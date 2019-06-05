Утилизация этих четырех банок из-под напитков позволит сэкономить энергию, объем которой будет достаточным для того, чтобы позволить четырём телеприёмникам работать четыре часа подряд. (© Keystone / Laurent Darbellay)

Весь мир отметил день окружающей среды и в связи с ним мы постарались собрать для Вас некоторые небезынтересные цифры, которые могут дать пищу для размышлений при ответе на вопрос о том, что маленькая Швейцария может сделать для защиты климата в ситуации, когда её доля в мировых выбросах парниковых газов выглядит, мягко говоря, более чем скромно.

В рамках же швейцарской экономики правильная утилизация пластиковых бутылок и окурков может дать довольно значительный эффект. Значит ли это, что страна должна непременно стремиться перевести свою экономику на нулевой режим выбросов? Не уничтожит ли она таким образом свою промышленность? Думайте сами, решайте сами, а пока вот какие данные мы для вас собрали.

Каждый из нас хотя бы один раз в жизни, но с такой ситуацией сталкивался: времени нет, до урны далеко, а докуренную сигарету или пустую банку из-под лимонада требуется куда-то деть. Почему бы тогда просто не бросить их тайком на землю? Тоже самое касается путешествий на относительно короткие дистанции: как мне добраться до Берлина, поездом или на самолете? Поезд экологичней, но он идет дольше. Но давайте представим себе, что все без исключения жители Швейцарии последовали примеру Греты Тунберг и зажили исключительно экологически праведной жизнью? Что получится тогда?

Банки из-под напитков Конец цитаты

Правильная утилизация железных банок способна сэкономить огромные объемы энергии. Если каждый житель Швейцарии утилизирует в год одну такую банку, то все вместе они были бы способны сэкономить количество энергии, достаточное для того, чтобы обеспечить работу 17 млн телеприемников в течение двух часов. За это время вполне можно будет посмотреть две серии нашумевшего сериала «Чернобыль». К такому выводу пришла левая международная организация Every Can Counts.Внешняя ссылка

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

Пластиковые бутылки Конец цитаты

Если бы все жители Швейцарии утилизировали бы в год только по одной пластиковой бутылке, то они бы смогли сэкономить объем энергии, достаточный для того, чтобы обеспечить работу 907 тыс. настольных компьютеров-лэптопов в течение 50 часов. За это время можно посмотреть почти весь сериал «Игра престолов». Эти данные были получены в результате аналитического исследования, подготовленного по заказу межотраслевой организации PET-RecyclingВнешняя ссылка. В настоящее время в Швейцарии утилизируются 83% всех произведенных пластиковых бутылок, то есть пространство для роста еще есть.

Приносите с собой свои напитки Конец цитаты

Если бы сейчас все жители Швейцарии как один отказались бы покупать напитки в пластиковых бутылках объемом в 500 мл., то тогда они бы смогли экономить в день 1,06 литров нефти, необходимой для изготовления всей этой одноразовой тары, что эквивалентно 6 682 баррелям сырой нефти, и это только за один день! К такому выводу пришел экологический Pacific InstitutВнешняя ссылка, исходя из того, что количество нефти, необходимое для производства пластиковой бутылки данного объема, эквивалентно ¼ части этого объема.

Окурки Конец цитаты

Признаемся, положа руку на сердце: сколько раз мы бросали недокуренные сигареты просто на землю, не успевая на трамвай или поезд? Сейчас в Швейцарии доля курильщиков составляет 27,1% от общего населения страны в 8,5 млн человек (лица в возрасте от 15 лет). Если бы все они сейчас как один выбросили бы мимо урны по окурку, то на природу обрушилась бы гора «бычков» численностью в 1,95 млн. Все они содержали бы в себе отравляющих и вредных веществ, способных загрязнить 14,6 млн литров питьевой воды в течение одного часа. Такого мнения, по крайней мере, придерживаются левые экологические организации из ИрландииВнешняя ссылка и КалифорнииВнешняя ссылка.

Гражданская авиация Конец цитаты

Если бы все жители Швейцарии перестали летать на самолетах гражданской авиации на краткие дистанции (таковой считается, например, расстояние от Цюриха до Рима, составляющее 1 400 км., или от Берна до Берлина, которое не превышает 1 000 км) и если бы вместо этого до Вечного Города или до Острова Музеев они бы добирались поездом или автобусом, то тогда бы они смогли только за один день сэкономить 3 млн тоннВнешняя ссылка СО2.

Какие можно сделать выводы? Конец цитаты

Ну как, цифры впечатляют? Разумеется, все эти сравнения носят намеренно «заострённый» характер с тем, чтобы повысить степень нашей информированности на предмет «экологического следа», оставляемого каждым из нас каждый день на поверхности планеты. Следует учитывать, что взаимовлияние климата, погоды, экономической деятельности человека и многих других факторов носит многоаспектный и еще не до конца выясненный нелинейный характер. Что не снимает с нас ответственности за собственное поведение и не даёт нам права легкомысленно промахиваться докуренной сигаретой мимо урны. Потому что второй трамвай придет обязательно, а второй чистой природы у нас уже может и не быть. Сериал «Чернобыль» напоминает нам об этом более чем наглядно!



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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