Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 15:13 28.06.2018 - 15:13

Теле-студии медиа-холдинга SRG SSR в Цюрихе: структурным подразделением компании является и наш сайт швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI Swissinfo.

(swissinfo.ch)

Менее чем через четыре месяца после разгромного поражения на референдуме так называемой народной законодательной инициативы «NoBillag» (ее отвергли 71,7% избирателей) швейцарский национальный общественный (негосударственный) медиа-холдинг SRG SSR изложил в первом приближении основные направления обещанных реформ. Будут сэкономлены 100 млн франков, сокращены 250 рабочих мест, одновременно 20 миллионов будут инвестированы в новые проекты.

Итак, как и было обещано победным вечером 4 марта 2018 года, швейцарский национальный общественный (негосударственный) медиа-холдинг SRG SSRВнешняя ссылка запустит 100-миллионную программу экономии и реструктуризации. Эта программа стала ответом на сразу несколько вызовов, с которым столкнулась телерадиокомпания, структурным подразделением которой является и наш сайт швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI SwissinfoВнешняя ссылка.

Первый вызов: принятое Федеральным советом, правительством Швейцарии, решение ограничить бюджет компании «верхним потолком» в 1,2 млрд франков в год, за счёт чего стало возможным урезать тариф медиа-сбора, взимаемого сейчас с каждого домохозяйства, до 365 франков в год или до 1 франка в день. Второй вызов: последовательное сокращение доходов от рекламы. Третий: необходимость уже сейчас готовиться к будущему, в центре которого будет стоять «потребление контента по требованию со сдвигом во времени».

По мнению руководства телерадиокомпании, провальный результат, достигнутый авторами инициативы NoBillag на референдуме 4 марта, стал отражением приверженности народа Швейцарии к качественным программам общественных электронных СМИ в лице телерадиокомпании SRG SSR. Именно поэтому «программа экономии средств должна в наименьшей степени касаться радио-, телевизионного и цифрового контента».

Тем не менее, без экономии не обойтись и распределена она будет следующим образом: 20 млн должен будет сэкономить немецкоязычный телеканал SRF, 15 млн франкоязычный телеканал RTS, 15 млн сэкономят за счёт бюджета генеральной дирекции, 10 млн придутся на италоязычный канал RSI, 1 млн должна будет сэкономить телерадиокомпания на ретороманском языке RTR и 1 млн — наш портал SWI swissinfo. Экономия в области инфраструктуры и распространения контента составит 40 млн. Предусмотрено, поэтому, во всех регионах страны заметно сократить еще и расходы на недвижимость.

Цели экономии невозможно будет достичь без сокращения рабочих мест. В следующие четыре года медиа-холдинг SRG SSR сократит 250 полноценных 100-процентных рабочих мест — большая часть их будет сокращена за счёт «естественной флуктуации», то есть за счёт уходов на пенсию. Тем не менее, не исключены и прямые увольнения. До конца сентября 2018 года руководством компании будет разработан детальный план, который потом будет представлен на рассмотрение профсоюза и самих сотрудников. Реализация плана начнётся в 2019 году. Для каждого затронутого сотрудника предусмотрен социальный план поддержки и сопровождения в поиске нового рабочего места.

Сотрудничество и партнёрство

Начиная с 2019 года SRG, как и было обещано, откроет доступ к своим медиа-архивам. Цель компании, кроме того, укрепить позиции Швейцарии в рамках глобального медиа-ландшафта путём взаимовыгодных проектов. Именно поэтому, например, вот уже несколько месяцев медиа-холдинг предоставляет почти 40 частным средствам массовой информации свои видеоматериалы информационного характера. Летом 2018 года на паях с тремя швейцарскими объединениями частных радиостанций SRG запустит программу-приложение «Swiss Radioplayer».

В сотрудничестве с Высшей технической школой в Лозанне (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL), а также с Университетами Женевы, Лозанны, Невшателя и Университетом Итальянской Швейцарии будет создан Научно-внедренческий и инновационно-практический медийный Центр (Kompetenzzentrum). В кантонах западной франкоязычной Швейцарии этот проект будет открыт для участия и других заинтересованных вузов и СМИ. Похожий формат сотрудничества уже сейчас возникает и в немецкой части страны на базе партнёрства с Высшей технической школой Цюриха (ETHZ), а также с частными издательскими холдингами Ringier, Tamedia и NZZ.



Еще одна новация: ТРК SRG уже продал свою долю (33,3%) акций маркетинговой компании Admeira. В свое время создание этой компании стало объектом серьёзной критики. Покупателями акций стали другие два акционера Admeira — концерн Swisscom и издательский холдинг Ringier. Договор купли-продажи был подписан 26 июня 2018 года. При этом SRG остаётся вполне довольной качеством работы компании, поэтому маркетинговое продвижение своего контента она и дальше будет доверять именно компании Admeira. SRG, как и прежде, считает, что именно сейчас очень важно укреплять медийные позиции Швейцарии в рамках глобальной конкуренции, а сделать это можно только всем вместе, и общественным, и частным вещателям.

Новые направления и приоритеты

Как уже отмечалось, 20 из 100 сэкономленных миллионов SRG намерена на протяжении следующих четырёх лет инвестировать в проекты, которые позволят укрепить и «заострить» уникальный профиль компании.

В области культуры эта цель будет достигаться путём реализации своих собственных амбициозных проектов, прежде всего в сфере такого многообещающего формата, как сериал. При этом будет сделана ставка и на укрепление кооперационных связей с внешними партнёрами, в том числе с иностранными общественными телеканалами ZDF (Германия) и ORF (Австрия). С 1 января 2019 года художественные фильмы, демонстрируемые в лучшее вечернее время на каналах SRF, RTS и RSI, больше не будут прерываться рекламой.

В цифровой области приоритет будет отдан продвижению инструментов и решений, позволяющих потреблять медиа-контент в нелинейном формате вне зависимости от места, времени и типов гаджетов. Единая цифровая платформа SRG SSR будет общей для всех языковых регионов страны, что позволит снять барьеры между отдельными культурными ареалами и, например, в немецкой части страны смотреть фильмы и программы, популярные во французской части, при необходимости с помощью субтитров или в формате полной синхронизации на другой язык.

Это позволит повысить степень единства и сплочённости национального медийного рынка, с учетом того, что до сего времени с точки зрения программных и кино-приоритетов французская, немецкая и итальянская части страны жили на совершенно разных планетах. Еще одна новация: начиная с 2019 года сайты телеканалов SRF, RTS и RSI перестанут публиковать тексты, не имеющие отношения к конкретным радио- или телесюжетам, предварительно прошедшим в эфир. Тем самым SRG преследует цель «заострения» своего уникального профиля на фоне конкуренции с частными информационными СМИ.

Наконец, компания SRG намерена пересмотреть свою политику в области недвижимости и, в частности, проанализировать до конца 2018 года финансовую и журналистскую целесообразность перевода части редакции радиостанции SRF из Берна в Цюрих. Пока эти планы подвергаются в Берне серьёзной критике. Все вышеуказанные меры и планы будут до конца текущего года обсуждены с социальными партнёрами, и их реализация начнётся без промедления уже в 2019 году.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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