Результаты проведенного исследования показывают, что новые речевые звуки появились, когда челюсти и зубы наших предков изменились, с тем чтобы приспособиться к новым продуктам питания. (Keystone)

Язык является неотъемлемой частью нашей культуры, но каким образом на развитие языка человеческого общения повлияла эволюция предпочтений в области питания? Профессор лингвистики Бальтазар Биккель (Balthasar Bickel) и докторант Цюрихского университета Стивен Моран (Steven Moran) считают весьма перспективным и целесообразным изучать вопрос происхождения и механизмы развития языка в контексте биологической природы человека.

Способность человека изъясняться с помощью членораздельной речи выделяет вид Homo Sapiens из остального животного мира. Язык не только позволил человеку покорить и освоить Землю, но еще он стал основной предпосылкой создания письменности, возникновения математики и всего, что появилось впоследствии на их основе. Однако насколько уникален язык человека в качестве системы коммуникации? Базовые характеристики языковых структурВнешняя ссылка исследователи находят и в коммуникативных системах других представителей животного мира.

Например, многие животные издают особые звукиВнешняя ссылка для обозначения призыва, внимания, для подачи знаков опасности или для указания на конкретные предметы, причем многим видам животных удается на примитивном уровне эффективно сочетатьВнешняя ссылка все эти коммуникативные сигналы и создавать из них… язык? Иными словами, пусть даже человеческий язык является феноменом, качественно отличающимся от сигнальных систем животных, все они является производными от их биологической природы.

Мы сформулировали рабочую теорию, в соответствии с которой адекватный анализ процесса формирования фонетической системы языка и лексического богатства человека невозможен без учета биологических факторов и аспектов. Опираясь на данные палеоантропологии, речевой биомеханики, этнографии и исторической лингвистики, мы предположили, что изменения в структуре и характере питания наших предковВнешняя ссылка напрямую повлияли на их жевательный аппарат, а это, в свою очередь, обусловило появлении в их речи новых звуков.

Биология и язык общения

Для исследования проблемы происхождения речи и для лучшего понимания её эволюции имеет смысл взглянуть на язык с точки зрения не только культуры, но и биологии. Сейчас языки в рамках учебной программы по биологии не изучаются. Язык и языкознание рассматриваются в качестве исключительно культурного явления, непосредственно сопряжённого с литературой и искусством, а всеми этими проблемами занимаются в первую очередь точные науки гуманитарного профиля.

Предложенный нами подход отличается очевидным своеобразием, коль сколько язык рассматривается нами в качестве явления, который также свойствен нашей природе, как и вообще системы коммуникации присущи любым представителям животного мира. Наш мозг обрабатывает языковую информацию с помощью нейронных связей, и мы воспроизводим ее посредством и с помощью речевого аппарата, а в случае сурдо-языка — с использованием рук и других жестов.

Зачастую языковые навыки воспринимаются в науке в качестве некоего фиксированного навыка, возникшего с появлением современного человека (человека разумного), и по сути не претерпевавшего с тех пор каких-либо качественных, фундаментальных изменений. В лингвистике и антропологииВнешняя ссылка предполагается, что сегодня типологические характеристики языков и распределение структурных языковых признаков остаются такими же, какими они были в прошлом.

Речь наша и пища

В рамках нашего исследовательского проектаВнешняя ссылка мы подвергаем это предположение законным сомнениям. Мы считаем, что диапазон доступных речевых звуков человека претерпевал с момента его появления заметные изменения. Мы в своем исследовании показываем, что такие губно-зубные (лабиодентальные) согласные звуки, как «ф» и «в», которые возникают при поднятии нижней губы к верхним зубам, начали возникать только после перехода к сельскому хозяйству в период с 10 000 до 4 000 гг. до нашей эры (период может варьироваться в зависимости от региона мира).

И хотя губно-зубные согласные звуки сегодня получили широкое распространение и используются примерно в половине языков мира, мы доказываем, что в языках индоевропейской группы эти звуки стали произносить по-новому в основном со времени бронзового века. По какой причине? Чем было вызвано внезапное появление нового класса речевых звуков?

Разница между палеолитическим, прямым прикусом (слева) и современным ортогнатическим прикусом (справа).

(Tímea Bodogán, CC BY-ND)

Для понимания соответствующих процессов нам нужно ненадолго погрузиться в изучение некоторых аспектов физической антропологии. Для всех приматов характерен прикус (т.е. привычное смыкание зубов), при котором один зубной ряд несколько перекрывает другой, как у молочных, так и у коренных зубов. В разговорной речи его называют прикус «ножницы». В дальнейшем такой ножницеобразный прикус у молодого примата под влиянием обычного рациона, состоящего из твердой пищи, естественным образом превращается в зрелом возрасте в прямой прикус (когда верхние и нижние зубы смыкаются своими краями, не находя друг на друга, что облегчает жевание твердой пищи).

По мере изобретения технологий обработки пищевых продуктов, таких как измельчение и ферментация, которые стали еще популярнее с развитием сельского хозяйства, люди переходили на рацион питания, состоящий из продуктов с более мягкой консистенцией. Доступность такой мягкой пищи означала, что ножницеобразный прикус стал сохраняться и в зрелом возрасте. Например, археологические находки человеческих черепов на территории современного ПакистанаВнешняя ссылка (4 300 год до нашей эры) свидетельствуют о наличии ножницеобразного прикуса у людей уже того времени.

Это относительно недавнее изменение человеческого прикуса сделало возможным использование в речи человека губно-зубных звуков. Данный процесс проходил постепенно в географических регионах Европы и Южной Азии вследствие расширения доступа к продуктам более мягкой консистенции за счет более совершенных технологий обработки пищи.

Правда, эти новые звуки появились не везде: сохранение ножницеобразного прикуса лишь облегчает легкость произношения губно-зубных (лабиодентальных) согласных звуков и увеличивает вероятность их случайного произношения, но совсем не обязательно делает их неотъемлемой частью звукового ряда. Поэтому в одних регионах, социумах и культурах у групп населения постепенно развился новый класс речевых звуков, но в других местах этого не произошлоВнешняя ссылка.

Темы для размышления на будущее

Речевой онтогенез с точки зрения биологии позволяет нам ставить новые интересные исследовательские вопросы, например, как в процессе эволюции развилось современное многообразие звуков речи? В настоящее время существует более 2000 различных речевых звуковВнешняя ссылка, которые присутствуют приблизительно в 7000 языках мираВнешняя ссылка. Эти речевые звуки варьируются от основных базовых гласных («и», «а», «у»), встречающихся в большинстве языков, до редких щелкающих согласных ряда языков, на которых говорят в южной части Африки.

Откуда же взялась такая широкая палитра речевых звуков в языках, на которых общается наш мир? Недавно проведенные исследования показывают, что основные анатомические предпосылкиВнешняя ссылка развития речи появились задолго до появления Homo sapiens, т.е. разумного человека. Согласно этим данным, в основном именно развитие нервной системы дало возможность современному человеку осуществлять с помощью сложных моторных функций контроль над нашим речевым аппаратом.

Но сегодня наши новые выводы указывают на то, что исследователи, возможно, недооценили важность мельчайших анатомических деталей: несмотря на наличие основ общей научной картины, некоторые звуки могли появиться задолго до происхождения семейств гоминидов и приматов лишь в силу анатомических условий и независимо от регуляции моторики. Мы считаем, что наше открытие знаменует собой новую главу в поиске предпосылок возникновения языка − одной из наиболее ярких отличительных способностей человеческого рода. В научном сообществе эта проблема недаром считается одной из самых сложныхВнешняя ссылка.

Статья была впервые опубликована на независимом некоммерческом портале The ConversationВнешняя ссылка.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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