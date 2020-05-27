Проблема (не)продления временных трудовых соглашений уже в 2015 году заставляла аспирантов, докторантов и профсоюзных университетских активистов (на фото: кампус Лозаннского Университета) выходить на акции протеста.

(Keystone / Laurent Gillieron)

В связи с коронавирусным кризисом многие преподаватели, аспиранты, эксперты и молодые ученые с тревогой ждут продления своих временных трудовых соглашений. Примерно восемь из десяти ученых в университетской среде находятся сейчас в плане своей будущей работы в подвешенном состоянии. Кризис лишний раз показал, насколько сложна и неоднозначна ситуация в академическом мире Швейцарии.

Такова ситуация и в Лозаннском университете (UNIL). Там карантин привел в буквальном смысле слова к развязыванию настоящей бюрократической войны. Профессора, докторанты, аспиранты, эксперты и исследователи реально обеспокоены перспективами продлением своих временных трудовых соглашений и контрактов. В тексте запущенной 13 мая онлайн-петиции содержится критика в адрес руководства Университета, отношение которого к сотрудникам оценивается в качестве «проблематичного». В переводе со швейцарского политически-корректного новояза это означает, что сотрудники вуза вне себя от злости.

И в самом деле, ассистенты и докторанты, имеющие временные трудовые соглашения, должны сейчас заполнять подробную форму-опросник, доказывая, что в период с середины марта до середины мая 2020 года карантин действительно негативным образом повлиял на их научную работу, делая ее порой даже невозможной. Сотрудникам, чьи трудовые соглашения истекают в конце мая, дано только три дня на то, чтобы заполнить эти формы и вернуть их в ректорат. Такая политика «есть выражение полного недоверия руководства к ученым и исследователям», — говорит Антуан Шолле (Antoine Chollet), преподаватель и научный сотрудник Университетского института политических исследований в Лозанне.

Восемь человек из десяти

На всех факультетах Лозаннского Университета такими требованиями прямо или косвенно затронуты около 1 300 человек, начиная от аспирантов и докторантов до профессоров и доцентов. «Постоянные трудовые соглашения на полную ставку имеют в Университете меньшинство преподавателей и исследователей», — говорит А. Шолле. В целом швейцарских университетах в среднем ограниченные по времени трудовые контракты имеют восемь из десяти сотрудников.



Антуан Шолле (Antoine Chollet), политолог Лозаннского Университета, изучает проблемы функционирования структур и институтов швейцарской демократии.

(hors-serie.net)

По словам А. Шолле в Лозанне на срок всего жесткого карантина был закрыт весь кампус, включая библиотеку и химические и медицинские лаборатории, что привело к необходимости заморозить и перенести на будущее большое количество проектов. Лаборатории снова открыты тут с конца апреля, с 11 мая снова работает университетская библиотека. В России ситуация в вузовской среде вызывает глубокую озабоченность. В заявлении профсоюза «Университетская солидарность» отмечаетсяВнешняя ссылка, например, что «вместо материальной или технической помощи преподавателям руководства большинства вузов изобретают только новые формы отчетности и не собирается поддерживать студентов и аспирантов, лишившихся возможности заработка.

Вследствие режима самоизоляции многие (аспиранты и студенты) потеряли возможность подработки, а экономический кризис делает затруднительной материальную помощь учащимся со стороны их родителей. Однако никаких мер в поддержку студентов и аспирантов ни правительство, ни руководство вузов не предприняли». Профсоюз требует от министерства высшего образования и науки продлить все трудовые договоры до конца пандемии и обеспечить студентам дополнительные ежемесячные выплаты не менее регионального МРОТ.

В США многие университеты также заявили о сокращении штатов. А что в Швейцарии? «Швейцарские университеты тоже являются государственными (кантональными), а не частными, как, например в США», — говорит пресс-секретарь Лозаннского университета Жеральдин Фальбриар (Géraldine Falbriard). И тем не менее, судя по ее словам, ситуацию в Швейцарии нельзя сравнивать ни с положением в России, где все решают чиновники по своему произволу, ни с ситуацией в США, где все, в частности, зависит от расположения духа частных инвесторов и спонсоров.

До 7 миллионов в месяц

Так называемый «университетский средний класс» (научные сотрудники, ассистенты и так далее) требуют в Лозанне от руководства Университета пересмотреть свою политику. Все временные трудовые соглашения и контракты с руководителями среднего звена, с административным и техническим персоналом, должны быть автоматически продлены на срок не менее чем на два месяца, причем предпочтительным является шестимесячное продление, а все новые назначения должны быть перенесены на весенний семестр 2021 года.

Все вышеупомянутые «формуляры», которые сейчас от сотрудников требуется заполнить, должны быть упразднены при гарантировании полной конфиденциальности информации, содержащейся в уже отосланных заполненных опросниках. Несмотря на протесты, однако, руководство Университета не хочет отказываться от ненавистных анкет. «Ни о каком негативном настрое со стороны руководства речи не идет, но деканаты и кадровые комиссии должны принимать решения в каждом конкретном случае, а для этого им нужны все необходимые персональные данные». «Условия работы разных преподавателей, докторантов или исследователей могут быть очень разными», — говорит Жеральдин Фальбриар.

Рынок труда Как Швейцария ищет иностранные таланты, и как сама же отпугивает их! Швейцария ищет талантливых студентов, в том числе из стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ, обучает или и потом сама же не дает им разрешений на работу. Этот контент был опубликован 13 марта 2020 г. 10:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Firms lament red tape for hiring foreign talent in Switzerland

Кроме того, по ее словам, эти анкеты были максимально упрощены, с тем чтобы их можно было заполнить за максимум пятнадцать минут. Ведь в итоге на кону стоят суммы величиной до семи миллионов швейцарских франков в месяц. Они должны быть «распределены как можно более справедливо, а это требует значительных административных усилий».

Гибкая политика во Фрибуре

При наборе молодых исследователей Фрибургский университет уделяет особое внимание принципу здравого смысла и гибкости. Например, многие временные соглашения и контракты уже финансируются здесь за счет средств, предоставляемых третьими сторонами и организациями, такими, например, как Европейский исследовательский совет (European Research Council). «Этот формат финансирования с самого начала позволяет гибко нанимать персонал на ограниченный период времени для осуществления конкретно того или иного проекта», — говорит Мариус Видмер (Marius Widmer), пресс-секретарь Университета.

Уже 9 апреля «Швейцарское агентство по продвижению инноваций» (Schweizerische Agentur für Innovationsförderung InnosuisseВнешняя ссылка) заявило о необходимости искать и внедрять «прагматичные и небюрократические» решения в области финансирования академической науки, с тем чтобы научно-исследовательские жизнь в Швейцарии не стала жертвой коронавируса. «Швейцарский национальный научный венчурный фонд» (SNSF) также пообещал уже от имени швейцарского правительства (Федерального совета) проявлять как можно большую «степень гибкости в сфере тендеров и конкурсов и распределения средств в рамках недавно запущенной исследовательской программе по «Ковид-19».

Что касается Фрибургского университета в целом, то его работа во время карантина продолжалась более или менее нормально, хотя и при массовом использовании удаленных методов коммуникации. А вот на что кризис повлиял более чем негативно, так это на лабораторные исследования. «Некоторые проекты, вероятно, займут больше времени, чем ожидалось», — говорит М. Видмер. А что насчет продления контрактов? Во Фрибуре ученые должны подавать соответствующую заявку на имя руководства вуза.

«И оно, безусловно, отнесется к ним очень благосклонно», — уверяет пресс-секретарь. В Лозанне продление контрактов планируется финансировать через резервный фонд, а часть средств для покрытия непредвиденных расходов может быть взята из бюджетов, зарезервированных в свое время на проведение разного рода массовых мероприятий (конгрессы, семинары), которые были отменены в марте и апреле 2020 года из-за коронавируса.

Непредвиденные расходы

Однако остается пока нерешенным главный вопрос: кто, в конечном счете, возместит все непредвиденные чрезвычайные расходы, возникшие на в сфере университетской науки в период коронавирусного кризиса? Ни один университет сегодня пока не осмеливается публиковать цифры таких расходов. «Этот вопрос станет предметом последующего анализа», — говорит М. Видмер, прикидывая, что текущие расходы на IT-оборудование и логистику, а также расходы в сфере реализации санитарных мер защиты от вируса, можно было бы частично покрыть за счет экономии, невольно возникшей в период кризиса в иных областях.

В Женевском университете (UNIGE) тестовые проекты в области дистанционного обучения и удаленной работы из дома реализовывались уже до кризиса, но теперь коронавирус наверняка заставит здесь ускорить движение именно в этом направлении, что, с другой стороны, уже опять-таки привело к непредвиденным расходам. «Этот кризис негативно повлиял и на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, которая была буквально парализована в течение двух месяцев. Последствия этого карантина оцениваются в сумму не менее чем в 3 миллиона франков», — говорит Луана Наска (Luana Nasca), пресс-секретарь UNIGE.

Кроме того, по ее словам, имеются также не предусмотренные в бюджете расходы, связанные с мониторингом эпидемиологической ситуации и с организацией кризисного формата пропускного режима в зданиях Университета (по первым оценкам эта сумма достигает 780 000 франков). В целях оказания помощи студентам, которые серьезно пострадали от экономических последствий кризиса (потеря работы, покупка дополнительного компьютерного оборудования для удалённой работы из дома), уже создан фонд поддержки в размере более двух миллионов франков с опорой на пожертвования частных фондов, хотя по большей части этот фонд финансируется все-таки из бюджета «Общего фонда Женевского университета» (Fonds général de l’université).

Продление до полугода Буквально на днях, 20 мая 2020 года, Женевский университет UNIGE представил собственный план продления и переоформления — «в принципе, на два дополнительных месяца» — временных трудовых контрактов и соглашений. Основное внимание уделяется здесь молодым ученым, профессиональная карьера которых незаслуженно попала под удар пандемии. Деканат стремится «учитывать все многообразие ситуаций и разнообразие имеющихся источников финансирования (кантональные фонды, венчурный фонд SNSF, европейские фонды, другие стипендии), работая в направлении справедливого использования и распределения средств». В обоснованных случаях контракт может быть продлен и на срок до шести месяцев, однако тогда необходимо будет предоставить доказательства того, что «данная исследовательская деятельность существенно пострадала от кризиса (проблемы в сборе эмпирических данных, усложненный доступ к оборудованию и т.д.). Кризис также наложил свой отпечаток и на академическую науку в немецкоязычной Швейцарии, даже несмотря на то, что многие эксперты и исследователи продолжали работать в своих офисах или дома. Цюрихский университет уже успокоил своих сотрудников с ограниченными по времени контрактами. «В случае необходимости такие трудовые соглашения будут продляться даже сверх всех норм максимальной продолжительности», — говорит пресс-секретарь этого вуза.

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