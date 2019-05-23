Многие швейцарские компании и на глобальном уровне стремятся к экологически-ориентированным и энергосберегающим технологиям.

(Keystone / Clemens Bilan)

Швейцария занимает первое место в мире по количеству «зеленых» патентов на душу населения. В частности, альпийское государство является лидером по внедрению энергосберегающих технологий, утилизации производственных отходов и переработке вторичного сырья.

Интересно, что высокие экологические стандарты, внедренные на территории штаб-квартир, идентичны «ГОСТам» филиалов, расположенных за рубежом. Убедиться в этом можно на примере работы швейцарских предприятий в Казахстане.



Пневмотранспорт и фильтры из мельтблауна

В Казахстане расположено три завода швейцарского химического концерна Sika. Производственные мощности каждого из них составляют до 15 тонн жидких добавок в бетон и до 25 тонн сухих строительных смесей в одну смену. В целом на этих предприятиях выпускают свыше 40 наименований продукции. В том числе - суперпластификаторы, замедлители и ускорители твердения, воздухововлекающие и противоморозные добавки, которые применяются в строительной отрасли для улучшения качества бетона и придания ему уникальных свойств.

«Сегодня в Sika порядка 50 процентов R&D-лабораторий заняты решением экологических проблем. Кроме того, наша компания учитывает рекомендации Responsible Care – глобальной программы, которая позволяет выработать и внедрить единый экологичный подход в работе химических предприятий по всему миру. И этот метод относится не только к защите окружающей среды, но и к охране труда, что, конечно же, соответствует международному эко-стандарту ISO 14001», – рассказывает Александр Смирнов, генеральный директор Sika Казахстан.

При транспортировке материалов для производства сухих строительных смесей Sika применяет пневматические системы. Они представляют собой закрытые трубы, которые предотвращают утечку таких компонентов как цемент или песок. Кроме того, компания использует фильтры на основе мельтблауна. Так называется многоячейковый нетканый материал из полипропиленовых микроволокон, толщиной в 1-5 микрон, который улавливает тяжелые частицы. Причем заполнение одной из мембран никак не отражается на работе остальных ячеек.

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Во время изготовления жидких добавок используются закрытые емкости, из которых полученная смесь переливается по герметичным трубам в кубы. Рядом с миксерами установлены циклонные пылеуловители, которые по принципу своей работы напоминают пылесосы, только в производственных масштабах.

«Если бы у нас не было этого продвинутого оборудования, то количество выбросов увеличилось на 40 процентов. На ограниченной территории такой уровень загрязнения был бы ощутим. По данным последнего независимого экологического отчета о нашей компании, объем выбросов пыли на предприятии составляет 0,0142 тонны. Это очень мало и абсолютно безвредно для человека и окружающей среды», – говорит Александр Смирнов, генеральный директор Sika Казахстан.

И хотя сегодня выбросы материала в атмосферу уже минимизированы, руководство Sika Казахстан работает над дальнейшим процессом сокращения факторов воздействия на окружающую среду: инвестируются средства в упаковочные линии с дозаторами замкнутого цикла. В планах, также, применение водяных фильтров нового поколения.

Софтстартеры и станции быстрой зарядки

Asea Brown Boveri (АВВ) – одна из первых швейцарских корпораций, которая открыла свое представительство в Казахстане на заре его независимости, в 1992 году. С тех пор АВВ участвовал в десятках крупных проектов в сфере нефтегазового и электротехнического оборудования. Так, с 2010 года компания вовлечена в реконструкцию «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», благодаря чему там были установлены и введены в эксплуатацию системы возбуждения генераторов мощностью 500 мегаватт и элегазовые генераторные выключатели на сверхвысокие токи.

«Технологии компании АВВ – экологичные и энергосберегающие. Они снижают вредное воздействие на окружающую среду. Поскольку чем ниже потребление электроэнергии, тем меньше надо ее производить на теплоэлектростанциях, большинство которых до сих пор работает на органическом топливе, то есть на угле и мазуте. Поэтому ABB на глобальном уровне всегда стремился и стремится, к экологически-ориентированным и энергосберегающим технологиям», – рассказывает Евгений Иванов, генеральный директор АВВ Казахстан.

В 2015 году корпорация KAZ Minerals, которая осваивает Актогайское месторождение, начала производство катодной меди из окисленной руды на собственном горно-обогатительном комбинате. Там применяются софтстартеры АВВ – устройства плавного пуска электродвигателя. Они позволяют экономить до 40 процентов электроэнергии и повышают срок эксплуатации двигателя. Интересный факт: во многих странах Европы законодательно запрещено запускать электродвигатели мощностью 15 кВт и выше, если они не оснащены устройствами плавного пуска.

По словам генерального директора АВВ Казахстан, «в конце 2018 года на Восточно-объездной трассе Алматы была установлена полноценная электрозарядная станция. Она работает по принципу fast charge, то есть быстрой зарядки. Там установлено оборудование компании АВВ, которое позволяет заряжать электрокар в течение 20 минут от 20 до 80 процентов. И наша технология продумана таким образом, что аккумулятор ’не травмируется’».

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Работу этой станции можно сравнить с power-bank для смартфона. Поскольку она предназначена для подзарядки в экстренных случаях. В планах у «АВВ Казахстан» поставить еще 14 таких электрозарядных станций.

Системы автоматизации дорожного строительства и сбора GIS -данных

Leica Geosystems AG (Швейцария) является частью корпорации Hexagon AB (Швеция) и насчитывает почти 200 лет истории. Это мировой лидер в измерительных технологиях по сбору, обработке и анализу геопространственных данных. С сентября 2012 года в Казахстане работает прямой офис швейцарской компании – ТОО Leica Geosystems Kazakhstan, главная цель которого - качественное профессиональное обслуживание клиентов на территории центральноазиатской республики, внедрение новых технологий, в том числе, решений, способствующих снижению воздействия вредных веществ на окружающую среду. В качестве примера можно привести системы для автоматизации дорожного строительства.

«При подготовке участка и укладке дорожного полотна приходится задействовать множество крупногабаритной техники, от бульдозеров и экскаваторов до асфальто- и бетоноукладочных машин. И чтобы дорога соответствовала всем предъявляемым требованиям качества и безопасности, рабочим приходится по несколько раз прогонять технику по одному и тому же маршруту, что значительно повышает уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Системы автоматизации, предлагаемые нашей компанией, помогают ускорить процесс, сократить время, затрачиваемое на повторное прохождение техники по местам, где работа уже выполнена», – рассказывает Марина Кочетова, генеральный директор фирмы Leica Geosystems Kazakhstan.

В частности, эта технология показывает направление движения техники, и подсказывает, где толщина и плотность слоев покрытий не совпадает с проектными значениями и позволяет оперативно устранять несоответствия. Согласно проведенным исследованиям, система позволяет экономить до 60 процентов расхода топлива, и, следовательно, снижается количество вредных выбросов.

«Так же, одним из ярких примеров использования наших решений является применение GNSS приемников компании Leica Geosystems, созданных для формирования геоинформационных систем, при изучении гидробиологического состояния воды в нескольких частях Северного Арала. Применение приборов позволило произвести геопространственный анализ изменения береговых линий, а также прилегающих территорий. На основе полученных данных участники экспедиции сделали предварительный вывод о том, что экологическая ситуация в Северном Арале постепенно улучшается», – отмечает добавила Марина Кочетова.



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