Кантон Тичино относится к наиболее пострадавшим от коронавируса регионам страны. Религиозные и погребальные церемонии при большом скоплении народа сейчас там не проводятся. (swissinfo.ch)

Смерть — это часть их повседневной профессиональной жизни. Но даже для опытного похоронных дел мастера организация прощания с жертвой коронавируса является совершенно особенным вызовом. И угрозой, кстати, тоже! Особым же эмоциональным испытанием являются церемонии прощания с усопшим в узком семейном кругу.

«За все 33 года моей профессиональной деятельности я никогда еще не сталкивался с такой печальной ситуацией. Это, пожалуй, самая темная сторона этой пандемии - меня каждый раз в прямом смысле бросает то в жар, то в холод», — говорит Эрос Бруски (Eros Bruschi), глава одноименного похоронного бюро в городе Беллинцона, столице кантона Тичино. Этот единственный италоязычный кантон особенно сильно пострадал от пандемии коронавируса.



На складе похоронного бюро Эроса Бруски (Eros Bruschi) находятся сотни разных моделей гробов. (swissinfo.ch)

Эрос Бруски принимает нас в рабочем кабинете и охотно делится своим опытом и впечатлениями. Он говорит о невыносимой боли, которая заставляет родственников усопшего просто каменеть в момент прощания с покойным. Как проходят похороны во времена пандемии коронавируса? Да еще в Тичино? Эрос Бруски говорит, что в соответствии с карантинными мерами, принятыми в качестве мер противодействия пандемии, на похоронах сейчас имеют право присутствовать только самые близкие родственники.

Это, как правило, люди, которые не могли навещать умершего в период после его госпитализации и до момента ухода из жизни. Теперь у них есть последняя возможность проститься с умершим, собравшись перед опечатанным и продезинфицированным гробом. Конечно же, при этом они сами обязаны соблюдать все необходимые правила профилактики, включая «правило двух метров» дистанции по отношению друг к другу.



Прощание без утешения

Присутствовать во время короткой церемонии прощания имеют право не более пяти человек. Обычно они просто остаются стоять перед гробом, разные люди, объединенные болью общей утраты. После короткого прощания каждый идет своим путем. Никаких объятий и утешающих поцелуев. Никакого последнего утешения. «Даже рукопожатия сейчас запрещены», — уточняет Эрос Бруски.

«А еще случаются вещи, которые я едва ли смогу вам описать, настолько они тяжелы эмоционально», — говорит он. Его голос тих, он словно разговаривает сам с собой. «Много чего случалось такого, что я даже потом задавался вопросом, а не было ли лучше для членов семьи вообще отказаться от прощания и не проводить панихиды»?

Его сын Игорь, школьный учитель информатики, также работает в компании своего отца. Он реагирует иначе. «Хорошо уже хотя бы то, что у скорбящих есть хотя бы вот эта последняя возможность попрощаться с любимым человеком. По крайней мере, если бы я сам оказался в такой ситуации, то для меня было бы очень важно иметь возможность проводить своего родственника или близкого человека в последний путь».



«Переживать горе — это уже само по себе тяжело, но когда тебя окружают семья, друзья и знакомые, то ты, по крайней мере, имеешь все-таки шанс найти хотя бы какое-то утешение. Ужасно, что в нынешних обстоятельствах скорбящие лишены этого столь важного ритуала», — говорит Эмилиано Дельменико (Emiliano Delmenico), директор семейного похоронного бюро www.cfl.chВнешняя ссылка в Лугано и президент «Тичинской кантональной Ассоциации похоронных агентствВнешняя ссылка» («Associazione ticinese degli impresari di onoranze funebri» / «Tessiner Verband der Bestattungsunternehmen»).

Жесткие ограничения по количеству участников похоронах распространяются в Тичино на всех умерших, а не только на тех, кто умер от коронавируса. Гроб с лицом, не умершем от коронавируса, может быть выставлен для прощания даже в открытом виде. «Однако находится в таком положении тело может только очень ограниченное время, обычно несколько часов, чтобы родственники и друзья могли отдать дань уважения покойному. Одновременно рядом с усопшим могут находиться только несколько человек», — уточняет Эрос Бруски.



Некоторые похоронные бюро, в том числе агентства, входящие в холдинг Delmenico Group, стараются сейчас предлагать дополнительные услуги, например, прямую трансляцию в интернете, с тем чтобы дать родственникам и друзьям возможность, по крайней мере, виртуально поучаствовать в прощальной церемонии. «Это тоже не идеально, но, может быть, это хотя бы немного, но помогает».

Штабеля гробов в Италии

Страх заразиться был изначально для похоронных бюро и их сотрудников значительным фактором. «Даже у властей поначалу не было ответов на многие важные вопросы», — говорит Эрос Бруски. В то же время граждане в Тичино каждый вечер получали новости из Италии и видели, как штабеля гробов грузились на военные грузовики. «Некоторые коллеги даже говорили, что лучше пока вообще не устраивать похорон», — говорит Эмилиано Дельменико.

Тем не менее, совсем отказаться от церемоний прощания оказалось невозможным. Похоронные бюро по согласованию с властями италоязычного кантона сформировали и реализовали самые строгие правила и нормы в области защиты здоровья как родственников покойного, так и руководителей и сотрудников похоронных институтов. Последние обязаны работать только в специальном комбинезоне с капюшоном, в перчатках, в масках и защитных очках. Тела умерших должны оперативно запаиваться в пластик, гробы герметизироваться с помощью силикона и дезинфицироваться снаружи.



Похоронное дело и федеральные нормы В соответствии с предписаниями Федерального Ведомства по вопросам здравоохранения (BAG), тело умершего в настоящее время можно выставить для прощания на некоторое время в открытом гробу. Однако родственники должны избегать прямого контакта с телом, а для этого должны быть приняты соответствующие меры, включая установку вокруг гроба оградительных барьеров или прозрачных экранов из плексигласа. «Умершие не являются переносчиками нового коронавируса. Тем не менее, на теле все еще могут находиться носители инфекции. Поэтому при обращении с телом умершего следует быть особенно осторожным. Тела можно хоронить или кремировать. Бальзамирование также возможно. Возможны также похороны или церемонии прощания в ближайшем семейном кругу. Семья умершего решает, кто принадлежит к „ближайшему кругу“. Присутствовать на церемонии похорон могут максимально 20 человек. В зависимости от размера семьи (количество братьев и сестер или детей) и в исключительных случаях это количество может быть увеличено. Для похорон при участии только ближайшего узкого семейного окружения особых допусков или разрешений не требуется. Однако участники церемонии должны в обязательном порядке соблюдать правила гигиены и поведения». Таковы федеральные нормы. Кантоны (субъекты федерации) имеют право своей властью вводить более строгие правила, так, как это сделал кантон Тичино. Но и здесь с недавних пор право на участие в похоронных церемониях теперь имеют не только члены «узкого семейного круга», но и участники «расширенного семейного круга». Количество участников похорон поставлено в зависимость от площади помещения, в котором проходит прощание с усопшим. Один человек должен иметь в своем распоряжении не менее 4 квадратных метров.

Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!