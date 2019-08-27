Швейцарские крестьяне опасаются конкуренции со стороны аргентинских гаучо. (Natacha Pisarenko/Keystone)

В рамках Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ / EFTA) Швейцария подписала соглашение о свободной торговле с Общим рынком стран Южной Америки (MercosurВнешняя ссылка). Цель: не отставать от ЕС и застолбить за собой возможность свободного и привилегированного доступа к этому огромному рынку сбыта. Однако этот проект не у всех наталкивается на понимание, звучат и голоса критического характера.

«Еще одна большая победа нашей дипломатии в борьбе за свободную и открытую торговлю». Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro), который сейчас находится в непростой ситуации, ведь после катастрофических лесных пожаров в Сибири огнем оказался охвачен и регион тропических лесов Амазонии. Напомним, что в ЕАСТВнешняя ссылка входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, в объединение MercosurВнешняя ссылка — Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай.

bolso - Concluímos hoje as negociações do Acordo de Livre Comércio entre MERCOSUL e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que tem PIB de US$1,1 trilhão e é o 9° maior ator comercial do mundo. Mais uma grande vitória de nossa diplomacia de abertura comercial. 👍🇧🇷 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 23, 2019

Договор о свободной торговле, подписанный в июне 2017 года между двумя союзами, предусматривает взаимную отмену таможенных сборов и платежей на многие виды экспортируемой продукции экономик соответствующих стран, а также на большой перечень видов сельскохозяйственной продукции. Для промышленности стран ЕАСТ открывается доступ на огромный рынок с по меньшей мере 260-тью миллионами потенциальных клиентов и потребителей. Подробности на предмет содержания соглашения пока не разглашаются, однако известно, что документ будет содержать параметры осуществления и защиты взаимных инвестиций, положения по защите прав интеллектуальной собственности.

Предусмотрено и устранение так называемых нетарифных ограничений внешней торговли (НТО), к которым относятся различные меры финансовой, кредитной, технической, административной, торговой политики, мероприятия по защите здоровья людей, животных, растений, охране окружающей среды и т.д., имеющие побочным результатом препятствие для внешней торговли, например, нормы в области здравоохранения, защиты окружающей среды, маркировки, стандарты, ветеринарные и фитосанитарные ограничения. Учтены проблемы, связанные с проведением тендеров на распределение заказов на общественно важные услуги и вопросы устойчивого экологического развития.

На равных условиях

«Это соглашение позволяет нашим компаниям работать в равных условиях, не подвергаясь дискриминации по отношению к нашим конкурентам из стран ЕС», — указал на днях министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin). Напомним, что Европейский союз также подписал этим летом Соглашение о свободной торговле со странами, входящими в Mercosur.

SRF Parmelin Mercosur Radio

В Швейцарии этот документ получил самое живое одобрение, прежде всего со стороны ведущих промышленных и производственных объединений, союзов и отдельных компаний. В настоящее время 88% всего промышленного экспорта стран ЕАСТ в страны «Меркосур» приходятся на Швейцарию. В основном предприятия Конфедерации экспортируют в Южную Америку продукцию фармацевтики и химической промышленности, машины, станки, оборудование и точную оптику.

В 2018 году общий объем швейцарского экспорта в страны Mercosur достиг 3,6 млрд франков (без драгоценных металлов), что соответствует 1,5% всего швейцарского экспорта промышленной продукции. По данным швейцарского Департамента / Федерального министерства экономики, образования и научных исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung — WBFВнешняя ссылка) исчезновение таможенных барьеров поможет сэкономить в год накладных и прочих расходов на сумму в 180 млн франков.

Громкая критика

Договор о свободной торговле между ЕАСТ и Mercosur должен будет еще пройти процедуру ратификации, а в силу он вступит в лучшем случае в 2021 году. Однако уже сейчас в его адрес раздаётся немало критических замечаний. В частности, швейцарские сельхозпроизводители серьёзно обеспокоены на предмет возможной острой конкуренции со стороны южноамериканских производителей мяса и мясомолочной продукции.

Известно, что странам Mercosur по итогам переговоров были отведены точные экспортные квоты: в Швейцарию они смогут ввозить 3 000 тонн говядины в год и 2 000 соевого или арахисового масла. Председатель Швейцарского союза сельхозпроизводителей (Schweizerischer Bauernverband) Маркус Риттер (Markus Ritter) указал в интервью немецкоязычному национальному общественному (негосударственному) радио SRFВнешняя ссылка, что Бразилия — страна, на которую приходятся 80% всего ВВП стран Mercosur — все еще позволяет использовать в сельском хозяйстве запрещенные в Швейцарии виды гербицидов и пестицидов.

SRF Mercosur Radiobeitrag

«Нам очень, поэтому, сложно, объяснить крестьянам, как это так получается: мы в Швейцарии выступаем у нас в стране за соблюдение самых строгих экологических критериев, но при этом мы заключаем международные соглашения, в которых все наши усилия в этой области не находят адекватного отражения», — подчеркивает М. Риттер. Многие эксперты указывают также, что соглашение с Меркосур может оказаться несовместимым со Ст. 104а Федеральной конституции Швейцарии, трактующей параметры обеспечения продовольственной безопасности страны и намечающий основные правовые базовые нормы перевода сельского хозяйства Швейцарии на рельсы устойчивого развития.

Маркус Риттер указывает также, что соглашение о свободной торговле со странами Меркосур совпало по времени с пожарами в регионе Амазонии и что вопрос пожаров напрямую связан с вопросом о том, как в Бразилии формируется политика в области использования как существующих, так и перспективных земельных угодий. Против подписания соглашения выступили и многие швейцарские НКО левого толка.

Против ратификации

По словам министра экономики Швейцарии Ги ПармеленаВнешняя ссылка «соглашение со странами Mercosur подразумевает и предусматривает проведение консультаций на предмет обеспечения продовольственной безопасности Швейцарии. «Сегодня у нас нет еще возможностей напрямую вмешиваться в данную проблематику в рамках отношений с этими странами. Это соглашение дает нам формат, который (...) позволяет нам вести переговоры, дискутировать и осуществлять мониторинг порядка применения и реализации конкретных правовых и иных норм. И это шаг вперед».

Однако скепсис наблюдается не только в Швейцарии. Многие страны ЕС также высказывают свою сомнения на предмет заключения соглашения о свободной торговле со странами Mercosur, прежде всего в связи с прогрессирующей врубкой лесов Амазонии. Франция, Ирландия и Финляндия уже пригрозили, что они могут и не ратифицировать этой соглашение.

Что касается Швейцарии, то здесь вокруг договора с Mercosur также грозит развернуться серьёзная политическая борьба. Партия швейцарских социалистов (Sozialdemokratische Partei) и партия «Зелёных» (Grüne) выступили решительно против ратификации документа. «Для нашей экологической партии защита биоразнообразия важнее коммерческих интересов», — заявила в ответ на запрос нашего портала парламентарий от этой партии Лиза Маццоне (Lisa MazzoneВнешняя ссылка).

Регула Ритц (Regula RytzВнешняя ссылка), председательница партии швейцарских «Зелёных», заявила в своём Твиттере, что не исключает возможности выноса соглашения с Меркосур на всенародный референдум, потребовав от Бразилии уже сейчас реализовать эффективные меры, направленные на защиту джунглей и исконных народов Амазонии от сельскохозяйственной эксплуатации.

ritz «Wir werden ein Referendum gegen das #Mercosur-Abkommen ergreifen,

wenn es keine wesentlichen Verbesserungen für den Schutz des Regenwaldes und gegen die Vertreibung der indigenen Bevölkerung enthält.» Entscheid am 31. August! https://t.co/cVasSNrEXp @GrueneCH @Klimawahl2019 pic.twitter.com/6jldYmfScX — Regula Rytz (@RegulaRytz) August 25, 2019



(Übertragung aus dem Italienischen: Sibilla Bondolfi)

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