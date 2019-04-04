Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 15:30

Филипп Ребор будет занимать пост главнокомандующего Вооруженными силами Швейцарии на протяжении всего двух лет.

(Keystone)

Глава Вооруженных сил Швейцарской Конфедерации Филипп Ребор уходит в отставку после двух лет работы. Как пояснили в министерстве обороны, была удовлетворена его просьба о досрочном освобождения от должности в связи с состоянием здоровья.

Сегодня утром в Берне прошла его пресс-конференция, на которой сам главнокомандующий пояснил причины отставки, которая последует в конце 2019 года: он страдает от тяжелого тромбоза, ему предстоит перенести операцию на бедре, намеченную на декабрь 2019 года. Министр обороны Виола Амхард (Viola Amherd) поблагодарила его за службу и заявила о поиске преемника, которого правительство выберет, вероятно, до конца года.

Филипп Реборд (Philippe Rebord), которому сейчас 61 год, начал свою карьеру в армии в 1985 году. В конце 2016 года он заступил на место Андре Блаттманна (André Blattmann). Его контракт был продолжен до 31 декабря 2020 года, свыше его возраста выхода на пенсию, чтобы обеспечить завершение армейской реформы.

В ходе работы он столкнулся с рядом сложностей, среди которых – необходимость сокращения численности армии после того, как парламент одобрил реформы Вооруженных сил. Также в ноябре прошлого года ему пришлось приносить извинения за чрезмерные расходы военного руководства на сборах и признавать, что в прошлом были совершены «моральные ошибки».

Вторая отставка

Даниэль Баумгартнер (Daniel Baumgartner), начальник отдела обучения и образования, также подал в отставку из рядов Вооруженных сил.

Виола Амхард заявила, что Даниэль Баумгартнер, который входит в тройку главных руководителей швейцарской армии, попросил перевести его на новую должность, и пока отказалась комментировать возможные изменения его карьеры.

Напомним, что в нейтральной Швейцарии существует призыв в армию. В Вооруженных силах служит только около 5% профессиональных военных, а остальные являются призывниками или добровольцами в возрасте от 19 до 34 лет. Женщины также могут пройти военную службу – добровольно.





Русскоязычная редакция Swissinfo.ch/LC

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