Хотя за последние 20 лет женщины в Швейцарии добились значительных успехов, особенно в области высшего образования, но работа по дому по-прежнему распределяется неравномерно: ее выполняют в основном женщины.

(Keystone)

За последние 20 лет женщины в Швейцарии добились значительных успехов, особенно в области высшего образования. По данным Федерального ведомства статистики (Bfs) в настоящее время доля женщин, получающих диплом о высшем образовании, заметно выше, чем доля мужчин.

Если в 1999 году диплом о высшем образовании имели только 9,8% женщин в возрасте 25–34 лет и 14,4% мужчин того же возраста, то в 2019 году эти показатели выросли, соответственно, до 42,3% для молодых женщин и 34,7% для мужчин. Таковы статистические данные, обнародованные BfsВнешняя ссылка накануне серии научно-практических семинаровВнешняя ссылка по гендерной статистике, организованной Европейской экономической комиссией ООН (UN Economic Commission for Europe, UNECE — ЕЭК ООН). Семинары пройдут в швейцарском Невшателе с 13 по 17 мая 2019 года.

Еще интересные цифры: в Швейцарии все больше женщин начинают специализироваться в научных областях, в которых традиционно доминировали мужчины, включая естественные науки, математику, статистику, инженерное дело и строительство. По словам Федерального ведомства статистики в настоящее время в стране выбор направления учебы и профессиональной деятельности уже в гораздо меньшей степени связан с полом, чем ещё 20 лет назад.

Неполный рабочий день

Доля женщин в возрасте 15–64 лет, занятых на оплачиваемой работе, также выросла в Швейцарии с 68,2% в 1991 году до 79,9% в 2018 году. При этом доля работающих полный рабочий день снизилась на 10% как среди мужчин, так и среди женщин. Кроме того, всё большее число жителей страны предпочитает работать неполный день: так, около 59% занятых женщин сейчас работают неполный рабочий день, среди работающих мужчин таких — 17,6%.

Степень распространённости традиционной модели семьи (супружеская пара он и она, плюс ребенок в возрасте до четырех лет, мужчина работает полный рабочий день, а женщина остается дома), заметно понизилась с 59,2% в 1992 году до 23,3% в 2017 году. В настоящее время наиболее распространенной моделью для таких семей является ситуация, когда отец работает на 100%-ную ставку, а мать — неполный рабочий день: доля таких случаев возросла с примерно четверти в 1992 году до половины в настоящее время.

Согласно статистическим данным за 2013 год, работа по дому по-прежнему распределяется неравномерно: ее выполняют в основном женщины — во всяком случае в более чем 70% семей с маленькими детьми. Bfs также указывает на сохраняющийся гендерный разрыв в оплате труда и в представительстве женщин во властных органах Швейцарии.

Университеты «Женское высшее образование в Швейцарии началось с русских» «Русскими» называли тогда всех, кто приехал из Российской империи — и именно этим девушкам удалось то, что не удавалось молодым европейкам. Автор: Надежда Капоне



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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