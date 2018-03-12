Этот контент был опубликован 12 марта 2018 г. 11:32 12.03.2018 - 11:32

Все большее количество дипломатов, аккредитованных в Швейцарии, оказываются кадровыми шпионами. (© KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

Как сообщает правительство Швейцарии, шпионаж с использованием информационных и коммуникационных технологий, жертвами которого становятся военные, экономические и политические структуры Конфедерации, приобрел в последнее время «значительные масштабы».

«И это, разумеется, является причиной наших серьезных озабоченностей», — заявил министр обороны Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin, Швейцарская народная партия / SVP) в интервью утренней новостной передаче «Heute Morgen» на национальном немецкоязычном радио «Radio SRF».

Как отметил министр, мы «отмечаем рост числа офицеров иностранных разведок, работающих в Швейцарии под дипломатическим прикрытием». Такого рода информация содержится в отчете федерального правительства страны по итогам 2017 года («Geschäftsbericht 2017 des BundesratsВнешняя ссылка»), вышедшем на прошлой неделе. Ги Пармелен отметил также, что «существует государство, в отношении дипломатического персонала которого существует обоснованное подозрение, что по меньшей мере четвертая часть его членов занимаются разведывательной деятельностью». Какое именно это государство министр уточнять не стал.

+ Швейцарские спецслужбы растут и укрепляются.

Кроме постоянных агентов многие страны, указал Ги Пармелен, курирующий деятельность швейцарских спецслужб, «применяют так называемых «мобильных» сотрудников разведки, забрасываемых в Швейцарию для выполнения единичных оперативных заданий». Очень часто при этом собственно целью данных операций является не сама Швейцария, а сопредельные страны.

В отчете правительства речь идет также и о кибер-шпионаже. Для иностранных хакеров Швейцария является «очень привлекательной и „рентабельной“ целью», хотя бы уже потому, что в стране размещено большое количество иностранных и международных организаций, обладающих большими массивами ценной информации. При этом иностранные государства охотятся в Швейцарии за данными, позволяющими данной стране более эффективно преследовать свои стратегические цели.

Как уточнил Ги Пармелен в разговоре с «Radio SRF», руководство Швейцарии внимательно анализирует всю эту информацию. В случае необходимости принятия каких-то конкретных мер, указал он, может быть задействована и национальная юстиция. О каких конкретно мерах может идти речь министр не сказал. По его словам, у «нас есть несколько способов реагировать на ситуацию, тем более что новое законодательство, регулирующее с недавних пор деятельность швейцарских спецслужб, дает разведке и контрразведке страны больше возможностей и полномочий в области противодействия иностранному шпионажу».



Подготовил: Игорь Петров, SRF/swissinfo.ch

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