Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 7:00

У 60% протестированных призывников есть проблемы по крайней мере по 1 из трех параметров - по концентрации, подвижности или морфологии сперматозоидов.

(© Keystone / Christian Beutler)

Первое в истории общенациональное тестирование молодых швейцарских мужчин показало, что более 60% из них имеют сперматозоиды, подвижность или морфология которых ниже среднего уровня.

Исследователи из Женевского университета протестировали более 2 500 призывников в возрасте от 18 до 22 лет. Имея средний результат 47 миллионов сперматозоидов на миллилитр, швейцарцы находятся в нижней части рейтинга - вместе с Данией, Норвегией и Германией. Европейская медиана колеблется от 41 до 67 миллионов сперматозоидов на мл.

«Важно знать, что показатель ниже 40 миллионов сперматозоидов на мл говорит о том, что время, необходимое для зачатия ребенка, значительно увеличивается», - сказал Серж Неф (Serge Nef), один из соавторов исследования.

Нынешние результаты можно сравнить с данными из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в 2010 году: тогда 17% протестированных имели количество сперматозоидов менее 15 миллионов на мл.

Мужчина с количеством сперматозоидов ниже 15 миллионов на мл обладает сниженной фертильностью и может иметь проблемы с зачатием ребенка.

Бесплодие определяется как неспособность оплодотворить/забеременеть после 12 месяцев регулярного незащищенного секса.



Но причиной для беспокойства экспертов стало не только количество сперматозоидов: было обнаружено, что подвижность сперматозоидов у протестированных мужчин тоже снижена, причем у четверти из них подвижность сперматозоидов была ниже 40%.

Кроме того, 40% мужчин имеют менее 4% «морфологически нормальных» сперматозоидов. В целом же у 60% протестированных по крайней мере один из этих трех параметров (концентрация, подвижность и морфология) ниже стандартов ВОЗ. Около 5% имеют проблемы по всем трем направлениям.

Учеными было установлено, что курение матерей во время беременности коррелирует с плохим качеством спермы. Курящие матери были у 18 % мужчин со сниженной фертильностью и у 11% мужчин с относительно здоровой спермой. Подчеркнем, корреляция вовсе не означает причинность.

Ученые предостерегают от выводов о фертильности мужчины, основанных лишь на одной спермограмме, показатели которой могут быть истолкованы как нормальные. В реальности же, согласно результатам исследования, ситуация вызывает озабоченность: качество спермы молодых мужчин в Швейцарии не является оптимальным и может отрицательно сказаться на их фертильности.

Однако по состоянию на 2015 год в Швейцарии неожиданно было зарегистрировано рекордное число младенцев - и это после многих лет, когда приходилось регистрировать постоянно снижающееся число родившихся в стране детей.



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Франсуа Хёпфлингер (François Höpflinger), бывший профессор кафедры социологии семьи Цюрихского университета считает, что причиной такого всплеска рождаемости являются, как ни странно, кризисы, катастрофы и катаклизмы, происходящие вокруг Швейцарии.

«В эпоху ускорения жизненных циклов, в период роста степени неуверенности в завтрашнем дне, семья остается единственным «островом» стабильности, что ведет к укреплению позиций традиционных ценностей в рамках того, что в науке принято называть «жизненный проект», — считает он.









Подготовила Надежда Капоне

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