локальных выборов и референдумов, результаты которых невозможно будет сфальсифицировать. Насколько это реально?

Первая пилотная фаза этого амбициозного проекта была запущена 25 июня 2018 года и продлится она до 1 июля. Ничего особенного пока не происходит. Проект существует на данный момент только в форме невзрачной анкеты-опросника. С ее помощью граждане смогут отвечать на актуальные для города вопросы, например, следует ли в рамках ежегодного городского праздника устраивать салют? Такие вопросы послужат своего рода тестом для новой системы голосования. Кроме того, граждане смогут создать в сети интернет своего «цифрового двойника» и получить цифровое удостоверение личности «eID».

При этом мэр Цуга Дольфи Мюллер (Dolfi Müller) замахивается в перспективе на нечто гораздо большее. Он хочет, чтобы его город, расположенный в самом центре швейцарской «Krypto Valley», начал постепенно, но повсеместно внедрять технологии блокчейн, лежащей в основе любой так называемой криптовалюты. Особенность этой системы состоит в возможности децентрализованных хранения и обработки пользовательских и иных данных. Этот принцип годится как для создания криптовалют, так и для решения совершенно утилитарных повседневных задач.

Идея

«Кто знает, может быть, через пять или десять лет технология блокчейн будет применяться и на федеральных референдумах», — говорит Д. Мюллер порталу SWI swissinfo.ch. «Не все верят в эту технологию, не все убеждены даже в перспективах традиционного электронного голосования, однако я считал и продолжаю считать, что блокчейн обладает огромным потенциалом». Но, как всегда в Швейцарии, любое дело «должно отлежаться» и доказать свою действенность. Поэтому-то в Цуге и решили провести первый тест.



Если он завершится успешно, то тогда его результаты могут оказать очень серьёзное влияние на развитие всей системы «электронной демократии» в Швейцарии. Напомним, что Федеральный совет, правительство Швейцарии, хочет обеспечить по меньшей мере двум третям швейцарских кантонов возможность проведения голосования на парламентских выборах октября 2019 года в электронном формате (E-Voting). Однако использования конкретно технологии блокчейн пока не предусматривается.

Город в качестве первопроходца

Мэр Цуга Дольфи Мюллер убеждён, что, по сравнению с уже имеющимися технологиями электронного голосования E-Voting, блокчейн способен гарантировать качественно более высокую степень безопасности, включая эффективную защиту от хакерских атак и от злоупотребления персональными пользовательскими данными. Блокчейн выстроен на принципе децентрализованного управления потоками информации и «складирования» данных.

Поэтому в рамках этой системы нет какого-то «руководящего» центра, взломав который, хакеры могли бы, например, сфальсифицировать итоги выборов. Именно на это в понедельник 25 июня и упирали власти Цуга, представляя свой пилотный проект. По их словам, блокчейн способен более эффективно сохранить в неприкосновенности и приватную сферу пользователей, а в данном случае — избирателей, передавая им, и никому более, возможность контролировать свои же собственные персональные данные.

Пользователь может, например, принять участие в голосовании, а потом полностью стереть свои «электронные следы», не меняя общий результат референдума. В настоящее время граждане города Цуг могут принимать участие в пилотном проекте при помощи системы «Blockchain eID-System». Заработала она еще в ноябре 2017 года и к настоящему моменту в ней зарегистрировано 240 пользователей. Точно такая же система уже проходит апробацию в Цуге в области сдачи в аренду велосипедов.

Ущерб швейцарской прямой демократии?

Существует тут, правда, и в этом эксперты едины, одно большое «но»: блокчейн находится ещё на «детской» стадии своего развития и пока никто и нигде не испытывал созданные на ее его основе инструменты и программы в реальных «полевых» условиях. Критики «блокчейн-голосования», разумеется, внимательно следят за тем, что делает город Цуг, не скрывая своего скепсиса.

Они опасаются, что «хвалёный блокчейн» может нанести швейцарской прямой демократии серьёзный ущерб. «В каждом обществе есть скептики и те, кто готов рискнуть ради нового», — говорит Дольфи Мюллер. «Мы очень надеемся, что нам удастся убедить в перспективности этой технологии достаточное количество людей». Техническая сторона Цугского эксперимента была обеспечена «Высшей школой прикладных наук города Люцерн» (Fachhochschule Luzern) и транснациональным IT-предприятием «Luxoft», штаб-квартира которого находится в Швейцарии.

По словам компании «Luxoft», она намерена в ближайшее время создать швейцарский Blockchain for Government Alliance, организацию, целью которой будет разработка на основе блокчейна прикладных программ-утилит для нужд управленческих и чиновничьих структур Конфедерации. Все разработки будут опираться на принцип открытого исходного кода с тем, чтобы каждый желающий мог протестировать в реальных условиях заинтересовавшую его программу, внеся в нее свои поправки и улучшения.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров, swissinfo.ch

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