Долина Брегалья/Бергелль (итал. Val Bregaglia, нем. Bergell, на брегальском диалекте — Val Bargaja) в юго-западной части швейцарского кантона Граубюнден простирается в южном направлении в сторону Италии от перевала Малоя (Malojapass, 1 815 над уровнем моря), превращаясь на территории Италии в провинцию Сондрио. Здесь всё «не как у людей», то есть тут на протяжении веков возник свой собственный культурный биотоп со своей особой культурой жилья.

Более того, эта особая культура не только возникла, но и сохранилась здесь, впитав в себя элементы самых разных архитектурных стилей и исторических эпох, что видно и сегодня невооруженным глазом, если начать внимательно рассматривать местные жилые дома и сельскохозяйственные постройки. Мы же предлагаем вам заглянуть в жилой дом, которые по структуре своей и по внутреннему убранству практически оставался в неизменном виде с 16-го века вплоть до наших дней.

В самом центре

Мы находимся в Вами в деревне со звучным названием Викосопрано (VicosopranoВнешняя ссылка), расположенной практически точно в географическом центре долины Брегалья. Здесь окружающие горы немного расступаются в стороны, уступая людям толику плоского пространства, пригодного для жилья и работы. Наш дом находится точно в середине деревни, буквально в двух шагах от главной деревенской площади. Этот дом один из целого ряда архитектурных памятников, образующих узкий переулок, отходящий от площади и ведущий на окраину.

В центре деревни Викосопрано. (© Keystone / Christian Beutler)

Напомним, что нынешний кантон Граубюнден в качестве самостоятельного политического образования берёт своё начало от союза так называемых «трёх лиг» — объединений общин, феодальных владений и других мелких образований, возникших в Средние века.

Одной из таких лиг был «Союз Дома Божьего» (Gotteshausbund), который в 15 веке объединился с двумя другими «лигами»: «Союзом Десяти Сообществ» (Zehngerichtenbund) и Верхним, или Серым Союзом (Graue Bund). Название последнего, происходящее от распространённой в те времена среди местных жителей серой домотканой одежды, в дальнейшем дало название кантону в целом (grau по-немецки «серый»), что видно даже на этом фото.

Типичный каменный мост в деревне Викосопрано. (© Keystone / Christian Beutler)

Тогда же ими был заключён «вечный дружеский союз» со Старой КонфедерациейВнешняя ссылка. Внутри- и внешнеполитическая стабильность обеспечили тогдашнему региону будущего кантона Граубюнден период процветания и быстрого экономического развития. Долина Бергелль исключением не была, и так тут возникли типичные дома зажиточных крестья или купцов, образец которого сейчас находится у вас перед глазами.

У этого дома есть своё собственное название: Casa del Nudair végl, по нем. Haus des alten Notars, по-русски: «Дом старого нотариуса». В прошлом дом принадлежал родовитой патрицианской семье Превости (Prevosti), что запечатлено на семейном гербе, укреплённом на фасаде дома.

(Mattia Lento)

Сегодня тут проживает семья Джианотти (Gianotti). Внутри дом разделен на две квартиры. На втором этаже живет Джон Бишоф (Jon Bischoff) со своей партнёршей Ханной (Hanna) и двумя детьми.

Этот дом был куплен в период после второй мировой войны его дедом по матери, учителем начальной школы. Джон постарался сохранить дом в неизменном виде, поэтому здесь и сейчас обращают на себя внимание многочисленные деревянные предметы и элементы декора, а также отсутствие современных батарей центрального отопления.

(Mattia Lento)

Поэтому и сейчас на в целом современной кухне можно увидеть традиционную дровяную печь, на огне которой Дж. Бишоф любит готовить для своих гостей традиционное местное блюдо пиццоккериВнешняя ссылка.

Еще одной отличительной чертой такого рода жилья является Stüa или Stube — большая гостиная комната. В нашем случае она полностью отделана деревом европейской кедровой сосны (Pinus cembra), каковая в Граубюндене является типичным строительным материалом. Отопление обеспечивается еще одной большой печью. Во многих домах региона такие печи еще отличаются богатством внешней орнаментальной отделки.

(Mattia Lento)

Такого рода «сосновые гостиные» встречаются не только в регионе долины Бергелль, но и в других регионах Альп. Вся жизнь дома обычно концентрируется в этом помещении. В семья Джианотти зимой Stüa полностью переходят во власть детей, которые предпочитают находиться здесь, а не у себя в спальнях, где заметно холодней. Здесь же в «сосновой гостиной» хозяева принимают своих гостей.

(Mattia Lento)

(Mattia Lento)

Раньше Джон и Ханна жили в Цюрихе, но всё лето проводили здесь, в долине Бергелль. В мае 2018 года они решили записать свою новорождённую дочь в детский сад деревни Викосопрано (VicosopranoВнешняя ссылка), а заодно и самим переехать сюда, выбрав эту деревню себе на постоянное жительство.

«Это было не очень-то простое решение. Но мы захотели, чтобы наши дети выросли в более для них безопасном и подходящем окружении. Здесь я знаю всех, все знают меня, тут принято беседовать друг с другом, здороваться, и даже просто случайно встречаясь на улице обмениваться парой слов. Я уже не говорю о местных ресторанах. В Цюрихе мне всего этого очень не хватало», — признается Дж. Бишоф.

(Mattia Lento)

С некоторых пор он уже может считать себя знатоком ретороманской культуры. Будучи по профессии художником-иллюстратором, он имеет возможность уделять много времени местным особенностям языка, культуры, архитектуры, ландшафтов. Со своими детьми дома он разговаривает уже только на ретороманском.

Летом он не только рисует, но и активно участвует в работе общественного коммунального центра Crott da Bond, расположенного в, наверное, последнем доме такого типа в регионе. Небольшая постройка находится чуть в стороне от деревни Бондо. Во время катастрофического селевого потокаВнешняя ссылка 23 августа 2017 года она чудом не была окончательно разрушена и сегодня этот дом является символом возрождения всей деревни.

Дом типа «кротто» (Crotto) или «гротто» в окрестностях города Бондо (Bondo, кантон Граубюнден).

(Mattia Lento)

Такой тип застройки типичен для италоязычной Швейцарии и севера Италии. Строения данного типа возводятся, как правило, неподалёку от естественным образом возникшего ущелья, который играет роль своего рода аэродинамической трубы, обеспечивающей постоянный приток холодного воздуха с гор в жаркую долину. Это помогает создавать стабильные условия для хранения продуктов питания или для вызревания вина нового урожая.

(Mattia Lento)

Ханна, однако, всё еще работает в Цюрихе, она руководит организацией, оказывающей помощь мигрантам и беженцам. Для нее переезд сюда стал очень болезненным событием, ведь в Цюрихе остались у неё не только работа, но и друзья и все социальные контакты.

«Нет вопросов, я люблю Бергелль, однако до сих пор я бы не смогла сказать, положа руку на сердце, что я окончательно ощущаю себя здесь как дома. В деревне Викосопрано всё мое существование ограничено семейным измерением, в то время как жизнь в Цюрихе дает мне возможность быть человеком не только семейным, но и общественным. Справиться с такой „перезагрузкой“ всей жизни бывает подчас очень непросто».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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