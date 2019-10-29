Ребенок, пострадавший от бомбардировок, в госпитале города Дума в 10 км к северо-востоку от Дамаска. (Keystone / Mohammed Badra)

Для подготовки проекта новой конституции 30 октября в Женеве состоится первое заседание Конституционного совета Сирии, состоящего из 150 человек. Сможет ли это стать прорывом в усилиях по урегулированию сирийского конфликта?

«Спецпредставитель Генсека ООН по Сирии открывает дверь к разрешению конфликта, который продолжается уже восемь с половиной лет». Это лишь один из множества газетных заголовков, отозвавшихся на новость о том, что после многолетних попыток удалось наконец под эгидой ООН согласовать список участников для проведения встречи долгожданного Конституционного совета − органа, призванного сформировать в Сирии новые, более демократичные политические структуры, чтобы впоследствии провести выборы.

Журналисты в Женеве начали готовиться к прибытию как минимум 150-ти членов Конституционного совета Сирии — по 50 представителей от правительства, от сирийской оппозиции и от гражданского общества. Но разделяют ли аккредитованные здесь журналисты вынужденный оптимизм упомянутого заголовка? «Не особенно», — поделился один из них, отметив, что некоторых сирийцев из числа этой группы в 150 человек уже начали злобно клеймить в арабских социальных сетях.

Имоджен Фолкс (Imogen Foulkes). (swissinfo.ch)

Я тоже не возлагаю особых надежд на работу этой структуры. В течение семи лет я вела репортажи о «мирных переговорах» по Сирии. Вспоминаю жаркий день в июне 2012 года, когда состоялась встреча Кофи Аннана, Хиллари Клинтон, Сергея Лаврова и других высокопоставленных дипломатов, в ходе которой они договорились, как впоследствии заявил в коммюнике К. Аннан, о необходимости «формирования переходного правительства, обладающего всеми полномочиями исполнительной власти».

Не успело это заявление попасть на страницы газет, как стало ясно, что мировые лидеры по-разному понимают значение сказанного. США продолжали настаивать на том, что в этом переходном правительстве нет места президенту Сирии Башару аль-Асаду. Россия была более взвешенной в своем подходе, высказав предположение, что решение о будущем лидере нужно принимать самим сирийцам. Это была первая международная конференция по Сирии «Женева-1». С тех пор мы были свидетелями «Женевы-2» и еще многих других раундов переговоров. Одни из них проходили под пристальным вниманием средств массовой информации, а другие за закрытыми дверями.

Мы принимали участие в пресс-конференциях, проходивших в атмосфере взаимных упреков, когда, на одной из них представители сирийского правительства выступали с оскорблениями в адрес оппозиции, а не следующей представители оппозиции подвергали оскорблениям сирийское правительство. Конечно же, совместного присутствия делегаций не было ни разу, и даже в самый напряженный период переговоров стороны практически не встречались лицом к лицу. Один из спецпредставителей Генсека ООН по Сирии (сейчас это уже четвертый за шесть лет) даже прибег к использованию специального стола, за которым обе стороны переговорного процесса могли проводить встречи в одной и той же комнате, не глядя друг другу в глаза.

Невообразимые страдания

И все это время шла война. Сирийский народ подвергался всем мыслимым формам насилия, лишений и унижений: непрерывные бомбардировки и обстрелы, осада и голод, пытки и изнасилования. Миллионы беженцев стали бременем для соседних стран, вынужденных заниматься предоставлением им убежища, при том, что здесь, в Европе, правительства с досадой и придирками спорят о том, кто и на каких условиях может у себя пару тысяч таких беженцев.

Единственное приемлемое решение в этой ситуации − заключение мира. Вам это скажет любой специалист в области разрешения конфликтов и миротворчества. Но он также и напомнит, что достижение мира — задача не из легких и ее решение почти всегда требует длительного времени. Между тем участники конфликта в Сирии, руководствующиеся собственными геополитическими интересами (в настоящее время это особо касается Турции, но речь идет так же о России), спустя восемь долгих лет, кажется, по-прежнему считают, что способ разрешения всей ситуации по принципу «дешево и сердито» с использованием грубой силы в зоне конфликта может и в самом деле сработать.

Другие, такие как Соединенные Штаты, пытаются донести туманный посыл, смысл которого, если разобраться, состоит попросту в том, что происходящее «нас не касается». И грубая сила, и отход от участия в событиях — это опасные, близорукие решения, преследующие краткосрочные цели. Они не способствуют ни разрешению конфликта, ни поддержанию прочного мира. Напротив, оба подхода лишь усугубляют бедственное положение в Сирии и ведут к росту недовольства и потенциальной опасности для всех нас на многие десятилетия.

Терпение и экспертный потенциал ООН

Но большинство правительств, как правило, не руководствуются долгосрочными перспективами, а именно — проведением следующих выборов. К счастью, у нас есть Организация Объединенных Наций, которая уже давно ведет эту работу в Сирии и, по сути, является единственным органом, терпение, знания, опыт и объективность которого создают возможности для ведения мирных переговоров по Сирии.

Объявляя о начале работы Конституционного совета, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сказал: «Я твердо уверен, что создание конституционного комитета, организованного и возглавляемого сирийцами, может стать началом политического пути к решению кризиса». Обратите внимание на выбор слов: «создание», «начало», «путь к решению». А. Гутерриш и его специальный представитель по Сирии Гейр Педерсен (Geir Pedersen) осознают, что это начало процесса, который без сомнения будет медленным и очень сложным.

Но, по крайней мере, ООН и Женева располагают необходимым опытом. Здесь проходило множество мирных переговоров − по Вьетнаму, Боснии, Кипру, Восточному Тимору, а в настоящее время проходят мало кому известные Женевские международные дискуссии, которые стали площадкой для встреч представителей Грузии, России, Южной Осетии и Абхазии, проводимых в попытке снижения напряженности и предотвращения любых дальнейших конфликтов.

Не все эти процессы возымели успех, не все они фактически завершились в Женеве. Например, соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина в 1992-1995 гг. было в итоге подписано 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо). А Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — политическое соглашение между Ираном и группой государств относительно ядерной программы Ирана, которое дипломаты и корреспонденты готовили в Женеве бессонными ночами, был, к сожалению, сведен на нет после решения новой вашингтонской администрации о выходе страны из соглашения.

Поэтому наш скептицизм в отношении предстоящего заседания Конституционного комитета объясняется не только тем, что эта война затянулась, но и тем, что участие в нём сразу 150-ти человек делает проведение этого мероприятия очень сложным и трудоемким. Но, по крайней мере, эти 150 представителей вместе с ООН все-таки делают первый шаг, и в этом начинании они заслуживают всяческой поддержки. Не следует ожидать, что все пройдет быстро или легко. Однако, сирийский народ вправе рассчитывать на серьезное взаимодействие участвующих в переговорном процессе сторон в Женеве и на хотя бы заметное снижение степени интенсивности боевых действий.

Имоджен Фолкс (Imogen Foulkes) Шотландка по происхождению, начинала свою карьеру на шотландском телевидении, затем сотрудничала с «Международным швейцарским радио» («Swiss Radio International»), предшественником нашего портала SWI swissinfo. С 2004 года работала корреспондентом ВВС в Женеве и Швейцарии, принимала участие в миссиях Международного Комитета красного креста в Колумбии, в миссиях ООН в защиту прав человека в Тунисе и в поддержку беженцев в Сербии. Если у вас возникли вопросы к автору статьи, то вы можете напрямую обратиться к нему в сети Твиттер @imogenfoulkes. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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