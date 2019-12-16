Дети и подростки могут подвергаться моббингу в школе или по дороге в нее. (Keystone / Martin Ruetschi)

Согласно данным последнего глобального исследования PISA, в швейцарских школах заметно выросло число случаев издевательств, особенно физических домогательств. Но насколько серьезно стоит здесь проблема моббинга молодежи?

В исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2018 год PIZA, опубликованном в начале этого месяца, рассматривается успеваемость 15-летних школьников во всем мире. Благодаря ему мы узнали, что швейцарские школьники испытывают сложности с чтением, зато хорошо успевают по математике.

В исследование также затрагивалась тему благополучия учеников – и здесь оказалось, что, по их собственным словам, 22% учеников в Швейцарии подвергались издевательствам по крайней мере несколько раз в месяц. Это близко к среднему показателю по ОЭСР – 23%, и ничего утешительного в ней нет.

Благодаря швейцарскому национальному докладу PISA за 2018, подготовленному по заказу федеральных властей и Швейцарской конференции кантональных министров образования (EDK) стало возможно глубже изучить эти статистические данные и нарисовать более тонкую картину. Так, со времени проведения последнего обследования PISA в 2015 году был отмечен рост случаев издевательств в школах более чем в два раза.

В целом, «ни в одной другой стране не было такого большого разрыва в данных предыдущего и нынешнего исследований» по уровню моббинга среди школьников среди восьми сопоставимых европейских стран, как в Швейцарии (ее сопоставляли с Германией, Италией, и Австрией, а также Финляндией и Люксембургом). Общая швейцарская оценка 1.38 также «заметно» опередила оценки Франции и Бельгии (1.32 и 1.29 соответственно).

Насмешки, сплетни, насилие....

Например, 13% швейцарских школьников сказали, что по крайней мере несколько раз в месяц над ними насмехались или даже издевались сверстники, что на 2% больше, чем в 2015 году; 11% сказали, что они становились жертвами слухов, распространяемых другими (рост на 4%); 9% сказали, что у них отнимали или уничтожали вещи (рост на 5%).

Самое тревожное: число учеников, которые сказали, что сталкивались с физической агрессией – к примеру, их били или толкали – увеличилось более чем вдвое, с 3% до 7%.

В выводах национального доклада подчеркивается, что опыт учащихся является субъективным. Однако две причины такого роста вполне объективны: реальное увеличение числа издевательств за последние годы, а также и факт, что учащиеся сейчас гораздо лучше информированы о проблеме, чем в предыдущие годы, то есть, замечают ее и готовы открыто о ней говорить.

Конечно, СМИ часто рассказывают истории о запугивании и издевательстве над детьми, будь то в самой школе или по дороге в нее (многие швейцарские дети ходят в школу пешком). В начале этого года федеральные власти провели опрос, результаты которого встревожили: оказалось, что швейцарские школьники подвергаются угрожающе высокому уровню киберзапугивания.

Генеральный секретарь Федерации учителей Швейцарии Франциска Петерханс (Franziska Peterhans), сама – бывшая учительница для ребят в том самом возрасте, который охватывает исследование PISA, говорит, что швейцарские данные о моббинге «тревожат». Вероятно, данные о таком высоком его проявлении вызваны с одной стороны тем, что повысилась осведомленность об этой проблеме, а с другой – вырос и фактический моббинг. Родители и учителя тоже должны быть начеку, сказала она газете Tages-Anzeiger.

Дети без контроля взрослых



Еще одним ключевым моментом является то, что социальные медиа предлагают все новые способы социальной изоляции, при этом в группах в социальных сетях присутствуют все ученики класса, но нет ответственных взрослых. «Для решения таких проблем этого требуются услуги школьного социального работника, и здесь не должно быть никаких сокращений бюджета», – сказала Франциска Петерханс.

Томас Бруннер (Thomas Brunner) из швейцарской организации поддержки молодежи Pro Juventute рассказал новостному порталу Watson, что молодые люди чувствуют себя одинокими – причем несмотря на постоянное присутствие в группах в социальных сетях – и это ощущение одиночества также играет немаловажную роль. Участник группы может быть вовлечен в моббинг, чтобы почувствовать себя частью группы.

«Издевательства – это не изолированный конфликт между двумя людьми в вакууме. Они всегда представляют собой неблагополучные отношения внутри определенной группы людей», – сказал он.

По словам Т. Бруннера, общественность не должна закрывать глаза на издевательства, она должна дать агрессорам четко понять, что мириться с издевательствами, будь то в школе или в офисе, нельзя.

Отношение к моббингу Что касается издевательств, 82% школьников в Швейцарии (и 88% школьников в среднем по странам ОЭСР) согласились или решительно согласились с тем, что помогать тем, кто не может защитить себя – это хорошо. 86% согласились или полностью согласились с тем, что входить в группу, подвергающуюся издевательствам, было бы неправильно. Конец инфобокса







Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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