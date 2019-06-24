В Швейцарии в трёх случаях из четырёх потерянный кошелек будет вам возвращен.

(© Keystone / Christian Beutler)

Чем больше денег в кошельке, тем скорее он будет возвращен владельцу. Таков вывод, сделанный по итогам международного исследования, участие в котором принял и Цюрихский университет. Еще один вывод этого исследования таков: среди тех, кто находит чужие кошельки, особенно честными являются швейцарцы. В Швейцарии потерянный кошелёк будет вам возвращен в трёх случаях из четырёх.

Если человек находит кошелек, наполненный несколькими сотнями франков, то, казалось бы, и так большой соблазн просто забрать его в разы увеличивается. Именно из этого классического представления исходили до сих пор экономисты, социологи, а также респонденты, принявшие участие в исследовании. Но оказалось, что все они были неправы.

Стремясь проверить гипотезу о том, что стремление людей действовать честно будет подорвано финансовыми стимулами, исследователи провели эксперимент, в ходе которого более 17 тысяч «потерянных» кошельков были оставлены в оживленных местах в 355 городах по всему миру.

Кошельки и портмоне содержали личные вещи, такие как карточки, списки того, что надо купить, и ключи. Плюс к этому в одних из них не было наличных, в других — небольшое количество наличных, в третьих — большое количества наличных денег. Все они были оставлены в оживленных местах, таких как гостиничные холлы или музеи, а также возле полицейских участков, что давало нашедшим возможность сдать найденные материальные ценности властям.

Чем больше денег, тем выше шанс возврата

В 38 из 40-ка стран результат, однако, был несколько иным, чем предполагалось: чем больше денег в найденном кошельке, тем больше вероятность его возврата. В мировом масштабе кошельки с небольшим количеством денег возвращали с 51%-ной вероятностью, портмоне, в которых много денег — возвращались с вероятностью в 72%, кошельки же вообще без денег возвращают в среднем с вероятностью в 40%.

Тем самым из 17 тыс. кошельков, «оставленных» в гостиничных лобби, банках, музеях, почтовых отделениях и полицейских участках, в основном возвращены были те, в которых находились большие суммы денег. «Люди хотят иметь основания считать себя честными, а не ворами», — говорит экономист Мишель Марешаль (Michel Maréchal) из Цюрихского университета. Многие респонденты считают, что если оставить найденный кошелек у себя, то это кража, тем более, если в нем много денег. Вот почему они спешили вернуть то, что находили.

По словам швейцарских ученых, стремление иметь все основания считать себя честным человеком перевешивает у людей «финансовые» стимулы, которые сулит им набитый купюрами кошелек. Другими словами, оставаться честным человеком в собственных глаза для респондентов было куда важнее приобретения пары сотен франков. И чем выше найденная сумма, тем больше вероятность того, что человек предпочтет вернуть кошелек хозяину.

Независимо от региона

Ученые утверждают, что такая мораль применима везде в мире, то есть она носит универсальный характер, независимо от культуры региона или от уровня его благосостояния. Но не только эгоистичные соображения по сохранению нашего имиджа делают нас честными в отношении найденных кошельков.

Исследование также показало, что нашедшие портмоне чаще отдавали его владельцу или возвращали властям в случае, если в нем находился ключ, что понятно, ведь такая находка бесполезна для нашедшего, но крайне важна для потерявшего. «Так что для людей в вопросе «оставлять, или возвращать найденный кошелек» ключевую роль играет не только честность, но и незаинтересованность в найденных предметах», — заключают исследователи.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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