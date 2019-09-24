«Когда я прочитала ответ спецслужб на мой запрос, то мне все это показалось плохой комедией», — цитирует «Зоннтагсцайтунг» слова Маргрет Кинер Неллен. (Keystone)

Швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг» и ряд других СМИ пишут о томВнешняя ссылка, что информация о работе швейцарских депутатов регулярно оседает в банках данных спецслужб страны. Среди тех, кто оказался «под колпаком» у швейцарской Национальной разведывательной службы (NDB) оказалась и депутат парламента Швейцарии Маргрет Кинер Неллен, известная своими симпатиями к России и режиму в Венесуэле.

Является ли Маргрет Кинер Неллен (Margret Kiener NellenВнешняя ссылка) террористкой? Именно так ставит вопрос воскресная швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг», которая пишет о том, что информация о работе швейцарских депутатов, в частности депутата парламента Швейцарии Маргрет Кинер Неллен, известной своими симпатиями к России и Венесуэле, регулярно оседает в банках данных спецслужб страны.

В частности, имя этого парламентария, которая на выборах 20 октября 2019 года не будет повторно выставлять свою кандидатуру, встречается в информационных массивах NDB, швейцарской Национальной разведывательной службы, без малого семь десятков раз. Известна эта информация стала потому, что Маргрет Кинер Неллен захотела по собственной инициативе узнать, какая информация находится в «анналах» швейцарских спецслужб.

Шокирующий результат

Результат ее несколько шокировал: депутат исходила из того, что у спецслужб не было и не могло быть оснований для сбора информации о ней, но получилось все иначе, данный о ней накопилось у NDB довольно-таки много. «Когда я прочитала ответ спецслужб на мой запрос, то мне все это показалось плохой комедией», — цитирует «Зоннтагсцайтунг» слова Маргрет Кинер Неллен.

твит Твит, в котором М. Кинер Неллен говорит о «войне США простив валюты Внесуэлы» La Consejera Nacional por el Partido Socialista Magret Kiener Nellen agradece la información recibida por la Economista Pascualina Curcio que muestra de manera bien argumentada la guerra no convencional que dirige USA en contra de Venezuela. @jaarreaza @CancilleriaVE pic.twitter.com/omNd16MEKy — Embajada de Venezuela en Suiza (@EmbaVESuiza) March 22, 2019 Твит, в котором М. Кинер Неллен говорит о «войне США простив валюты Внесуэлы» (на нем. языке).

Однако ничего смешного тут не было, все было серьёзно: разведка Швейцарии скрупулезно зафиксировала факт общения депутата, например, с высокопоставленными государственными чиновниками из России и Белоруссии, а также факт её участия в работе конференций, организованных ОБСЕ. Газета отмечает далее, что причины попадания депутата в банки данных спецслужб пока совершенно не ясны, какой-то повторяющейся логики тут нигде не просматривается.

Сама разведка, разумеется, ничего не комментирует, указывая только, что Маргрет Кинер Неллен была «взята на карандаш» в связи «с третьим лицом, но при этом сама депутат ни разу не была в центре исключительного внимания спецслужб». С точки зрения М. Кинер Неллен, все это напоминает знаменитый «картотечный скандал», который потряс Швейцарию в 1980-е годы (подробнее см. ниже). По ее мнению, «в соответствии с действующим законодательством спецслужбы вообще не имеют права собирать и хранить информацию о депутатах».

В Федеральном законе Швейцарии «О спецслужбах» указано в частности, что «запрещено собирать данные о политической деятельности, за исключением случаев обоснованного подозрения относительно причастности данного лица к деятельности террористического характера, или к запрещенным видам разведывательной деятельности или же к деятельности насильственно-экстремистского характера. Маргрет Кинер Неллен считает, что спецслужбы нарушили законодательство и оставляет за собой право прибегнуть к юридическим шагам и мерам.

«Мы не обрабатываем информацию»

Как сообщает далее швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг», спецслужбы Швейцарии проводят наблюдение и за другими как депутатами, так и политическими движениями и группировками, среди них молодежная организация партии социалистов (Juso), левацкие группировки «Альтернативные Левые» (Alternative Linke) в Берне и «Basta» в Базеле.

Кроме того, в поле зрения правоохранителей оказалась и депутат Совета кантонов Швейцарии от партии социалистов Анита Фетц (Anita FetzВнешняя ссылка), поддерживающая контакты с курдскими общественными организациями в том же Базеле.

В поле зрения правоохранителей оказалась и депутат Совета кантонов Швейцарии от партии социалистов Анита Фетц (Anita Fetz), поддерживающая контакты с курдскими общественными организациями.

(© Keystone / Peter Schneider)

Партия социалистов, поэтому, в целом высказывает озабоченность в связи со вскрывшимися фактами сбора информации и не исключает, что все члены фракции партии швейцарских социал-демократов могут обратиться в NDB с аналогичными запросами, тем более, что в информации по депутату Кинер Неллен встречаются имена и других политиков как правой, так и левой политической ориентации.

Сама NDB ничего не комментирует, исходя из того, что она своими действиями не нарушила ни один закон Швейцарии. «Федеральная разведывательная служба не собирает и не обрабатывает информации на предмет политической деятельности тех или иных лиц», — отвечает эта структура в ответ на запрос. Профессор кафедры государства и права Санкт-Галленского Университета Райнер Швайцер (Reiner SchweizerВнешняя ссылка) не согласен и говорит, что «если Ваше имя всплывает в банке данных NDB, то это уже по умолчанию означает, что информация была подвергнута обработке.

А потому действия NDB нарушают законодательство страны, потому что сбор данных о политиках и депутатах является вмешательством в их право на свободное выражение своего мнения и на право участия в любых законных демонстрациях и массовых мероприятиях. В Швейцарии существует, с одной стороны, не зависимая инстанция, осуществляющая надзор за деятельностью спецслужб, но мало кто знает, как такой контроль осуществляется на практике», — резюмирует Р. Швайцер в интервью газете «Зоннтагсцайтунг».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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