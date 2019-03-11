Профессор Отфрид Яррен (Otfried Jarren), 2017 год. (© Keystone / Peter Schneider)

Как за последние 40 лет изменились средства массовой информации и характер и степень их влияния на общество? Отфрид Яррен ответу на этот и другие вопросы посвятил всю свою жизнь.

Отфрид Яррен (Otfried JarrenВнешняя ссылка), профессор Кафедры литературно-художественной критики и публицистики на факультете журналистики Цюрихского университета, занимается вопросами развития СМИ и их ролью в обществе. В рамках научного проекта, профинансированного Швейцарским национальным научным венчурным фондом (SNF) изучал структурную эволюцию современных СМИ в условиях их перехода на цифровые рельсы на примере учебно-просветительской роли научных, научно-популярных и просто популярных журналов.

Является председателем швейцарской Федеральной комиссии по делам СМИ (Eidgenössische Medienkommission EMEKВнешняя ссылка). Данный материал публикуется по итогам прошедшей в Швейцарии, в Берне 4 марта 2019 года, год спустя после провала на референдуме народной законодательной инициативы NoBillag, Международной конференции по общественным СМИ (International Public Media Conference). Проф. Отфрид Яррен произнес на этом форуме заключительную речь.

Будущее СМИ Швейцарские эксперты: «Газеты очень скоро вымрут» Демократическое общество нуждается в надежных ориентирах, а рынок не всегда способен предложить их. Таково мнение швейцарских экспертов. Автор: Роджер Никль (Roger Nickl) и Томас Гулль (Thomas Gull) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Zeitungen werden nicht überleben"

swissinfo.ch: Без журналистики не будет и демократии. Таков основной тезис Манифеста, обнародованного недавно основанным швейцарским информационно-аналитическим онлайн-порталом RepublikВнешняя ссылка. А так ли это? Не перегибаем ли мы палку?

Отфрид Яррен (Otfried Jarren): Журналистика играет в обществе роль наблюдателя, посредника, критика. Она действует от имени и по поручению общества во имя общественного блага. Она предоставляет платформу для ведения общественно значимых дебатов по самым актуальным темам и вопросам. Она провоцирует на ответную реакцию. Она оценивает и протягивает руку. Все это позитивно сказывается на укреплении внутренних и внешних основ и фундамента демократии. Так называемые социальные СМИ не делают ничего подобного.

swissinfo.ch: Какую роль играют тогда в этой связи швейцарские общественно-правовые электронные СМИ? Есть ли тут какие-то особенности или проблемы?

О.Я.: Разумеется. Прежде всего, общественные СМИ в Конфедерации должны, используя характер своего финансирования, быть как можно более независимыми от экономических и политических кругов. С другой стороны, они должны иметь достаточный финансовый базис для того, чтобы обеспечивать солидную, фундированную, убедительную журналистику, предлагая информацию из всех кантонов и регионов, включая и федеральный уровень, а также уровни европейский и мировой. Для этого им нужно иметь своих корреспондентов и свои офисы везде там, где происходят важные процессы, а журналисты, кроме того, должны иметь достаточно средств и времени, чтобы иметь возможность досконально сначала разобраться в том или ином вопросе, и только потом публиковать материалы. Независимость — вот главная цель!

Близость к власти может оказать коррумпирующее воздействие на СМИ.

Конец цитаты

swissinfo.ch: Во многих европейских странах доверие к СМИ упало до исторически низкого уровня. Их обвиняют в распространении фейков, обзывают «лживой прессой». Что произошло, почему так получилось? Кто виноват — сами СМИ, или тут первую скрипку играют изменившийся характер ожиданий общественности?

O.Я.: Средства массовой информации порой оказываются слишком тесно связанными с господствующими политическими структурами и институтами. Люди теряют веру в партии или чиновников — и это все может отразиться и на СМИ, а все потому, что власть и СМИ стали близки друг к другу, а также потому, что масс-медиа и журналисты слишком близко подошли к власти. А между тем СМИ и журналисты должны быть в состоянии выдерживать дистанцию по отношению к власти. Они ведь не просто каналы, которые призваны распространять то, что сказали власть имущие. Близость к власти может оказать коррумпирующее воздействие на СМИ.

Существуют однако такие популисты, как например, нынешний президент США, которые прицельно нападают на СМИ, просто потому, что они, и совершенно обоснованно, боятся их независимости. И если представитель власти называет во всеуслышание СМИ поставщиками фейковых новостей, то это, конечно же, неверно. Такое проведение недопустимо. Средства массовой информации должны критиковать политиков и не спускать с них глаз. Голословные популистские заявления такого рода преследуют только одну цель: поставить под сомнения демократические институты, лишить их легитимности с тем, чтобы разрушить их репутацию.

Разумеется, следует критиковать и ошибки, совершаемые самими СМИ и журналистами, но делать это надо соответствующим, адекватным образом. Ставя под вопрос базовые основы демократии, мы сознательно покидаем рамки цивилизованных дебатов. Демократия же базируется на разделении властей и критике, но отнюдь не на клевете и шельмовании ее фундаментальных принципов.

swissinfo.ch: В 2017 году вы сказали, что журналистика могла бы спасти сама себя. Каким образом? Может быть вы с тех пор уже зарегистрировали какие-то сигналы, которые давали бы повод к оптимизму?

O.Я.: Журналисты, эксперты и вообще коллеги должны, наконец, взять себя в руки и самоорганизоваться. Пока для этого они не делают всего, что они бы могли сделать. Все находится в их руках, они сами вполне способны на то, чтобы усовершенствовать и продвинуть дальше практику журналистской деятельности. Кроме того, они должны сами обеспечить соблюдение принятых цеховых норм и правил. Они уже сейчас делают многое в этом направлении — но достаточно ли того? Не думаю.

swissinfo.ch: А существует ли вообще «независимая журналистика»?

Демократия базируется на разделении властей и критике, но отнюдь не на клевете и шельмовании ее фундаментальных принципов.

Конец цитаты

O.Я.: Журналистика всегда независима настолько, насколько этого желают сами журналисты. Общество у нас ожидает от журналистов значительной степени независимости. Тот, кого не воспринимают в качестве независимого журналиста, должен у нас готовиться к весьма негативным последствиям — качество его репутации будет страдать в огромной степени.

swissinfo.ch: Что такое «качественная журналистика» в противовес «бульварной»? Существует ли она вообще?

O.Я.: Журналистика либо есть, либо ее нет, в моих глазах работа любых журналистов в любых СМИ имеет одинаковую ценность.

swissinfo.ch: Недавно комитет британского парламента раскритиковал Фейсбук и потребовал в опубликованном докладе поставить его под более плотный регулирующий контроль. Насколько вообще нужен контроль за социальными СМИ? Или может быть такого контроля вообще не требуется, коль скоро ведущие социальные медиа утверждают, что они суть всего лишь нейтральные платформы общения?

O.Я.: Регулирование социальных СМИ необходимо, потому что они обладают свойствами, способными негативно воздействовать на демократию. Мы совершенно не представляем себе, как организован бизнес в этих социальных СМИ. Пользователи сетей не имеют права становиться их акционерами. Социальные платформы упорно уходят от ответственности в случае нарушения действующего законодательства.

У них нет какой-то общей универсальной логики коммуникации с пользователями, и это при том, что официально они сами проповедуют и продвигают философию сопричастности и соучастия в важных общественных процессах. Они говорят о каких-то идеалах общности и кооперации, используя все эти тезисы, в конечном итоге, только для собственного обогащения. А между тем социальные СМИ оказывают серьёзное влияние на общественные институты. И потому мы должны изучать социальные СМИ, размышлять и дискутировать на предмет их роли в нашей жизни куда более интенсивно, чем раньше.

swissinfo.ch: У вас за плечами 40-летняя карьера в области изучения СМИ и коммуникаций в Германии и Швейцарии. Теперь Вы планируете свой скорый уход на заслуженный отдых. Насколько велик пессимизм, или оптимизм, с которыми Вы покидаете мир масс-медиа?

O.Я.: Надеюсь, что я и в будущем смогу быть участником дебатов на все затронутые нами темы. Хотелось бы, по меньшей мере, верить в то, что мне удастся это сделать. И как раз такие дебаты я всегда буду вести с оптимизмом и удовольствием.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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