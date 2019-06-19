Радио-студия швейцарского общественно-политического канала SRF4 News в Берне. (Keystone / Anthony Anex)

Важно ли, где конкретно производится радио- или телепередача и откуда она выходит в эфир? Для Швейцарии это очень важно. Именно поэтому парламент Швейцарии в лице его большой палаты, Национального совета, выступил в общем и целом против переезда общественного негосударственного швейцарского радио SRF из Берна в Цюрих.

С его точки зрения, при всех тенденциях в области СМИ, направленных на слияние (конвергенцию) отдельных информационных жанров в рамках единых «ньюс-рум» и даже учитывая обнародованные руководством после победы на референдуме по инициативе NoBillag планы экономии средств, программы радио и телевидения должны производиться отдельно, соответственно в Берне и Лозанне (радио) и Цюрихе и Женеве (ТВ). По мнению депутатов, только так общественные электронные СМИ смогут сохранить живую связь со своими регионами и гражданами. В противном случае масс-медиа в Швейцарии грозит погружение в «болото однообразия».

Вопрос переезда швейцарского общественного радио из Берна, где сейчас производятся все самые популярные радиопрограммы страны на немецком языке, в Цюрих, где уже сконцентрированы все телевизионные продюсерские мощности, остаётся в Швейцарии горячей политической темой на протяжении последних как минимум 12-ти месяцев.

Напомним, что после впечатляющего провала на референдуме в марте 2018 года так называемой инициативы NoBillag (здесь по ссылке подробности) руководство швейцарского национального общественного (негосударственного) медийного холдинга SRG SSR, составным автономным подразделением которого является и наш сайт бывшего Швейцарского международного радио SWI Swissinfo, приняло решение реализовать 100-миллионную программу экономии средств под лозунгом «лучше экономить на стенах, чем на людях».

Среди мер экономии было решено отказаться от аренды нынешнего здания в Берне, в котором сейчас расположены офисы дирекции SRG SSR, а также офисы нашей редакции, и перевести их всех в центр Берна на место, освобождающее после того, как из Берна в Цюрих переедут офисы и рабочие помещения швейцарского радио SRF. Такую же конвергенцию планируется провести и во франкоязычной части страны, переведя радио из Лозанны в Женеву, где уже производятся телепрограммы швейцарского франкоязычного телевидения RTS. Против такого рода планов в Швейцарии на уровне регионов сформировался фронт политического сопротивления.

Плоская иерархия

Особенно ярко он был выражен в «немецкой» части страны, где целый ряд общественных комитетов и инициатив аргументировал против переезда радио SRF в Цюрих интересами региональными (сохранение рабочих мест), профессиональными (концентрация радио и телевидения под крышей одного производственного комплекса в Цюрихе повредит качеству журналистики) и общенациональными (плоская иерархия основных структурных медийных подразделений SRG SSR должна и дальше отражать «плоскую иерархию» и идею федерализма и равноправия регионов, на основе которой простроена Швейцария как политическая нация и страна в целом).

Ликбез Как работают швейцарские масс-медиа? Как работают СМИ в Швейцарии? Об этом мы напоминаем в нашем коротком материале в формате «ликбез». Автор: Сибилла Бондольфи (Sibilla Bondolfi), Игорь Петров

Широкая коалиция, в которой были представлены все партии страны, внесла в парламент Швейцарии депутатское предложения о необходимости обсудить ситуацию и в случае необходимости даже закрепить в новой редакции Закона о СМИ, который сейчас обсуждается в стране, обязанность телерадиокомпании SRG SSR придерживаться в своей производственной практике децентрализованных принципов: радио-программы следует производить в Берне и Лозанне, телепрограммы в Цюрихе и Женеве.

И вот вчера Национальный совет постановил, что идея о необходимости каким-то образом учитывать в работе швейцарских электронных общественных СМИ децентрализованный характер самой Швейцарии заслуживает внимания. Это еще не законодательное решение, но очень, как указывают СМИ «сильный сигнал о том, что из политических соображений перевод радио из Берна в Цюрих является нежелательным решением и что в работе SRG SSR финансовые факторы должны учитываться, но они не должны доминировать, коль скоро общественные СМИ страны это не столько коммерческое предприятие, сколько институция, ориентированная на общественное благо».

«Пока не будут приняты политические решения»

Накануне соответствующая подготовительная комиссия малой палаты парламента, Совета кантонов, отвергла вышеупомянутое депутатское предложение, аргументируя тем, что государство не должно вмешиваться в оперативную деятельность швейцарских предприятий, в том числе и медийного профиля. И вот теперь Национальный совет неожиданно убедительно поддержал противников переезда в 2021 году радио SRF из Берна в Цюрих.

И даже если Совет кантонов, куда теперь опять отправится на обсуждение этот вопрос, поддержит сторонников переезда, все равно, как указал мэр Берна Алек фон Граффенрид (Alec von Graffenried), руководство SRG SSR в лице генерального директора Жиля Маршана уже не сможет больше «игнорировать необходимость вступить в диалог с политикой и пересмотреть свои планы перевода радио-студии из Берна в Цюрих».

Уже вчера официальный представитель по связям с общественностью телерадиокомпании SRG SSR отметил, что «планы переезда не будут реализовываться, по меньшей мере, до тех пор, пока не будут приняты все основополагающие политические решения». В итоге все будет зависеть от позиции Совета кантонов, где скепсис в отношении планов перевода радио в Цюрих выражен в меньшей степени.

Если сенаторы останутся при своём мнении и не захотят ставить переезду палки в колеса, то тогда этот вопрос, следуя швейцарским парламентским процедурам, вернётся обратно в Национальный совет, большую палату. Если парламентарии в этой палате также сохранят свое мнение, отличное от мнения малой, сенаторской палаты, то тогда будет запущен механизм, ведущий к созданию согласительной комиссии, выработке компромиссного подхода к этой проблематике и, в итоге, к новому голосованию в палатах парламента.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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