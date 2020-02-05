Что будет происходить с медицинскими данными, которые устройство Tyto Home будет передавать в распоряжение экспертов касс ОМС?

(Keystone / Uwe Anspach)

Швейцарская касса медстрахования ОМС Swica запустит пилотный проект доврачебной самодиагностики пациентов при помощи специального устройства под названием Tyto HomeВнешняя ссылка. По размерам оно не больше крупного смартфона и поставляться устройство будет с тремя различными специализированными насадками. Они позволят заболевшему прослушать свои сердце и легкие, заглянуть в горло или в уши, а также измерить температуру. Об этом сообщает швейцарское общественное негосударственное телевидение SRFВнешняя ссылка.

Тем самым клиенты кассы ОМС Swica, принимающие участие в пилотном проекте, смогут воспользоваться прибором для самостоятельного самообследования еще перед походом к врачу. Собранные с помощью прибора Tyto Home медицинские данные будет затем передаваться медперсоналу для дальнейшего анализа при помощи смартфона.

Разгрузить клиники?

«Это очень интересный подход», — говорит Эрих Эттлин (Erich EttlinВнешняя ссылка), депутат Совета кантонов от кантона Обвальден (партия демохристиан / CVP) и член Комитета по делам здравоохранения малой палаты швейцарского федерального парламента. При этом он указывает на отделения первой неотложной помощи швейцарских клиник, которые часто просто переполнены из-за наплыва пациентов с теми или иными симптомами.

Эрих Эттлин считает, что такое устройство самодиагностики сможет помочь разгрузить лечебные заведения. В то же время он предостерегает от слишком высоких ожиданий. «Этот гаджет ни в коем случае не может заменить врача». Тем не менее, депутат приветствует использование любых новых технических возможностей в сфере здравоохранения.

Ассоциация врачей Швейцарии настроена позитивно

Юрг Шлуп (Jürg SchlupВнешняя ссылка), президент «Ассоциации врачей Швейцарии» (Ärztevereinigung FMH) также в целом настроен позитивно. Хотя он еще не знаком с этим новым устройством, тем не менее, по его словам, «это хорошая идея, которая позволяет более плотно вовлекать пациентов в процесс лечения и терапии».

При этом он не уверен, что тем самым можно будет действительно сделать шаг в сторону реального уменьшения нагрузки на врачей. «Врач все равно должен будет проанализировать полученные данные и связаться с пациентом по видеосвязи или электронной почте. А вот снизить нагрузку на пациентов прибор сможет, потому что он в определенных случаях он исключит для больного необходимость обращаться в отделение неотложной помощи клиники или больницы».

А как быть со снижением расходов на медицину? С точки зрения президента FMH эффект экономии на первом месте тут не находится. Главное — это совершенствование системы предоставления медуслуг в стране при помощи такого прибора и соответствующей мобильной программы-приложения.

Проблема защиты персональных данных

Ивонн Фери (Yvonne FeriВнешняя ссылка), депутат большой палаты швейцарского парламента (Национального совет) из кантона Аргау и член парламентского Комитета по вопросам здравоохранения настроена скептически. Конечно, преимущества цифровой революции должна использоваться и в медицине, но как быть с защитой персональных данных?

По ее словам, совершенно пока не ясно, что будет происходить с всеми медицинскими данными, которые устройство будет передавать в распоряжение экспертов касс ОМС. Кроме того, она опасается, что может пострадать качество медицинской помощи. «Ведь пациенты должны будут сами решать, стоит ли им обращаться к врачу или нет. И я не знаю, сможет ли такое устройство действительно адекватно консультировать пациентов». Пилотный проект кассы ОМС Swica начнется в марте 2020 года, участие в нем примут примерно с 2 000 лиц, застрахованных в этой компании.

Финансы и жизнь Медстрахование в Швейцарии — вторая по частоте причина долгов Рост тарифов ОМС в Швейцарии стал второй по частоте причиной попадания жителей страны в долговую ловушку. Этот контент был опубликован 5 февраля 2019 г. 7:00



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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