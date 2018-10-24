Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 7:23 24.10.2018 - 07:23

Здание федеральной Прокуратуры Швейцарии, г. Берн. В Конфедерации исходят из того, что наличие среди иностранных дипломатов значительного числа представителей спецслужб является «секретом полишинеля».

(Keystone)

Коротко:

— В рамках шпионского скандала правительство Швейцарии официально уполномочило прокуратуру страны начать уголовное расследование по факту возможного политического шпионажа со стороны России в Швейцарии.

— Под прицелом следователей находятся двое российских агентов, которые намеревались провести разведывательные действия в отношении Лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа Минобороны страны в городе Шпиц.

— Нидерландские власти проинформировали 4 октября 2018 года о том, что в Гааге была совершена попытка хакерской атаки в отношении ОЗХО

Подробнее:

Швейцария была непосредственно вовлечена в эти события: весной 2018 года в Нидерландах были задержаны двое русских агентов, которые, скорее всего, находились в пути по направлению к Лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа Минобороны страны в городе Шпиц, кантон Берн. Данное учреждение участвовало в расследовании обстоятельств отравления в Великобритании отца и дочери Скрипаль.

Федеральная прокуратура еще в 2017 году начала расследование в отношении российского шпионского дуэта, прежде всего, в связи с другой хакерской атакой, на этот раз в Лозанне против ВАДА (Всемирного антидопингового агентства).

Отказов в ответ на такие ходатайства почти не бывает

Чтобы законно вести следствие в сфере ответственности разведки, прокуратура должна была официально получить разрешение Федерального совета, правительства Швейцарии. И вот теперь прокуратура такое разрешение получила, а вместе с ним и право вести следствие в отношении двух российских граждан, которые подозреваются в ведении на территории Швейцарии политического шпионажа.

Разрешение было прокуратуре выдано по линии Федерального Департамента / Министерства юстиции и полиции страны (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement), согласование было получено и от МИД Швейцарии.

ДОСЬЕ ДОСЬЕ Шпионский скандал В этом досье собраны материалы на тему «шпионского скандала», разразившегося между Россией и Швейцарией.

Уточним, что расследование уголовных дел политического характера в Швейцарии происходит только с разрешения Федерального совета, правительства, причем оперативная компетенция вести дело передаётся в распоряжение Министерства юстиции и полиции (EJPD).

Отказов в ответ на такие ходатайства в адрес кабинета министров со стороны прокуратуры почти никогда не бывает, а если такое когда и случалось, то только тогда, когда имелись весомые основания не начинать следствие, которое могло бы в противном случае нанести ущерб высшим государственно-политическим интересам страны.

В Швейцарии исходят из того, что наличие среди иностранных дипломатов значительного числа представителей спецслужб является «секретом полишинеля». На это Федеральный совет указывал ещё в своем итоговом годовом отчёте за 2017 год. Именно в этом документе содержался тезис о значительном числе лиц, которые в «Швейцарии занимаются разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием».

В оригинале новость можно прочитать на немецком языке по ссылкеВнешняя ссылка.

Шпионаж В Швейцарии опасаются российского вмешательства Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA Глава разведки Швейцарии рассказал на пресс-конференции, что Конфедерация намерена противодействовать хакерству и «фейковым новостям». Другие языки 1 английский (en) Swiss denounce increasing Russian espionage



Подготовил: Игорь Петров, SRF

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