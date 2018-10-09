Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 18:17 09.10.2018 - 18:17

Карин Келлер-Суттер: всегда последовательно отстаивала свои убеждения и претворяла их в жизнь.

(Keystone)

Нынешняя председатель малой палаты швейцарского федерального парламента, Совета кантонов, Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-SutterВнешняя ссылка, FDP/SG, партия Либералов, кантон Санкт-Галлен) примет участие 5 декабря 2018 года в выборах преемника нынешнего ее однопартийца, министра экономики Швейцарии Иоганна Шнайдера-Амманна. Об этом она объявила на пресс-конференции у себя на родине в городе Виль (Wil, кантон Санкт-Галлен). Ее официальное выдвижение местной кантональной организацией партии Либералов (FDP, не путать с немецкой партией Свободных демократов) является формальным актом и уже сейчас заранее считается на 100% решённым делом.

Напомним, что свою кандидатуру на место в кабинете Карин Келлер-Суттер уже выдвигала 8 лет назад, но тогда она не имела ни единого шанса. Федеральное собрание в составе двух палат швейцарского парламента, Национального совета и Совета кантонов, избрало тогда Иоганна Шнайдера-Амманна. «Для меня было бы большой честью и радостью поработать на благо моей страны на этой столь ответственной позиции», — заявила она на пресс-конференции во вторник 9 октября 2018 года.

Ее цель: внести вклад в «укрепление фундамента, на котором Швейцария будет выстраивать свое будущее, а именно, в развитие успешной экономики страны, в свободное и либеральное общество, в здоровое государство». Еще недавно она не могла себе представить второй попытки избраться в кабинет, однако работая все прошедшие годы в Совете кантонов и в соответствующих парламентских комитетах и комиссиях, политик поняла, что как важно «строить мосты и искать компромиссы», и что на посту министра этой ей будет удаваться по меньшей мере не хуже с куда большей отдачей.

Свою роль сыграла и активная общественная поддержка ее кандидатуры за пределами ее партии, в народе. «Я испытываю чувство глубокого уважения по отношению к должности в кабинете. Выступления Д. Лойтхард и. Шнайдера-Амманна во время объявления ими о своих отставках утвердили меня в мысли о том, что работа в правительстве может приносить чувство огромного удовлетворения, что она может быть очень интересной и напряжённой, но при этом требовать от тебя огромных сил. Однако теперь я вижу, что я ментально готова к этой деятельности. Будучи уже как 30 лет счастливо замужем и обладая поддержкой моего супруга, я ощущаю потребность отдать стране хотя бы немного из того, что на мне дала».

В 2010 году неизбираема для левых

Еще в 2010 году, в ходе ее первой неудачной попытки избраться в правительство, Карин Келлер-Суттер считалась в политике «ястребом» и для левых она была неизбираема. Однако за время работы в Совете кантонов она зарекомендовала себя в качестве человека и политика способного к компромиссам и налаживанию эффективных контактов. И если раньше, на кантональном уровне, она профилировалась в качестве сторонницы «жёсткой руки» в области миграции (недавний запретВнешняя ссылка народом в кантоне Санкт-Галлен на референдуме ношения одежд, скрывающих лицо, можно считать ее наследием), то на федеральном уровне она больше обращала внимания на вопросы отношений с ЕС или на проблемы здравоохранения.

А вот парламентский корреспондент швейцарского общественного негосударственного радио и телевидения на немецком языке SRF Жион-Дюри Винценц (Gion-Duri Vincenz) считает, что своих воззрений она нисколько не изменила, в том числе и в миграционной сфере. «Просто теперь она „в команде“, ее все в парламенте хорошо знают, а способность налаживать компромиссы без оглядки на партийный билет являются для нее очень большим плюсом». Подробнее о том, как делается политическая карьера в Швейцарии читайте в этом материале.

За кулисами Как делается политическая карьера в Швейцарии? Автор: Игорь Петров Как стать политиком в Швейцарии? Откуда в Конфедерации рекрутируются подрастающие чиновничьи и депутатские кадры?

Карин Мария Келлер-Суттер Родилась 22 декабря 1963 года в городе Нидеруцвиль (Niederuzwil, кантон Санкт-Галлен). Кроме неё в семье было еще три брата. Она выросла в сельской католической глубинке, училась в Виле и Невшателе, получила образование переводчицы-синхронистки в Цюрихской Школе устных переводчиков (Dolmetscherschule Zürich — DOZ). Работала по специальности, изучала политологию в Лондоне и в Монреале, получила последипломное педагогическое дополнительное образование в Университете Фрибура, работала учительницей в средних специальных учебных заведениях. Первый этап политической карьеры — с 1992 по 2000 годы председатель правления общины Виль. В 1997 году председательствовала в общинном совете (парламенте). С 1996 по 2000 гг. была также членом правительства кантона Санкт-Галлен и с 1997 по 2000 гг. председателем кантональной организации партии Либералов (FDP). С 2000 по 2012 годы работала в правительстве кантона, руководила министерством юстиции и общественной безопасности (Sicherheits- und Justizdepartement), была председателем Постоянного совещания кантональных министров юстиции и полиции (Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz — KKJPD). В 2006/07, а также 2011/12 гг. занимала пост председателя кантонального правительства. Выступала за новую, более жёсткую редакцию федерального законодательства, регулирующего порядок предоставления убежища и за последовательную реализацию в кантоне всех существенных его положений. В частности, она ввела в кантоне практику заключения с мигрантами так называемых «интеграционных соглашений» (Integrationsvereinbarung), по ее инициативе были усилены меры по противодействию домашнему насилию, заработали «детские комнаты полиции», было усилено полицейское присутствие в общественных местах. Многие критиковали ее за эти «жёсткие» меры, однако она всегда последовательно отстаивала свои убеждения и претворяла их в жизнь. Замужем за судебно-медицинским экспертом Мортеном Келлером (Morten Keller), живет в городе Виль. По мнению экспертов, ее избрание в федеральное правительство очень вероятно, ей прочат даже место министра обороны. Конец инфобокса



Подготовил: Игорь Петров

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