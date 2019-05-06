Так выглядит автомобильный номер на транспортном средстве, зарегистрированном в кантоне Юра: справа герб кантона, слева тоже герб, но уже всей Швейцарии. Места для букв CH на нём нет. (© Keystone / Christian Beutler)

В настоящее время на каждом автомобиле в Швейцарии должна быть сзади на бампере или багажнике находиться наклейка с латинскими буквами «CH». Без неё у водителя при поездке за рубеж могут быть проблемы Внешняя ссылкас правоохранительными органами. Дело в том, что в настоящее время на швейцарских номерах есть гербы кантонов, и есть герб страны (белый крест на красном щите) — но международно признанного буквенного сокращения, обозначающего Швейцарию, на них нет. Наклейка с буквами «CH» этот пробел восполняет.

И вот теперь в Швейцарии предлагается отказаться от архаичной наклейки и интегрировать эти буквы в стандартный автомобильный номер. Но тогда с номеров могут исчезнуть красивые кантональные гербы. Предложение оказаться от наклейки и изменить внешний вид автомобильных номеров предлагает народная законодательная инициатива, запущенная в редком для швейцарской прямой демократии формате под названием «всенародная петиция» (Allgemeine Anregung).

(SRF-SWI)

Петиция называется «Integration des Landeskennzeichens in das Kontrollschild (Kontrollschild-InitiativeВнешняя ссылка)» («О включении швейцарского государственного опознавательного буквенного знака в структуру национального автомобильного номера» — «Автономерная инициатива»). До 5 сентября 2020 года авторы «петиции» должны собрать необходимые 100 тыс. подписей граждан.

Добиться этой цели должен комитет «Verein KontrollschildinitiativeВнешняя ссылка» («Объединение в поддержку автономерной инициативы»), штаб-квартира которого находится в городе Арнегг (Arnegg), кантон санкт-Галлен (SG). «Мы хотим повысить степень правовой безопасности, упорядоченности и защищённости, ведь швейцарцы постоянно забывают при поездках за рубеж наклеивать эту наклейку, из-за этого часто нарываются на штрафы», — говорит Даниэль Келленбергер (Daniel Kellenberger), один из членов инициативного комитета.

Редкий вид

Народные законодательные инициативы, сформулированные в формате «народной петиции» (allgemeine AnregungВнешняя ссылка), в швейцарской истории встречаются крайне редко. До сих пор таких всего было десять штук. Ее особенность: если обычная народная законодательная инициатива сразу обращается к народу, то «петиция» (что тоже не совсем с юридической точки корректный перевод) является своего рода законодательным обращением к парламенту напрямую.

Если парламент одобрит предложения, содержащиеся в петиции, он может принять проект закона, который потом уже выносится на референдум. Если же парламент будет против, то тогда это предложение все равно может быть вынесено на референдум.

Для положительного решения достаточно будет только большинства голосов избирателей, мнения кантонов в данном случае спрашивать не требуется, поскольку так называемое «двойное большинство» (народа и кантонов) необходимо только в случае, в частности, внесения поправок в федеральную конституцию. В случае же автономеров мы имеем только вопрос технического характера. Согласие народа с текстом законодательного обращения означает, что парламент будет все-таки обязан разработать соответствующий закон.

Не хватает номеров

Уточним, что ситуация с автомобильными номерами в Швейцарии в целом выглядит не очень радужно. Дело в том, что в Конфедерации сейчас, как правило, выдаются номера, которые состоят из шести цифр. И скоро, особенно в густонаселенных кантонах, число оригинальных шестизначных номеров по чисто математическим причинам может подойти к концу.

«Сейчас вопрос с наклейкой можно и не решать, но вернуться к нему придется, самое позднее тогда, когда исчерпание запаса шестизначных номеров станет непосредственной перспективой», — указывает Федеральный совет, швейцарское федеральное правительство.

В связи с этим федеральные власти продолжат проверять целесообразность реализации комплекса мер с целью так поменять внешний вид номеров, чтобы на них вместе с гербом страны находились бы и буквы CH. Каких-то конкретных сроков пока не намечено. Напомним, что номера машин из стран Евросоюза устроены именно так — на них под символом ЕС находится соответствующее буквенное обозначение государства Евросоюза, в котором зарегистрировано данное транспортное средство.

Номер автотранспортного средства из кантона Женева. (SRF-SWI)

А вы готовы отказаться от кантонального герба на Вашем номере в пользу буквенного обозначения «CH»? Вы можете, при условии соблюдения правил сообщества, высказать свое мнение внизу в окне комментирования (регистрации не требуется), или в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка и ТвиттерВнешняя ссылка,

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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