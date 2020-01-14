Швейцарский спецназ на крыше Конгресс-центра ВЭФ в Давосе в прошлом 2019 году. (Keystone)

Безопасность Давосского форумаВнешняя ссылка обойдется в 2020 году в общей сложности в 45 млн Внешняя ссылкафранков, причем сам ВЭФ заплатит лишь небольшую долю этой суммы. Большая часть этих расходов фактически ляжет на кантоны (субъекты федерации).

На следующей неделе в швейцарском Давосе в 50-ый раз пройдет сессия ВЭФ, знаменитого Давосского форума. И как каждый год, большое внимание в горах кантона Граубюнден уделяется безопасности, особенного с учетом того, что о своем участии в Форуме в этом году объявил и Президент США Дональд Трамп. Кто и сколько платит за это?

Расходы на обеспечение безопасности ВЭФ будут в основном покрываться за счет общественных бюджетов всех уровней, то есть кантональными бюджетами и федеральным, а также отдельно за счет федеральных ассигнований на оборону. Косвенно же в обеспечении безопасности Форума поучаствуют все кантоны (субъекты федерации) страны, сам ВЭФ выплатит на это лишь небольшую фиксированную сумму.

В преддверии Форума, который пройдет с 21 по 24 января 2020 года, уже началось выдвижение и развертывание подразделений швейцарских Вооруженных сил, отвечающих за общую безопасность. Военно-воздушные силы Швейцарии перешли на график усиления, заступив на дежурство по постоянному мониторингу ситуации в воздушном пространстве страны. Об этом в прошлую пятницу сообщили в министерстве обороны страны.

В ведомстве уточнили, что безопасность в воздушном пространстве над Давосом на востоке Швейцарии будет обеспечиваться радарными установками, истребительными звеньями постоянной готовности и наземными частями ПВО. В часы работы конференции самолеты ВВС Швейцарии будут постоянно патрулировать в воздухе. Кроме того, с 20 по 25 января воздушный трафик в районе Давоса будет серьезно ограничен. Любые полеты будут совершаться только с разрешения властей. Гости ВЭФ смогут совершать посадку также на аэродроме в городе Дюбендорф под Цюрихом, а после прохождения личного и таможенного досмотра выдвигаться дальше в Давос воздушным или наземным транспортом.

По решению парламента в обеспечении безопасности Форума будут задействованы не больше 5 000 военнослужащих. Дислоцирована в Давосе, однако, будет меньшая часть этого контингента, большая его часть будет обеспечивать защиту иных критически важных объектов инфраструктуры за пределами Давоса и обеспечивать материально-техническую и командную поддержку.

Кроме того, в Давос на усиление будут приданы сотрудники правоохранительных органов со всей Швейцарии, основу этого контингента составят полицейские из кантонов Берн, Вале и Базель-городской. По соображениям безопасности власти не раскрывают точные количественные данные, однако в последние годы число сотрудников полиции, работавших в Давосе во время Форума, колебалось от 800 до 1 000 человек.

Если приедет Трамп...

В случае прибытия в Давос Дональда Трампа расходы на безопасность явно не останутся в обозначенных рамках. Так, например, во время его визита в Швейцарию два года назад сотрудники цюрихской кантональной полиции провели на Форуме значительно больше рабочих часов, чем обычно. Бюджет кантона Граубюнден обязан компенсировать другим кантонам их расходы на прикомандирование «их» полицейских к Форуму из расчета по 600 швейцарских франков за 24 часа работы.

Данная единовременная выплата призвана подчеркнуть факт солидарности швейцарских кантонов. Фактические же расходы кантонов на содержание персонала правоохранительных органов, откомандированных в Давос, всегда оказываются значительно выше. Как сообщает, например, кантон Базель-городской, в 2019 году перечисления от кантона Граубюнден покрыли только около 40% всех расходов кантональной полиции в рамках работы на ВЭФ в Давосе, остальные 60% кантону пришлось выделить из своего бюджета».

Кантон Цюрих: более 700 000 франков

Таким образом, в зависимости от продолжительности миссии и численности полицейских контингентов и другие кантоны тоже берут на себя расходы по обеспечению безопасности ВЭФ в размере до нескольких десятков тысяч швейцарских франков. Точные цифры кантоны также сообщать не хотят, только лишь кантон Цюрих не скрывает, что в 2018 году такие расходы из его бюджета составили сумму от 700 до 800 тыс. франков.

И это понятно: полиция Цюриха несет довольно значительную ответственность, отвечая, в частности, за безопасность гостей ВЭФ в аэропортах Клотен и Дюбендорф. Сам ВЭФ ежегодно выделяет на безопасность из своего бюджета примерно 2,25 млн франков. Эта сумма была зафиксирована в специальном соглашении, подписанном федеральным центром, кантоном Граубюнден и ВЭФ. Эта договоренность остаётся в силе и в этом 2020-м, и в следующем 2021 годах.

Размер этой суммы не зависит от экономических достижений Форума, который является самой обыкновенной компанией. Форум в Давосе — это только одно из мероприятий ВЭФ. В настоящее время Форум располагает рекордными финансовыми резервами в размере 310 миллионов франков.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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