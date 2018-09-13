Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 16:21 13.09.2018 - 16:21

К. Миш был депутатом парламента Швейцарии от Швейцарской народной партии / SVP до 2015 года. На фото: церемония проводов депутата 25. 09. 2015 года. (Keystone)

В Швейцарии историческая премьера — впервые за 170 лет существования современной Швейцарии швейцарского, пусть и бывшего, депутата лишили депутатского иммунитета. Причина: разбирательство в связи с возможной коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Сумма возможной «взятки» может на первый взгляд показаться совершенно смехотворной — 4 635 франков. Однако и этого хватило для того, чтобы профильная парламентская комиссия 5 голосами против 3 решила лишить Кристиана Миша (Christian Miesch) неприкосновенности.

Напомним, что за 170 лет существования современного швейцарского парламентаризма еще ни одного депутата не лишали иммунитета. Сам принцип неприкосновенности парламентариев был введён в 1850 году после того, как в кантоне Берн к власти пришли консервативные политические силы. Современная Швейцария была создана буквально двумя годами ранее, в 1848 году: федеральные власти арендовали в городе Берн несколько зданий, чтобы разместить в нём депутатов совершенно нового тогда для страны института под названием «федеральный парламент».

Право и порядок Прокуратура Швейцарии взялась за «казахскую аферу» Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Прокуратура Швейцарии «взяла на карандаш» Томаса Борера и депутата парламента от Швейцарской народной партии (SVP) Кристиана Миша.

Опасаясь, как бы бернские консерваторы не вознамерились парализовать работу депутатов бесконечными судебными процессами, либеральные депутаты, доминировавшие в парламенте, продавили закон о придании депутатам статуса неприкосновенности. За прошедшие более чем полтора столетия множество парламентариев становились объектами судебных разбирательств, но никогда еще одна из палат парламента не принимала решения о снятии с одного из своих коллег депутатского иммунитета. И вот это наконец случилось.

Может пострадать репутация парламентаризма

Следствие заведено также и в отношении бывшего посла Швейцарии в Берлине и бывшего же советника российского инвестора Виктора Вексельберга Томаса Борера. Федеральная прокуратура теперь официально подозревает их обоих в том, что они занимались продвижением депутатских запросов в пользу интересов Казахстана. Маттеа Майер (Mattea Meyer), глава комиссии по вопросам иммунитета, отмечает, что депутат Кристиан Миш не смог убедительно изложить причины и мотивы получения означенной суммы. Поэтому-то комиссия и приняла решение снять с него неприкосновенность с тем, чтобы прокуратура могла до конца разобраться в ситуации.

Сам Кристиан Миш пока никак не отреагировал на данное решение, Томас же Борер опубликовал коммюнике, в котором указал что речь идет «о напраслине, возведённой посредством искусно спланированной пиар-кампании». Борер утверждает, что он не обещал и не предоставлял Мишу никаких услуг в обмен на продвижение каких-либо депутатских запросов и что уплата указанной суммы была всего лишь «бухгалтерской ошибкой». В отношении как Томаса Борера, так и Кристиана Миша действует принцип презумпции невиновности.

С точки зрения швейцарского отделения организации «Transparency International» решение снять с депутата статус неприкосновенности является правильным шагом. «Выставление счетов за неоказанные услуги является классическим признаком коррупционной составляющей. Такого рода упрёки, высказанные в адрес действующего, или бывшего депутата парламента (К. Миш был депутатом парламента Швейцарии от Швейцарской народной партии / SVP до 2015 года), являются чрезвычайным по своему характеру происшествием, а потому в данном случае должно быть проведено самое тщательное расследование», — указывает «Transparency International», опасаясь, что в противном случае, вне зависимости от величины сумм, может пострадать репутация швейцарского парламентаризма как института.





Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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