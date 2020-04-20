Школьные занятия дома: пока одни занимаются больше, другие "виртуально прогуливают". (Keystone / Laurent Gillieron)

Во время коронавирусной пандемии школьники все как один были переведены на дистанционное обучение. Только, как показали новые исследования, есть те, кто проводит в день около пяти часов за уроками, а некоторые – еле выдерживают один-два часа.

Таков один из основных выводов исследования под названием «Школьный барометра», которое регулярно проводится Институтом управления и экономики образования (IBB) Университета педагогического образования Цуга. Его результаты были опубликованы на прошлой неделе. Чтобы выяснить, как люди справляются с закрытием школы, было опрошено более 7100 учеников, родителей, учителей и других заинтересованных сторон в Швейцарии, Германии и Австрии.

Напомним, что Швейцарии закрытие школ отсчитывается с 16 марта, с того же момента около миллиона учеников были переведены на дистанционное обучение. Школы будут поэтапно открываться с 11 мая, вначале для младшеклассников, а подростки вернутся за парты позже всех, в июне, объявило правительство после своего заседания 16 апреля.

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Каникулы или стресс?

Особую озабоченность вызвали результаты опроса почти 20% детей и молодых людей в возрасте 10–19 лет, которые сказали, что они проводят в виртуальной школе менее девяти часов в неделю.

«Почти каждый пятый ребенок считает это время каникулами, выходными либо неким неприятным стрессовым опытом, но главное, не использует его для обучения», – пояснил Штефан Хубер (Stephan Huber), глава IBB и инициатор исследования.

Чаще всего это объясняется недостатком мотивации и (или же) отсутствием дома поддержки и ресурсов для онлайн-обучения. Штефану Хуберу также доводилось слышать, что – даже в Швейцарии – некоторым школам приходится покупать для учеников доступ в интернет, чтобы обеспечить им возможность учиться.



На другом конце шкалы находится около трети учеников, которые тратят 25 или более часов в неделю на дистанционную учебу, сказал Штефан Хубер swissinfo.ch. Еще треть занимается около 20 часов в неделю (от 15 до 25 часов).

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В целом, как показано на графике ниже, в среднем ученики говорили, что они потратили на учебу около 18 часов. (Обычно ученики того же возраста, например в кантоне Цюрих, проводят в школе до 26 часов).

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Чем дольше карантин – тем больше образовательное неравенство

Эксперты в области образования уже выразили обеспокоенность тем, что дистанционное обучение может способствовать увеличению разрыва в качестве образования школьников Швейцарии, а этот разрыв в принципе уже является давней проблемой.

Например, дети родителей с высшим образованием с большей вероятностью попадают в гимназии, где учеников готовят к поступлению в университет, чем те, у кого родители с более низким уровнем образования (50,6% учеников против 12,2%, по статистическим данным). Хубер также предупреждает, что чем больше продлится закрытие школ, тем более увеличится этот образовательный разрыв.

Международные исследования показали, что время, потраченное на обучение, является одним из наиболее важных факторов, определяющих результаты обучения, сказал он.

Уважение к школе и новые формы обучения

С другой стороны, 50% учеников сообщили, что им не хватает школы. Также поражает, что родители заново зауважали учителей. «В отчете есть цитаты, в которых родители говорят, что после работы с собственным ребенком за последние дни они действительно начали ценить работу учителей, – сказал Хубер. – Родители обнаружили, как сложно учить своих детей».

Опрос также выявил «большую группу мотивированных учителей, директоров школ и школ, которые используют эту вынужденную ситуацию для продвижения цифрового обучения», –добавил Хубер (даже если уровни технической продвинутости варьировались в разных школах или в разных классах одной школы, тут важна именно мотивация).

Школы используют цифровую среду обучения, чтобы дифференцировать задачи и адаптировать обучение к потребностям каждого ученика, сказал Ш. Хубер. Поэтому он прогнозирует, что смешанное обучение – сочетание классного и цифрового обучения – станет в будущем все более распространенным.

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