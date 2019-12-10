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Безопасность Больницы Швейцарии сообщают о росте числа нападений на персонал

Emergency services at the HUG

От словесных атак и угроз особенно страдают службы скорой помощи и детские больницы.

(Keystone)

Швейцарские больницы усиливают меры безопасности в ответ на увеличивающиеся нападения на их персонал.

От такого рода инцидентов собенно страдают службы скорой помощи и детские больницы, пишет газета NZZ am Sonntag, которая изучила ситуацию на примере пяти университетских больниц Швейцарии.

Университетская больница Женевы (HUG), в которой, в отличие от других медицинских учреждений, насчитывается незначительное количество инцидентов, уже зарегистрировала в этом году 5000 случаев, произошедших в ее службе скорой помощи. Для сравнения университетская больница Лозанны (CHUV) сообщает о 1500 инцидентов, Inselspital в Берне - о 1200, университетская больница Цюриха – о 900.

Атаки носят в основном словесный характер, но бывают и случаи с применением силы, кроме того, медики все чаще получают угрозы о физической расправе.

Число атак возросло за последние десять лет, пишет NZZ am Sonntag. Одна из причин, по словам врачей скорой помощи, заключается в том, что снизился уровень самоконтроля пациентов или их родителей (если речь идет о детской больнице). Нет сдерживающих механизмов, и они чувствуют себя в праве нападать на медицинского работника, так как уверены, что им не придется нести за это ответственность.

Также возросло число пациентов, обращающихся в больничные службы скорой помощи, либо потому, что им не удалось записаться на прием к специалисту, либо потому что у них нет врача общей практики (домашнего врача).

«Люди сегодня все более недовольны и не стесняются высказывать это недовольство», - отметил в разговоре с NZZ am Sonntag Аристоменис Эксадактилос (Aristomenis Exadaktylos), руководитель центра неотложной помощи Inselspital. «Для все большего числа людей взносы медицинского страхования становятся весомым бременем. И когда им нужны медицинские услуги, они думают, что должны получить их немедленно».

Родители попавших в больницу детей также иногда становятся агрессивными по отношению к персоналу больницы. Особенно напряженной выглядит ситуация в рождественские дни, пишет газета, когда многие педиатры находятся в отпуске.

В результате в отделениях скорой помощи все чаще появляются охранники, сообщает NZZ.  Цюрихская детская больница уже четвертую зиму подряд нанимает охранников для работы по вечерам.

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Подготовила Надежда Капоне

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