Коровы на идиллических пастбищах, окруженные горами – таково стандартное, клишированное представление о Швейцарии. Коровы и пастбища в стране есть, но мало кто знает, что эти мирные животные являются значительным источником парниковых газов.

(© Keystone / Gian Ehrenzeller)

Может ли изменение режима питания молочных коров помочь предотвратить глобальное потепление на нашей планете? Несколько швейцарских компаний создали кормовые добавки, которые, как они говорят, снижают объём выбросов метана из желудков животных, но их выкладки пока убедили далеко не всех.

Животноводческие хутора и фермы — неотъемлемый элемент «рекламной», идиллической Швейцарии. Зеленые луга, усеянные полевыми цветами, и коровки с колокольчиками на шеях на фоне захватывающих дух альпийских пейзажей: такой представляют себе Швейцарию во всем мире. Однако мало кто осознаёт, что все эти пастбища каждый год выбрасывают в атмосферу миллионы литров метана, парникового газа газ, совокупные мера и степень воздействияВнешняя ссылка которого на атмосферу за последние 100 лет примерно в 28 раз превысили эффект от выбросов углекислого газа.

Тем самым именно метан становится важнейшим фактором, вносящим свой вклад в процесс изменения климата. «Всё поголовье коров на Земле — это третий по величине источник выбросов парниковых газов в мире после экономики Китая и США», — говорит Мишель Матрес (Michael Mathres), руководитель стратегических проектов агрохимической компании Mootral Внешняя ссылкасо штаб-квартирой в окрестностях Женевы. Поэтому, по его словам, в настоящее время сельское хозяйство и пищевая промышленность в совершенно недостаточной степени привлечены к борьбе с причинами, ведущими к изменению климата.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization — FAOВнешняя ссылка) на долю сельскохозяйственных животных приходятся около 14% от общего объёма выбрасываемых в атмосферу парниковых газов во всем мире, причем две трети этого объёма генерируется крупным рогатым скотом. В самом Швейцарии наблюдается схожая картина: здесь сельское хозяйство отвечает примерно за 13% от общего объема генерируемых парниковых газов.

Роль коровьего пищеварительного тракта в глобальном потеплении

Первая камера четырехкамерного желудка коровы, рубец, населена целой вселенной микробов, которые ферментируют пищу, облегчая ее переваривание. В процессе пищеварения образуется метан, который выбрасывается в атмосферу с коровьей отрыжкой через пасть. В среднем корова может отрыгивать примерно один раз в минутуВнешняя ссылка, выбрасывая в воздух ежедневно до 500 литров метана, газа, не имеющего запаха.

ch emissions Grafik Treubhausgasemissionen der Schweiz nach Sektoren

Помочь изменить ситуацию призван Mootral Ruminant, препарат, получаемый из чеснока и цитрусовых. В продажу на рынок он должен поступить уже к концу текущего года. Как утверждают представители компании-производителя, при включении его в ежедневный коровий рацион выбросы метана можно сократить на 30% и даже более. Другая швейцарская компания, Agolin, производит и поставляет кормовую добавку Agolin RuminantВнешняя ссылка, изготовленную из семян гвоздики и кориандра. По словам директора компании Курта Шаллера (Kurt Schaller) эта добавка позиционируется на рынке как средство увеличения надоев, однако повышение молочной производительности стада ведет к снижению объёма выбрасываемого в атмосферу метана на 6-30%.

Как говорит Курт Шаллер, все эти кормовые добавки изменяют бактериальную среду в рубце коровы. По его словам, сейчас кормами, содержащими Agolin Ruminant, питаются уже около миллиона коров, в основном в Европе. Представители компании Mootral говорят, что их продукция снижает выработку метана за счёт подавления организма под названием метанобревибактер (Methanobrevibacter smithii), который как раз и перерабатывает водород и углекислый газ в метан. Исследование, подтвердившее эту гипотезу, было оплачено британской фармацевтической компанией Neem Biotech, которая участвовала, в частности, в разработке препарата Mootral Ruminant.

Экспериментальная проверка

А что говорят другие исследования и эксперименты насчет эффективности такого рода новейших препаратов? Компания, производящая Agolin Ruminant, утверждает, что снижение объемов выделяемого животными метана наблюдалось после шести первых недель применения добавки. Однако другие тесты показали, что в течение приблизительно трех экспериментальных недель процесс сокращения объемов выделяемого метана шел, но постепенно ослабевая.

ag emissions Grafik: Woher kommen die Treibhausgase in der Schweizer Landwirtschaft?

Курт Шаллер из компании Agolin говорит, что более масштабные эксперименты с животными всегда показывали положительные результаты, но их подробности пока засекречены в ожидании предстоящей официальной публикации. Лондонская консалтинговая компания Carbon TrustВнешняя ссылка, специализирующаяся в области экологии, результатами, полученными компанией Agolin, вполне довольна. Они являются для неё достаточно убедительными, став даже основанием для выдачи сертификата, который подтверждал: компании, производящие корма с примесью данного препарата, имеют право утверждать, что они добились сокращения объемов выбрасываемых ими парниковых газов на 10%.



Исследовательская группа, работающая в составе Швейцарского федерального Центра сельскохозяйственных исследований AgroscopeВнешняя ссылка, попыталась оценить, насколько эффективными в качестве кормовых добавок для крупного рогатого скота могут оказаться прессованное льняное семя и молотый рапс. Использование обоих ингредиентов привело к снижению общего объема генерируемого метана на 7% и к сокращению выбросов на 15–17% в пересчете на килограмм произведенного молока. А вот Даниэль Бретчер (Daniel Bretscher), научный сотрудник центра Agroscope, который не принимал участия в этом исследовании, говорит, что не испытывает особого оптимизма по поводу их эффективности в качестве средства снижения выбросов парниковых газов.

«Жвачные животные — не автомобили, их нельзя оптимизировать и сделать более эффективными путем использования разного рода добавок и присадок», — говорит он, добавляя, что вмешательство в процессы, характер которых складывался в течение тысячелетий, может привести к нежелательным побочным эффектам. Что же тогда делать? Меньше пить молока и есть меньше мяса и вообще сократить в нашем рационе долю продуктов животного происхождения! Интересно, согласны ли на это школьники, которые демонстрируют в защиту климата?

Фермеры и финансирование

Как говорит Фабьен Томас (Fabienne Thomas), руководитель Отдела энергетики и окружающей среды Швейцарского союза фермеров (Schweizer BauernverbandВнешняя ссылка), швейцарские крестьяне внимательно отслеживают все то, что происходит в области исследований и разработок новых видов кормов. Однако государство, которое предписывает животноводам применять те или иные пищевые добавки? Нет, к такому вмешательству в свободу бизнеса фермеры относятся очень настороженно! Чрезмерная бюрократия чревата, с их точки зрения, новыми непроизводительными потерями.

«Это, прежде всего, вопрос накладных расходов», — говорит Ф. Томас. «Рост числа нормативных требований ведёт к росту степени затратности производства, а значит, к падению уровня конкурентоспособности швейцарских фермеров по сравнению с европейскими производителями». Но, может быть, следует пойти другим путем и начать дотировать производство и применение кормовых добавок за счет средств федерального бюджета? Даниэль Фельдер (Daniel Felder), курирующий климатическое досье научный сотрудник Федерального ведомства по делам сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft — BLW), говорит, что еще ни одна из кормовых добавок не получила федеральной сертификации, дающей право претендовать на предоставления государственной субсидии.

По его словам, положительные сдвиги уже есть, «но пока ещё не ясны и критерии, которые должны лежать в основе такой программы субсидий. На что нужно ориентироваться и какие базовые критерии должны действовать в ситуации, когда разные фермеры используют для скота разные корма, когда специфика производства может очень сильно отличаться от региона к региону, не говоря уже о том, что сама методология мониторинга объемов выбросов парниковых газов более чем далека от совершенства».

Откажутся ли климатические забастовщики от гамбургеров?

Будет ли использование кормовых добавок включено в перечень государственных мер по снижению выбросов парниковых газов? Все зависит от результатов дальнейших тестов и исследований. Даниэль Бретчер из Agroscope указывает, что сейчас очень трудно понять, являются ли результаты исследования ситуации с выбросами метана статистически релевантными, коль скоро разные животные производят разное количество метана. Что же касается измерительных систем (вводимых внутрь капсул или мобильных контрольных устройств), то для них, как известно, характерен высокий уровень статистических погрешностей.

Он также указывает на то, что эффект сокращения выбросов парниковых газов, достигаемый за счёт применения кормовых добавок, может был полностью нивелирован энергетическими и прочими затратами, необходимыми для выращивания ингредиентов, из которых потом должны производиться такие добавки. Кроме того, со временем микрофлора в рубце коровы вполне может адаптироваться к этим добавкам, заметно снизив степень их эффективности. Даниэль Фельдер (Daniel Felder) из Федерального ведомства по делам сельского хозяйства считает, что добавки – это пустая трата времени и что единственный вход заключается в качественном сокращении поголовья крупного рогатого скота в мире.

По его словам, в 1990-е годы в Швейцарии наблюдалось резкое сокращение выбросов парниковых газов, а почему? Потому что тогдашнее законодательство в области сельского хозяйства позволяло производить прямые бюджеты доплаты фермерам, соблюдавшим определенные экологические стандарты. Это привело к уменьшению численности крупного рогатого скота в стране примерно с 1,9 до 1,6 миллиона голов. В итоге, как говорит Даниэль Фельдер, «нам никуда нам не деться от простого факта: для достижения поставленных климатических целей нам необходимо потреблять меньше мяса и производить меньше продуктов питания животного происхождения».



Изменения климата: что происходит в сельском хозяйстве По итогам пересмотра швейцарского «Закона о CO2Внешняя ссылка», основного инструмента климатической политики Швейцарии, предусматривается, в том числе, и внесение изменений в характер рамочных условий работы сельского хозяйства с тем, чтобы и этот сектор швейцарской экономики принимал участие в достижении национальных климатических целей. Новая редакция этого закона должна вступить в силу в 2021 году. По словам Фабьен Томас (Fabienne Thomas) из Швейцарского союза фермеров сельхозпроизводители уже ввели в действие некоторые инструменты контроля за выбросами парниковых газов, применяя, например, специально рассчитанный порядок севооборота и культивации земель. Кроме того, они могут использовать, например, удобрение типа ENTEC-26Внешняя ссылка, которое связывает и тем самым удерживает находящийся в почве азот и которое можно получить по льготным ценам в рамках швейцарской Программы компенсации и сокращения объемов выбросов СО2Внешняя ссылка. Интересен также проект под названием «Экологическое молоко» (Klimafreundliche MilchВнешняя ссылка), финансируемый швейцарским продовольственным гигантом Nestlé и швейцарским Федеральным ведомством по делам сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft, структурное подразделение Минэкономики страны). В его рамках для швейцарских фермеров, поставляющих свою продукцию компании Nestlé, создаются финансовые и иные стимулы, с тем чтобы те не забивали свой молочный скот слишком рано, давая ему возможность пройти как минимум пять 300-дневных циклов лактации (сейчас стандартом являются три цикла). Это даёт возможность сократить выброс парниковых газов с каждого килограмма молока, по меньшей мере, на 5%. Таковы слова пресс-секретаря компании Nestlé Марианны Феллманн (Marianna Fellmann). А если, как она говорит, на такой режим перейдут вообще все швейцарские молочные фермеры, то это позволит сократить объём выбросов СО2 примерно на 150 тыс. тонн в год, «что составит 15% от новых климатических целей, которые будут поставлены перед швейцарским сельским хозяйством после того, как войдёт в силу новая редакция Закона о CO2». Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Нина Шулякова под ред. Игоря Петрова.

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