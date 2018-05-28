Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 8:00 28.05.2018 - 08:00

Швейцарским четырехлеткам самое место — в детском саду. Он же считается начальной ступенью общеобразовательной школы. (Keystone)

Швейцарские родители не торопятся отдавать детей в детские сады, из-за чего грозят пойти прахом все усилия государства, направленные на то, чтобы дети страны в обязательном порядке начинали процесс обучения с четырёхлетнего возраста.

Начальное образование в Швейцарии занимает восемь лет и начинается двумя годами детского сада, который на немецком языке так и называется «Kindergarten» (детский сад), а на французском «école maternelle (материнская школа). Когда детям начинать учиться — это суверенно решают кантоны, субъекты федерации, в компетенции которых находится национальная сфера образования.

Как правило, дети начинают учиться в возрасте от четырёх до пяти лет. Если ребёнок достиг нужного возраста к определённой дате (она может располагаться в диапазоне от начала апреля по конец июля, опять-таки, в каждом из 26-ти кантонов по-своему), он может пойти в сад в начале ближайшего учебного года, который в Швейцарии традиционно стартует в конце лета.

Детский сад не является обязательным всего лишь в нескольких кантонах немецкоязычной Швейцарии, там достаточно отдать в него ребёнка только на один год. Проект Harmos, цель которого состоит в гармонизации различных кантональных систем школьного образования, предусматривает, что, начиная с 2020 года, ключевой датой станет 31 июля. Кто к этому возрасту достигает 4 лет, может идти в детсад. Семнадцать кантонов уже «перешли» на такой порядок.

Слишком маленькие?

Но сдвиг даты на более поздний срок означает, что некоторым детям к началу занятий на этой детсадовской ступени едва-едва исполнится четыре года (в малом возрасте даже несколько месяцев в ту или иную сторону имеют огромное значение). Заинтересованные родители, желающие получить годовую отсрочку, смогут обращаться в органы народного образования по месту жительства с соответствующим запросом, и такая практика уже имеет место, как пишет газета «20 Minuten».

К примеру, в кантонах Золотурн и Берн в детский сад с опозданием пошли в прошлом сезоне 10% детей, тогда как шесть лет назад в том же Золотурне таких детей было всего 2%. В Берне родители, желающие получить отсрочку, даже не обязаны делать официальный запрос. В Цюрихе родители тоже, по информации местных РОНО, нередко «придерживают» детей дома на «лишний» год.

«А между тем исследования показывают, что детям, которые готовятся к школе, посещая детский сад, впоследствии намного легче учиться», — говорит Кристиан Хуги (Christian Hugi) из Объединения учителей Цюриха (Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband — ZLV) в интервью газете «20 Minuten». Эксперты говорят, что дети справляются с начальной ступенью обучения в детском саду по-разному. Кто-то из них ещё не умеет самостоятельно ходить в туалет, или психологически не готов расстаться с родителями. Некоторые малыши быстро устают, другим трудно постоянно находиться в группе, и все это требует от воспитателей дополнительных внимания и сил.

При этом все эксперты говорят, что успешное начало учёбы в детском саду является ключевым фактором для развития ребёнка в будущем. Интересно, что и сами родители нередко испытывают трудности с детским садом. «Необходимость впервые отправить ребёнка за пределы дома — это, безусловно, для многих сложная тема. Родители передают в чужие руки заботу о самом для себя ценном человеке, собственном ребёнке, и психологически это непросто», — пояснил Эрвин Зоммер (Erwin Sommer) из департамента образования кантона Берн газете «20 Minuten».

Встречаются, впрочем, и родители, которые, напротив, предпочитают отправлять своих детей в садик пораньше, особенно если их четвёртый день рождения только на несколько недель опаздывает по отношению к ключевой дате.

В международном сравнении Оптимальный возраст начала обучения обсуждается и в других странах. Например, в соседней Франции дети скоро начнут ходить в детсад с трёх лет. Это предусмотрено программой реформ президента Эммануэля Макрона, которая вступит в силу в сентябре 2019 года. Это один из самых низких обязательных возрастов для школьников в Европе, но изменения затронут только небольшое количество детей. Большинство французских малышей традиционно начинали школу в таком раннем возрасте и прежде. Как заявил президент Э. Макрон, такая мера призвана уравнять шансы детей в сфере образования. В Германии и Италии дошкольное образование начинается для ребёнка с шести лет, а вот Англия, Шотландия и Уэльс выбрали пятилетний возраст. В Финляндии и Эстонии, странах, набравших максимальный балл по школьной успеваемости в последнем исследовании PISAВнешняя ссылка, ученики начинают обязательную школу в семь лет, но перед этим, как правило, они уже ходили в детский сад. Конец инфобокса

Тичино – исключение В италоязычном швейцарском кантоне Тичино детский сад принимает малышей в возрасте с трёх до шести лет, при этом начинать именно в три года не обязательно, можно и позже. Конец инфобокса



Подготовила: Людмила Клот

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