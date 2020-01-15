В Швейцарии ежегодно умирают, не дождавшись трансплантации, примерно 30 человек. Ученые и медики надеются, что новая техника поможет значительно снизить это число.

(Keystone)

Многопрофильная команда ученых-исследователей из Цюриха разработала аппарат, который способен поддерживать жизнь донорской печени вне организма в течение одной недели. Раньше печень могла «жить» несколько часов. Это открывает качественно новые возможности для людей с онкологией и с тяжелыми заболеваниями печени.

Цюрихские ученые разработали устройство, которое не только восстанавливает поврежденную человеческую печень, но и способно поддерживать ткани печени живыми вне организма тела в течение одной недели. Этот прорыв в медицинской науке сможет увеличить количество доступных органов для трансплантации и тем самым спасти множество жизней пациентов, страдающих от рака или тяжелых заболеваний печени.

Готовность дарить Жертвовать добровольно - и сознательно! Почти 1 200 швейцарцев стоят сейчас в очереди на пересадку органов. Около ста человек умирают каждый год, так и не дождавшись трансплантации. По ... Автор: Дженни Вурц (Jeannie Wurz)

Когда в 2015 году начался проект Liver4Life, печень возможно было сохранять вне организма в течение всего нескольких часов. Теперь этот срок составляет неделю. Об этом заявили основатели проекта, ученые Цюрихской университетской клиники, Высшей технической школы Цюриха, Центра трансплантологии Wyss ZurichВнешняя ссылка и Цюрихского университета. Это достижение науки стало возможным благодаря совместной работе врачей, биологов и инженеров. В Швейцарии ежегодно умирают, не дождавшись трансплантации, примерно 30 человек. Ученые и медики надеются, что новая техника поможет значительно снизить это число.

Больше о том, как выглядит новый аппарат и как он функционирует, можно посмотреть в новостном репортаже швейцарского общественного телеканала SRF1 (на немецком языке) здесьВнешняя ссылка. Если коротко, то благодаря новой технологии перфузии печень — причем даже поврежденная — теперь может оставаться живой вне организма в течение целой недели. Травмированная трупная печень, изначально не подходящая для трансплантации, может восстановить свою полную работоспособность при перфузии в новой машине в течение нескольких дней.

Напомним, что перфузия (от лат. perfusio — обливание, вливание) — это метод подведения и пропускания крови, кровезамещающих растворов и биологически активных веществ через сосудистую систему органов и тканей организма. Кроме того, перфузией называют кровоснабжение органов в естественных условиях. Тем самым основой новой технологии является сложная перфузионная система, имитирующая большинство основных функций организма, близких к физиологическим.

Насос выполняет роль сердца, оксигенатор (blood gas exchange device) играет роль легких, блок диализа действует как почки. Гормональные и питательные вливания воспроизводят работу кишечника и поджелудочной железы, а ритмичные движения, имитирующие диафрагму, помещают печень в ситуацию волнообразной возвратно-поступательной пульсации, как это и происходит с ней в организме человека.

Первая трансплантация уже в 2020 году

«Самой большой и сложной задачей на начальном этапе нашего проекта было найти общий язык, который позволил бы нам общаться вне соответствующих профессиональных жаргонизмов», — говорит один из руководителей проекта Филипп Рудольф фон Рор (Philipp Rudolf von Rohr).

«В ходе предварительных стендовых испытаний на новой машине были обработаны десять экземпляров донорской печени, ранее не допущенные к трансплантации из-за слишком низкого качества. После обработки шесть экземпляров печени из десяти показали отличные функциональные способности». Все это показывает, сколь велик потенциал новой технологии, и это в условиях, когда Швейцарии на одну донорскую печень приходятся по два-три человека. Первая печень, подготовленная в соответствии с новой процедурой, должна быть доступна медикам уже в 2020 году.

Ученые также рассчитывают на потенциал так называемой автотрансплантации, когда у пациентов с поврежденной печенью можно будет изымать фрагменты больного органа, обрабатывать их на новом аппарате и затем снова имплантировать больному. Основным преимуществом этого метода является фактически гарантированное отсутствие реакции отторжения.

Трансплантология в Швейцарии в цифрах Национальная организация Swisstransplant, которая занимается вопросами донорства органов, сообщила, что показатели трансплантации за 2019 г. по сравнению с предыдущим годом не изменились. Пересадки органов были осуществлены от 157 умерших людей, что на одного меньше, чем в 2018 году. В общей сложности по крайней мере один орган от этих доноров получили 582 человека, а 21 пациент получил сразу по несколько донорских органов. Помимо умерших доноров, свои органы пожертвовали 110 живых доноров. Наиболее распространенной стала операция по пересадке почек (332 операции), за ней следовали пересадки печени (168 операций), сердца и лёгких (по 39 операций), 25 человек получили донорскую поджелудочную железу. Стабильным остается количество людей, ожидающих того или иного донорского органа: в списке ожидания находилось 1 415 человек, что на три больше, чем в 2018 году. Из них 1 057 ожидали почку, 209 — печень, 89 — сердце, 57 — поджелудочную железу, 45 — легких и двое — тонкого кишечника. В прошлом 2019 году из списка ожидания скончались 46 человек. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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