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Нобелевская неделя Нобелевская премия по физике досталась швейцарским ученым!

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Дидье Кело и Мишель Майор, лауреаты Нобелевской премии по физике.

(Keystone / Laurent Gillieron)

На этой неделе Нобелевский комитет объявляет лауреатов престижной премии за 2019 год. Нобелевская премия по физике присуждена двум швейцарским ученым и американо-канадскому исследователю за революционные открытия в астрономии.

В этом году Нобелевскую премию по физикеВнешняя ссылка разделили: первая часть досталась Мишелю Майору (Michel Mayor) и Дидье Кело (Didier Queloz) из Женевского университета за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. Вторая - Джеймсу Пиблсу (James Peebles) за открытия в области физической космологии.

Победители этого года произвели революцию в нашем понимании истории Вселенной и понимании нашего места в космосе, - об этом Шведская академия объявила сегодня, 8 октября, в Стокгольме.

Более 4000 экзопланет

В 1995 году Майор и Кело открыли первую планету за пределами Солнечной системы, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа 51 Пегаса. Они произвели революцию в астрономии и создали область исследований экзопланет. Между тем, на данный момент обнаружено уже более 4000 экзопланет.

Пиблс с его работой по физической космологии заложил основу для нашего нынешнего понимания истории Вселенной - от Большого взрыва до сегодняшнего момента, - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Огромная радость в Женеве

«Это открытие было самым захватывающим за всю нашу карьеру, и получение Нобелевской премии - просто невероятное событие!», - цитируют Мишеля Майора и Дидье Кело в пресс-релизе Женевского университета. Оба лауреата Нобелевской премииВнешняя ссылка по физике в настоящее время находятся за границей.

И, конечно, радостное оживление царит в Женевском университете (Unige). «Это фантастика, что исследования Мишеля Майора и Дидье Кело признаны и оценены так высоко», - сказал ректор университета Ив Флюкигер (Yves Flückiger). «Это хорошая новость для Unige, для Женевы и для всей Швейцарии», - добавил он.

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Двадцать четыре года назад два астронома открыли планету за пределами Солнечной системы. «Никто тогда не знал, существуют ли экзопланеты или нет», - цитируют слова Мишеля Майора в пресс-релизе Unige. Охота продолжалась долгое время. «Многие известные астрономы годами искали их напрасно».

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. Общая сумма денежной премии - девять миллионов шведских крон. В прошлом году лауреатами премии в этой дисциплине стала также группа ученых: Артур Эшкин из США, Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада). Что касается россиян, то выпускники российского физтеха Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году были удостоены Нобелевской премии за разработку новаторского материала - графена.

Рубежи науки В поисках жизни на других планетах: первые итоги

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Подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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