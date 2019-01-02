Что ожидает Швейцарию в 2019 году, какие проблемы и вопросы будут определять политическую повестку дня Швейцарской Конфедерации, а значит, и нашу журналистскую информационную работу? Тот, кто хочет узнать будущее, должен заглянуть в прошлое. Казалось, они умерли, ушли, навсегда покинули нас, но, как выясняется, иногда они действительно возвращаются, пробудившись от зимнего сна забвения: проблемы, конфликты, спорные и неоднозначные вопросы.

В Швейцарии ничего никогда не происходит? Ничего подобного! Первая часть нашего краткого прогнозно-аналитического материала.

1. Пенсионное обеспечение (AHV) и налоговая реформа: danse macabre Конец инфобокса

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За последние месяцы народ Швейцарии отверг сразу два важных пакета реформ: один касался мер по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения и страхования (AHV, так называемая «первая опора», подробнее о том, как устроена швейцарская пенсионная системы см. здесь), другой предлагал радикально изменить порядок налогообложения зарегистрированных в Швейцарии иностранных компаний холдингового типа и финансовых предприятий по доверительному управлению активами.

Народу оба этих пакета реформ показались громоздкими, сложными, слишком непрозрачными, разобраться с ними, не имея, по меньшей мере, начальных познаний в дифференциальном исчислении, было и в самом деле трудновато. Реформы были отвергнуты, однако проблемы-то никуда не делись. Население стареет, скоро пенсионеров будет столько же, сколько и работников. Налоговые режимы некоторых кантонов, особенно привлекательные для «акул» международного финансового рынка, как были, так и продолжают быть для Швейцарии источником проблем как внутри-, так и внешнеполитического характера.

Как же поступить в такой ситуации? И тут вспоминается классика: «если взять две эти лужи и соединить в одну...» Безумие? Но именно это и предлагает сделать швейцарское правительство, потерпевшее с двумя вышеупомянутыми реформами досадные и очень болезненные поражения. Комбинированный комплекс мер в рамках единой налогово-пенсионной реформы (Projekt Steuervorlage und AHV-Finanzierung — STAFВнешняя ссылка) в 2019 году будет вынесен на суд народа в рамках одного из четырех федеральных референдумов.

Налоговая реформа Швейцария может снизить налоги для фирм и семей Министр финансов Швейцарии предлагает провести налоговую реформу: снизить налог на прибыль компаний и окончательно ликвидировать «брачное наказание». Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS

С точки зрения кабинета и парламентского большинства этот комплекс является (наконец-то!) решением пресловутой задачи поиска «квадратуры круга», при этом фактически цели, которые преследовались отвергнутыми народом пакетами реформ по отдельности в рамках единого проекта STAF остались прежними: синхронизировать швейцарский порядок налогообложения иностранных компаний с новыми международными нормами, обеспечив при этом средне- и долгосрочную финансовую устойчивость швейцарской системы пенсионного обеспечения и социального страхования.

В чем же суть этого проекта? Если коротко, не вдаваясь в дебри математического анализа, то предложение, оценить которое должен народ Швейцарии, выглядит следующим образом: давайте модернизируем порядок налогообложения иностранных компаний в стране, заработаем на этом лишних денег и часть этих средств вложим в пенсии. Будет ли эта реформа предложением, от которого народ не сможет отказаться? Время покажет!

Против такой «комбинированной реформы» выступили молодежные организации левой «Зелёной партии» (Grüne Partei) и правой Швейцарской народной партии (SVP). Под предложением провести по данному вопросу референдум необходимо ещё собрать 50 тыс. подписей. И если это получится (а сомневаться в этом почти не приходится), то референдум по реформе STAF пройдет 19 мая 2019 года. И у нас наши читатели, конечно же, первыми получат всю необходимую информацию.

2. «Великий климатический спор» будет решён народом Конец инфобокса

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Много шума из ничего: еще один классический сюжет, столь хорошо подходящий для описания результатов прошедшего в рамках зимней парламентской сессии обсуждения в Национальном совете (большая палата федерального парламента Швейцарии) новой редакции «Закона о СО2». И все это было бы и в самом деле очень комично, если бы не крепнущее ощущение того, что с климатом сейчас и в самом деле происходит что-то неладное, и что, в любом случае, человечество в целом и Швейцария в частности, оказались на пороге перехода к новому энергетическому и промышленному укладу.

Вне зависимости от того, кто виноват в том, что в прессе обычно называется «климатическими изменениями», наша земная цивилизация будет обязана уже скоро качественно изменить характер источников своей энергии. Начинать можно было бы с реализации Парижских климатических целей, и вот как раз тут единства среди депутатов нет: порядок имплементации Парижского соглашения по климату парламент дискутировал несколько дней, с левого и правого политического флангов звучали предложения и контрпредложения, высказывались аргументы за и против того или иного порядка его реализации.

А потом часть депутатов просто встала со своих мест и покинула зал заседаний. Аплодисментов не было, но Станиславский точно воскликнул бы: «Верю»! Верю в то, что депутаты не могут прийти к консенсусу, а это как раз то, кстати, за что народ им платит деньги. В итоге, как мы уже сообщали, большая палата отвергла проект новой редакции «Закона о СО2», прежде всего, усилиями партий и депутатов правее центра во главе со Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei — SVP), самой сильной в стране, имеющей за собой без малого 30% голосов избирателей. Именно она настаивала на том, что обсуждавшийся в парламенте законопроект нанесёт экономике страны ощутимый и реальный вред.

Да и «лево-зелёный» лагерь тоже был не в восторге от законопроекта, для него он был «недостаточно последовательным и решительными, разбавленным водой до неузнаваемости». Поэтому в начале 2019 года он отправится на обсуждение в малую сенаторскую палату, Совет кантонов, которая, по сути, начнёт обсуждение и дискуссии с нуля. А пока суд да дело, свое слово в рамках «великого климатического спора» в 2019 году скажет народ Швейцарии.

Дело в том, что скоро начнётся процесс сбора подписей под так называемой «Глетчерной народной законодательной инициативой» (Gletscher-Initiative), в центре которой стоит требование в период до 2050 года добиться в Швейцарии полного запрета использования топлива, произведённого на основе ископаемых видов сырья, нефти прежде всего. Обычно такого рода предложения в стране обречены на провал, и все равно, этот законопроект позволит швейцарскому народу выйти из-за кулис и превратиться из «третьего могильщика» в главного действующего персонажа.

3. Бесконечная история вокруг кантона Юра продолжается Конец инфобокса

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Казалось, они умерли, ушли, навсегда покинули нас, но, как выясняется, иногда они действительно возвращаются, пробудившись от зимнего сна забвения: проблемы, конфликты, спорные и неоднозначные вопросы. В Швейцарии ничего никогда не происходит? Ничего подобного! Первая часть нашего краткого прогнозно-аналитического материала. 1. Пенсионное обеспечение (AHV) и налоговая реформа: danse macabre За последние месяцы народ Швейцарии отверг сразу два важных пакета реформ: один касался мер по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения и страхования (AHV, так называемая «первая опора», подробнее о том, как устроена швейцарская пенсионная системы см. здесь), другой предлагал радикально изменить порядок налогообложения зарегистрированных в Швейцарии иностранных компаний холдингового типа и финансовых предприятий по доверительному управлению активами. Народу оба этих пакета реформ показались громоздкими, сложными, слишком непрозрачными, разобраться с ними, не имея, по меньшей мере, начальных познаний в дифференциальном исчислении, было и в самом деле трудновато. Реформы были отвергнуты, однако проблемы-то никуда не делись. Население стареет, скоро пенсионеров будет столько же, сколько и работников. Налоговые режимы некоторых кантонов, особенно привлекательные для «акул» международного финансового рынка, как были, так и продолжают быть для Швейцарии источником проблем как внутри-, так и внешнеполитического характера. Как же поступить в такой ситуации? И тут вспоминается классика: «если взять две эти лужи и соединить в одну...» Безумие? Но именно это и предлагает сделать швейцарское правительство, потерпевшее с двумя вышеупомянутыми реформами досадные и очень болезненные поражения. Комбинированный комплекс мер в рамках единой налогово-пенсионной реформы (Projekt Steuervorlage und AHV-Finanzierung — STAF) в 2019 году будет вынесен на суд народа в рамках одного из четырех федеральных референдумов. С точки зрения кабинета и парламентского большинства этот комплекс является (наконец-то!) решением пресловутой задачи поиска «квадратуры круга», при этом фактически цели, которые преследовались отвергнутыми народом пакетами реформ по отдельности в рамках единого проекта STAF остались прежними: синхронизировать швейцарский порядок налогообложения иностранных компаний с новыми международными нормами, обеспечив при этом средне- и долгосрочную финансовую устойчивость швейцарской системы пенсионного обеспечения и социального страхования. В чем же суть этого проекта? Если коротко, не вдаваясь в дебри математического анализа, то предложение, оценить которое должен народ Швейцарии, выглядит следующим образом: давайте модернизируем порядок налогообложения иностранных компаний в стране, заработаем на этом лишних денег и часть этих средств вложим в пенсии. Будет ли эта реформа предложением, от которого народ не сможет отказаться? Время покажет! Против такой «комбинированной реформы» выступили молодежные организации левой «Зелёной партии» (Grüne Partei) и правой Швейцарской народной партии (SVP). Под предложением провести по данному вопросу референдум необходимо ещё собрать 50 тыс. подписей. И если это получится (а сомневаться в этом почти не приходится), то референдум по реформе STAF пройдет 19 мая 2019 года. И у нас наши читатели, конечно же, первыми получат всю необходимую информацию. 2. «Великий климатический спор» будет решён народом Много шума из ничего: еще один классический сюжет, столь хорошо подходящий для описания результатов прошедшего в рамках зимней парламентской сессии обсуждения в Национальном совете (большая палата федерального парламента Швейцарии) новой редакции «Закона о СО2». И все это было бы и в самом деле очень комично, если бы не крепнущее ощущение того, что с климатом сейчас и в самом деле происходит что-то неладное, и что, в любом случае, человечество в целом и Швейцария в частности, оказались на пороге перехода к новому энергетическому и промышленному укладу. Вне зависимости от того, кто виноват в том, что в прессе обычно называется «климатическими изменениями», наша земная цивилизация будет обязана уже скоро качественно изменить характер источников своей энергии. Начинать можно было бы с реализации Парижских климатических целей, и вот как раз тут единства среди депутатов нет: порядок имплементации Парижского соглашения по климату парламент дискутировал несколько дней, с левого и правого политического флангов звучали предложения и контрпредложения, высказывались аргументы за и против того или иного порядка его реализации. А потом часть депутатов просто встала со своих мест и покинула зал заседаний. Аплодисментов не было, но Станиславский точно воскликнул бы: «Верю»! Верю в то, что депутаты не могут прийти к консенсусу, а это как раз то, кстати, за что народ им платит деньги. В итоге, как мы уже сообщали, большая палата отвергла проект новой редакции «Закона о СО2», прежде всего, усилиями партий и депутатов правее центра во главе со Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei — SVP), самой сильной в стране, имеющей за собой без малого 30% голосов избирателей. Именно она настаивала на том, что обсуждавшийся в парламенте законопроект нанесёт экономике страны ощутимый и реальный вред. Да и «лево-зелёный» лагерь тоже был не в восторге от законопроекта, для него он был «недостаточно последовательным и решительными, разбавленным водой до неузнаваемости». Поэтому в начале 2019 года он отправится на обсуждение в малую сенаторскую палату, Совет кантонов, которая, по сути, начнёт обсуждение и дискуссии с нуля. А пока суд да дело, свое слово в рамках «великого климатического спора» в 2019 году скажет народ Швейцарии. Дело в том, что скоро начнётся процесс сбора подписей под так называемой «Глетчерной народной законодательной инициативой» (Gletscher-Initiative), в центре которой стоит требование в период до 2050 года добиться в Швейцарии полного запрета использования топлива, произведённого на основе ископаемых видов сырья, нефти прежде всего. Обычно такого рода предложения в стране обречены на провал, и все равно, этот законопроект позволит швейцарскому народу выйти из-за кулис и превратиться из «третьего могильщика» в главного действующего персонажа. 3. Бесконечная история вокруг кантона Юра продолжается История возникновения кантона Юра является одним из классических образцов того, как в современных условиях следует решать спорные вопросы, связанные с территориальной принадлежностью тех или иных регионов. Повторять всю историю «от Адама до Потсдама» мы не будем, прочитать подробнее о «юрассийском вопросе» можно в нашем подробном материале ниже. Уточним только, что в Швейцарии исходят из очень простого постулата: пока последний хутор, последний гражданин, последний дом на околице не решит суверенно и свободно, к какой стране/штату/кантону он хочет принадлежать, территориальный вопрос решённым считаться не может. Понятно, что, когда в июне 2017 года минимальным перевесом в 137 голосов на референдуме было принято решение о переходе города Мутье (Moutier / Münster) из кантона Берн в кантон Юра, в прессе и в обществе страны некоторое время царила самая настоящая эйфория, мол, старейший в Швейцарии конфликт, содержавший в себе все ингредиенты гражданской войны, наконец-то решен окончательно. Но, как говориться, если хочешь позабавить судьбу, расскажи ей о своих планах. Потому что в итоге все оказалось совсем не так радужно, как хотелось бы. Еще в период сразу после того приснопамятного референдума избиратели, голосовавшие в пользу того, чтобы город Мутье остался в составе Берна, возмущались на предмет серьёзных проблем с избирательными списками. В частности, речь шла о так называемом «избирательном туризме»: сторонники перехода Мутье/Мюнстера под юрисдикцию кантона Юра специально «переезжали» в этот город из других регионов кантона, регистрировались в качестве избирателей, голосовали, а потом сразу же уезжали обратно. Власти обоих кантонов, разумеется, такого рода обвинения без внимания не оставили. Расследование всех обстоятельств дела заняло 17 месяцев. В итоге, в ноябре 2018 года кантон Берн официально итоги референдума от июня 2017 года отменил. В ответ на это решение правление общины Мутье подало апелляционную жалобу в адрес Административного суда кантона Берн (Verwaltungsgericht Bern), которому теперь предстоит оценить, насколько с юридической точки корректным было решение кантональных властей об аннулировании итогов голосования в Мутье. Когда такое решение будет принято — пока неизвестно. Ясно одно: ситуация вокруг кантона Юра и вопрос о его окончательной административно-географической конфигурации рано списывать в категорию «исторических проблем». На скорое же повторение референдума о территориальной принадлежности Мутье рассчитывать не приходится, с учетом большого количества жалоб и возражений, скопившихся в связи с результатами голосования в этом небольшом городке. Не исключено, что последнее слово будет сказано в Страсбурге, благо в прошлом году избиратели отвергли предложение Швейцарской народной партии о придании швейцарскому национальному праву безусловного приоритета по сравнению с международным правом. Кто бы там что ни говорил, но народ на референдумах все-таки склонен принимать мудрые решения, иногда даже не осознавая того. 4. Головокружительный рост страховых тарифов ОМС В Швейцарии быстро привыкаешь к тому, что всё работает как часы, даже сами часы! А еще с такой же неизбежной регулярностью растут в стране и страховые тарифы в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Причины давно всем ясны: рост стоимости медицинского обслуживания и средней продолжительности жизни, иммиграция, тот факт, что люди все чаще болеют именно хроническими заболеваниями, слишком плотная сеть врачей и клиник в стране, неверные экономические и финансовые стимулы, постоянное повышение требовательности пациентов к медицинской системе и их неготовность, при этом, понизить качество своей лично жизни в плане доступности привычных медицинских услуг. Свою роль играет и падение степени доходности традиционных инвестиционных инструментов, с помощью которых страховые компании ОМС обычно зарабатывают на финансовых рынках деньги или, по меньшей мере, пытаются противодействовать инфляции и другим негативным финансовым тенденциям. Поэтому-то каждый год в сентябре месяце жители Швейцарии с напряжением начинают искать информацию... нет, не о том, вырастут ли опять тарифы, они вырастут, тут и гадать не надо, а о том, на сколько конкретно процентов в этом году увеличатся страховые премии в рамках медицинского страхования? Парадокс: медицина совершает сейчас одно открытие за другим, болезни, еще недавно означавшие смертный приговор, сегодня, теоретически, вылечить вполне возможно. Но при этом, как недавно метко отметила «Швейцарская медицинская газета» (Schweizerische Ärztezeitung), «если медицина и дальше будет развиваться такими семимильными шагами, то в итоге мы все окажемся старыми и больными банкротами». Поэтому новый, только что начавшийся 2019 год обещает в плане попыток противодействия всем этим безрадостным тенденциям стать довольно-таки напряжённым временем, причем первую скрипку будет опять играть прямая демократия: в настоящее время на старт собираются выйти, или уже вышли и начали собирать подписи граждан, сразу четыре народные законодательные инициативы, каждая из которых предлагает свой подход к решению проблем все более накладного швейцарского здравоохранения. 5. Финальный акт в истории АЭС Мюлеберг А вот эта тема точно обещает в 2019 году добраться-таки до своего давно объявленного финала: 20 декабря опустится занавес над швейцарской атомной электростанцией Мюлеберг (Atomkraftwerk Mühleberg), расположенной в 15 км к северу от Берна, политического центра Швейцарии. Эта АЭС будет отключена от сети и начнётся процесс ее подготовки к демонтажу. Особо негативного влияния на энергетическую безопасность страны отключение АЭС Мюлеберг не окажет: в настоящее время она производит только 5% от общего объёма потребляемого в Конфедерации электричества. После того, как топливные стержни станции охладятся и будут нейтрализованы, их нужно будет демонтировать и отправить на хранение в промежуточное хранилище ядерных отходов. Потом начнётся собственно демонтаж помещений АЭС, процесс, завершить который планируется к 2030 году. Цена вопроса: 927 млн франков только за демонтаж и еще 1 миллиард 430 млн франков за утилизацию радиоактивных мусора и отходов. Итак, жизнь будет бить ключом, и часто — по голове избирателям! Читайте завтра вторую часть нашего прогнозного обзора, а пока предлагаем освежить в памяти законодательные новации, которые с 1 января 2019 года вступили в силу в Швейцарии.