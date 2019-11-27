Бесчеловечные условия содержания в лагерях для уйгуров в Китае. (Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Берн потребовал от Пекина закрытия лагерей для интернирования уйгуров и представителей других национальных меньшинств и допустить в лагеря наблюдателей ООН. Тем самым Швейцария реагирует на ставшие достоянием гласности на прошлой неделе данные о бесчеловечных условиях содержания в этих лагерях.

Подобного рода требования Швейцария высказывала уже в прошлом году. Как стало известно, Китай создал целую сеть лагерей в своих отдаленных западных провинциях, населенных преимущество тюркскими и мусульманскими народами, в частности, уйгурами. В настоящее время в лагерях для интернирования уйгуров и других народов содержатся более одного миллиона человек.

Как сообщают СМИВнешняя ссылка, все они подвергаются обработке прокитайской пропагандой. Нередки и случаи пыток. Как сообщает швейцарское Министерство иностранных дел (Departement für auswärtige Angelegenheiten — EDA), официальный Берн уже давно с тревогой наблюдает за развитием ситуации в области прав человека на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Об этом говорится в опубликованном МИД Швейцарии сообщении. В документе указано, что центральным пунктом в политике Швейцарии на китайском направлении являются вопросы соблюдения прав человека и национальных меньшинств, обеспечение свободы совести, прессы и мнений. В рамках так называемого «стратегического диалога» Швейцарии и Китая министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказал 22 октября 2019 года в связи с ситуацией в СУАР свою глубокую обеспокоенность.

Напомним, что диалог в области прав человека Швейцария и Китай ведут уже с 1991 года. В рамках этого диалога регулярно поднимаются проблемы, связанные с положением в СУАР и на Тибете. Озабоченность в связи с положением с правами человека на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района высказали и страны ЕС. Швейцария традиционно занимает по стратегическим внешнеполитическим вопросам позицию близкую, или совпадающую с мнением большинства стран Европейского союза.

Систематические репрессии

Новая председатель правительства ЕС, Европейской комиссии, немецкая политик Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), намерена, не откладывая, уже в свой первый официально рабочий день в воскресенье 1-го декабря 2019 года проговорить с китайским руководством по телефону положение в СУАР. Об этом сообщила немецкая газета «Welt» со ссылкой на информированные круги в ЕС. Темой разговора станет положение в области прав человека.

На середину декабря 2019 года, сообщает «Welt», запланирован визит в Брюссель министра иностранных дел Китая. Дата визита, однако, пока официально не подтверждалась. Китай со своей стороны сам пригласил послов 28-ми пока еще стран ЕС посетить СУАР. Министр иностранных дел США Майк Помпео (Mike Pompeo) жестко критикует политику Пекина в этом регионе. По его словам, здесь речь идет о «систематических репрессиях против уйгуров и других мусульманских народов».

Москвы устами главы МИД России С. Лаврова, комментируя сообщения о «лагерях политического перевоспитания» в СУАР, завила, если верить агентству РИА, «что Россия не вмешивается в дела других стран, добавив, что проблема экстремизма в регионе стоит остро». По словам Лаврова, отношения России и Китая в настоящий момент «лучшие за любой исторический период», между странами существует взаимоуважительный диалог.

Все упреки в свой адрес в связи с нарушениями прав человека в этой области Пекин отвергает. Регион СУАР и полный контроль над ним имеют стратегическое значение для Пекина и его политико-экономического проекта «Новый шелковый путь». Швейцария тоже намерена активно участвовать в реализации этого проекта.

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