Швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг» и ряд других СМИ пишут о томВнешняя ссылка, что информация о работе швейцарских депутатов регулярно оседает в банках данных спецслужб страны. Среди тех, кто оказался «под колпаком» у швейцарской Национальной разведывательной службы (NDB) оказалась и депутат парламента Швейцарии Маргрет Кинер Неллен, известная своими симпатиями к России и режиму в Венесуэле.
Является ли Маргрет Кинер Неллен (Margret Kiener NellenВнешняя ссылка) террористкой? Именно так ставит вопрос воскресная швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг», которая пишет о том, что информация о работе швейцарских депутатов, в частности депутата парламента Швейцарии Маргрет Кинер Неллен, известной своими симпатиями к России и Венесуэле, регулярно оседает в банках данных спецслужб страны.
В частности, имя этого парламентария, которая на выборах 20 октября 2019 года не будет повторно выставлять свою кандидатуру, встречается в информационных массивах NDB, швейцарской Национальной разведывательной службы, без малого семь десятков раз. Известна эта информация стала потому, что Маргрет Кинер Неллен захотела по собственной инициативе узнать, какая информация находится в «анналах» швейцарских спецслужб.
Шокирующий результат
Результат ее несколько шокировал: депутат исходила из того, что у спецслужб не было и не могло быть оснований для сбора информации о ней, но получилось все иначе, данный о ней накопилось у NDB довольно-таки много. «Когда я прочитала ответ спецслужб на мой запрос, то мне все это показалось плохой комедией», — цитирует «Зоннтагсцайтунг» слова Маргрет Кинер Неллен.
Однако ничего смешного тут не было, все было серьёзно: разведка Швейцарии скрупулезно зафиксировала факт общения депутата, например, с высокопоставленными государственными чиновниками из России и Белоруссии, а также факт её участия в работе конференций, организованных ОБСЕ. Газета отмечает далее, что причины попадания депутата в банки данных спецслужб пока совершенно не ясны, какой-то повторяющейся логики тут нигде не просматривается.
Сама разведка, разумеется, ничего не комментирует, указывая только, что Маргрет Кинер Неллен была «взята на карандаш» в связи «с третьим лицом, но при этом сама депутат ни разу не была в центре исключительного внимания спецслужб». С точки зрения М. Кинер Неллен, все это напоминает знаменитый «картотечный скандал», который потряс Швейцарию в 1980-е годы (подробнее см. ниже). По ее мнению, «в соответствии с действующим законодательством спецслужбы вообще не имеют права собирать и хранить информацию о депутатах».
В Федеральном законе Швейцарии «О спецслужбах» указано в частности, что «запрещено собирать данные о политической деятельности, за исключением случаев обоснованного подозрения относительно причастности данного лица к деятельности террористического характера, или к запрещенным видам разведывательной деятельности или же к деятельности насильственно-экстремистского характера. Маргрет Кинер Неллен считает, что спецслужбы нарушили законодательство и оставляет за собой право прибегнуть к юридическим шагам и мерам.
«Мы не обрабатываем информацию»
Как сообщает далее швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг», спецслужбы Швейцарии проводят наблюдение и за другими как депутатами, так и политическими движениями и группировками, среди них молодежная организация партии социалистов (Juso), левацкие группировки «Альтернативные Левые» (Alternative Linke) в Берне и «Basta» в Базеле.
Кроме того, в поле зрения правоохранителей оказалась и депутат Совета кантонов Швейцарии от партии социалистов Анита Фетц (Anita FetzВнешняя ссылка), поддерживающая контакты с курдскими общественными организациями в том же Базеле.
Партия социалистов, поэтому, в целом высказывает озабоченность в связи со вскрывшимися фактами сбора информации и не исключает, что все члены фракции партии швейцарских социал-демократов могут обратиться в NDB с аналогичными запросами, тем более, что в информации по депутату Кинер Неллен встречаются имена и других политиков как правой, так и левой политической ориентации.
Сама NDB ничего не комментирует, исходя из того, что она своими действиями не нарушила ни один закон Швейцарии. «Федеральная разведывательная служба не собирает и не обрабатывает информации на предмет политической деятельности тех или иных лиц», — отвечает эта структура в ответ на запрос. Профессор кафедры государства и права Санкт-Галленского Университета Райнер Швайцер (Reiner SchweizerВнешняя ссылка) не согласен и говорит, что «если Ваше имя всплывает в банке данных NDB, то это уже по умолчанию означает, что информация была подвергнута обработке.
А потому действия NDB нарушают законодательство страны, потому что сбор данных о политиках и депутатах является вмешательством в их право на свободное выражение своего мнения и на право участия в любых законных демонстрациях и массовых мероприятиях. В Швейцарии существует, с одной стороны, не зависимая инстанция, осуществляющая надзор за деятельностью спецслужб, но мало кто знает, как такой контроль осуществляется на практике», — резюмирует Р. Швайцер в интервью газете «Зоннтагсцайтунг».
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.