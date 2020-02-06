Мануэль Загер. «Качественное государственное управление в приоритетных странах, в частности, в Украине, остаётся центральной темой для всей швейцарской системы помощи развитию зарубежных стран».

(KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

В ближайшие годы автономное подразделение МИД Швейцарии «Дирекция по развитию и сотрудничеству» (DEZA) должно будет действовать на основе новых целей. Качественное государственное управление в приоритетных странах, в частности, в Украине, остаётся центральной темой для всей швейцарской системы помощи развитию зарубежных стран. Об этом заявил уходящий в отставку директор DEZA Мануэль Загер (Manuel Sager) на ежегодной пресс-конференции в Берне во вторник 4 февраля.

Качественное государственное управление вместе со сферами образования и инфраструктуры останутся важнейшими тематическими пунктами. Эти темы будут «катализатором для всех других видов деятельности». «Правовая государственность и надлежащее управление остаются для нас центральными (темами)», — подчеркнул Мануэль Загер.

В качестве примера такого рода проектов чиновники DEZA указали на проект внедрения системы электронного управления и электронных государственных услуг в Украине (E-Governance). Швейцарцы надеются таким образом внести вклад в сокращение масштабов коррупции и в предоставление гражданам широкого доступа к качественным государственным услугам.

Видимые улучшения

В Танзании DEZA поддерживает проект, направленный на обеспечение широкого участия граждан в политической жизни. Речь идет о программе, ориентированной на введение в стране современных норм социальной ответственности власти перед народом. В рамках этого проекта швейцарские дипломаты вносят вклад в укрепление позиций структур гражданского общества и неправительственных организаций с тем, чтобы они могли эффективно требовать от правительства и чиновников честного и прозрачного обращения с общественными ресурсами.

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В настоящее время DEZA поддерживает в Танзании пять таких неправительственных организаций, что уже привело к видимым улучшениям в плане выявления злоупотреблений и случаев коррупции и непотизма. В 2019 году швейцарский МИД около 14% всех своих проектных средств потратил непосредственно на проекты, связанные с качественным государственным управлением. В абсолютных цифрах DEZA потратила на эти цели 212 млн. швейцарских франков в рамках 133 проектов. Еще 606 млн. швейцарских франков были использованы для совершенствования систем управления в конкретных секторах экономики или общества, включая здравоохранение и водоснабжение.

По мнению DEZA не менее важным условием совершенствования форм участия граждан в политической жизни является беспрепятственный доступ к информации, а для этого в стране должен быть в наличии качественно функционирующий медиа-сектор. Ключевым партнером МИД Швейцарии в этой области является Фонд «Stiftung HirondelleВнешняя ссылка», реализующий свои медиа-проекты в целом ряде стран.

Достигнутые цели

По словам Мануэля Загера DEZA может вполне отрапортовать о том, что все поставленные на отчётный период цели были достигнуты. Как внутренний, так и внешний аудит деятельности Дирекции показали, что достигнуты были 84% всех поставленных целей. Подробных данных МИД Швейцарии не представил. Итоговый отчет, вероятно, будет опубликован только 19 февраля 22020 года. Федеральный совет, правительство, также сообщило о намерении выпустить обзорное «послание» по перспективным целям и приоритетам DEZA на период с 2021 по 2024 годы.

Это послание было в рамках процедуры общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung) подвергнуто критике, после чего Федеральный совет объявил, что на борьбу с изменением климата будет выделено гораздо больше средств, чем планировалось. При этом Конфедерация намерена сохранить и на будущее свои географические приоритеты: бюджетные средства, выделенные на помощь развитию, будут инвестироваться главным образом в странах Африки к югу от Сахары и на Ближнем Востоке.

При этом Швейцария намерена постепенно сворачивать свою помощь в целях развития в странах Латинской Америки. Для Мануэля Загера это была последняя ежегодная пресс-конференция. Весной он уходит на пенсию, его должность займёт Патрисия Данци (Patricia Danzi), в настоящее время региональный директор МККК по странам Африки.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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